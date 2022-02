Casper 'định nghĩa chuẩn mực mới' cho ngành điện máy

TP HCMĐúng đêm Valentine, Casper tổ chức đại nhạc hội với chủ đề “Định nghĩa chuẩn mực mới” nhằm giới thiệu sản phẩm mới, công nghệ mới trong hệ sinh thái đồng thời tri ân khách hàng thân thiết.

Ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2016 với sản phẩm điều hòa được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Casper nhanh chóng phát triển, trở thành một tên tuổi được nhiều người biết đến trong ngành điện tử, điện lạnh gia dụng.

Theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường GFK, trong 3 năm liên tiếp gần đây, Casper là một trong 3 thương hiệu quốc tế giữ vị trí top 3 ngành điều hòa về mặt sản lượng với thị phần 15,9% tại Việt Nam. Ngành hàng TV, tuy mới ra mắt thị trường Việt Nam được 2 năm, Casper cũng khẳng định vị trí top 5 về sản lượng tiêu thụ với thị phần 6,5%. Với lời hứa thương hiệu "Có Casper không đâu bằng nhà", Casper liên tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm khi lần lượt trình làng các dòng sản phẩm máy nước nóng, máy giặt, tủ lạnh với dung tích lớn và tối ưu giá trị sử dụng cho các gia đình. Các sản phẩm của Casper đều được trang bị công nghệ đầu cuối hiện đại cùng chính sách hậu mãi, chăm sóc sau bán hàng giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng.

Như chia sẻ của ông Vũ Khánh Toàn, Giám đốc marketing Casper, ngay từ ngày đầu thành lập, công ty đã đề cao giá trị Customer-Centric (lấy người tiêu dùng làm trung tâm) - như chính chữ C trong tên gọi của mình. Với tư duy luôn lắng nghe và đặt khách hàng làm trọng tâm, sản phẩm ưu tiên những nhu cầu chưa được phục vụ của đại đa số người dân. Đó chính là động lực để Casper tổ chức sự kiện "Define A New Norm - Định nghĩa chuẩn mực mới" tại Trung tâm Sự kiện White Palace Phạm Văn Đồng, TP HCM tối 14/2.

Tại sự kiện này, Casper sẽ trưng bày những dòng sản phẩm mới trong hệ sinh thái của mình, trong đó đặc biệt chú trọng đến mặt hàng tivi với những công nghệ hiện đại như OLED (bóng hình organic tự phát sáng) hay QLED (công nghệ đa chấm lượng tử hiển thị đa cực màu rực rỡ).

Casper TV QLED với khả năng hiển thị hơn 1.07 tỷ điểm màu rực rỡ cho trải nghiệm xem sống động chân thực sẽ được giới thiệu tại sự kiện "Định nghĩa chuẩn mực mới". Ảnh: Casper

Ông Vũ Khánh Toàn cho biết, đây là hai công nghệ mới nhất của tivi trên thị trường. Để sở hữu những chiếc tivi mang công nghệ vốn định vị cao cấp này, người tiêu dùng đang phải trả một chi phí rất lơn lớn, ví dụ hơn 20 triệu cho một tivi QLED. Mức chi này chỉ phù hợp với những gia đình khá giả, còn người tiêu dùng tầm trung cảm thấy khó với tới. Năm 2022, Casper sẽ giới thiệu các nền công nghệ trên cho các sản phẩm tivi mới với mong muốn người tiêu dùng tầm trung cũng có thể dễ dàng được sử dụng những sản phẩm công nghệ cao với mức giá hợp lý. Điều này cũng thể hiện ở các dòng sản phẩm khác của hãng như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt... Tại sự kiện, Casper cũng giới thiệu công nghệ true Inverter mới nhất, gia tăng khả năng tiết kiệm điện, công nghệ điều chỉnh toả gió thông minh Air Shower style air flow trên các dòng điều hòa M-series mới của hãng.

"'Định nghĩa chuẩn mực mới', chúng tôi mong muốn phổ cập hóa công nghệ tiên tiến, cao cấp vốn chỉ dành cho những người ở tầng lớp thượng lưu. Bằng việc ‘bình thường hoá’ những công nghệ cao cấp nhất, chúng tôi mong mỏi những người tầm trung cũng có thể sử dụng, giúp mọi tầng lớp khách hàng có thể tận hưởng công nghệ đó cho cuộc sống từ độ tuổi sớm hơn, ở thời điểm sớm hơn, không cần phải tích lũy lâu dài về tài chính...", ông Toàn nói.

Poster giới thiệu sự kiện "Định nghĩa chuẩn mực mới". Ảnh: Casper

Tại sự kiện, Casper sẽ phác thảo và chia sẻ một câu chuyện về thế giới phẳng để tất cả mọi người có thể thấy rằng ai cũng có quyền được sử dụng sản phẩm chất lượng cao với chi phí hợp lý. Không chỉ giới thiệu sản phẩm, Casper còn gửi gắm thông điệp qua bữa tiệc của âm thanh, ánh sáng, công nghệ trình diễn và tri ân khách hàng bằng đại nhạc hội âm nhạc với màn trình diễn của những ca sĩ tên tuổi gồm Hồ Ngọc Hà, Bằng Kiều và Uyên Linh.

Sự kiện hứa hẹn tạo ra một không gian trải nghiệm vượt ra những không gian và trí tưởng tượng thông thường, để mọi người có những trải nghiệm bất ngờ về hệ sinh thái sản phẩm vốn có của Casper.

Khu vực trưng bày sản phẩm Casper tại sự kiện "Định nghĩa chuẩn mực mới" hứa hẹn gây ấn tượng cho khách tham quan. Ảnh: Casper

Tạo dấu đặc biệt trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới công nghệ mới từ lâu đã trở thành truyền thống của Casper. Mỗi sự kiện đều được nhãn hàng đầu tư kỹ lưỡng với quy mô hoành tráng. Năm ngoái, sự kiện ra mắt tủ lạnh đồng thời tri ân khách hàng được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) cũng có sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà, Bằng Kiều, Bích Phương, Hồ Quang Hiếu...

Từ năm 2018 đến nay, Casper đã triển khai một chuỗi sự kiện theo dòng phát triển của công ty. Từ chủ đề "Từ tốt đến vĩ đại" (Good to Great năm 2018), đi qua "Tương lai là đây" (Back to the Future - 2019) để "Kiến tạo di sản" (Heritage Creation - sự kiện ra mắt máy nước nóng hồi tháng 7/2019), và rồi "Bứt phá giới hạn" (Beyond the limit - 12/2019), đến "Giải mã giới hạn" (The Greater Gasper - 1/2021). Và ngày 14/2 tới đây là "Định nghĩa chuẩn mực mới" (Define a new norm). Đó là dòng chảy xuyên suốt, các chủ đề có mối liên hệ mật thiết với nhau. Tất cả đều vì mục đích mang lại những giá trị tốt đẹp nhất, một chuẩn mực cuộc sống mới thân thiện và dễ dàng cho cộng đồng. Từ chính những thông điệp và triết lý ấy, Casper đã định hình vị thế và sở hữu những giá trị thương hiệu riêng có trong thị trường điện tử, điện lạnh điện gia dụng tại Việt Nam.

"Đó cũng là lý do mà dù hai năm qua 2019 - 2021, thị trường điện tử điện lạnh trong nước giảm do Covid-19 nhưng Casper vẫn tăng trưởng trên 170%" ông Vũ Khánh Toàn cho biết.

Hoàng Anh