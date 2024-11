Casland hợp tác cùng KN Cam Ranh phân phối dự án CaraWorld

Casland trở thành đơn vị phân phối của dự án CaraWorld do KN Cam Ranh làm chủ đầu tư.

Lễ ký kết hợp tác phân phối dự án CaraWorld đã đánh dấu sự hợp lực của chủ đầu tư KN Cam Rạnh cùng nhiều đối tác uy tín diễn ra tại Gem Center, ngày 20/11. Trong đó, Casland trong vai trò đại lý phân phối chiến lược.

Ông Văn Đức Nam (giữa), Tổng giám đốc Casland tại lễ ký kết hợp tác chiến lược CaraWorld. Ảnh: BigFour

Ngoài CaraWorld, Casland thể hiện năng lực phân phối bất động sản ở nhiều dự án thuộc phân khúc bất động sản cao cấp và nghỉ dưỡng như Libera Nha Trang, Meyhome Capital Phú Quốc, Lagoona Hồ Tràm, Grand Mercure Hội An, The Global City, Eaton Park, The Metropole Thủ Thiêm...

Lấy phương châm "kết nối và thành công" làm kim chỉ nam, Casland không ngừng phát huy năng lực và kinh nghiệm để trở thành cầu nối giữa khách hàng và cơ hội đầu tư bất động sản tiềm năng. Đơn vị cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, từ khâu thẩm định pháp lý, hoàn thiện thủ tục đến quản lý và vận hành bất động sản, đặc biệt là kinh nghiệm xử lý thủ tục pháp lý và hỗ trợ vận hành đối với kiều bào ở nước ngoài.

Đại diện Casland (thứ 2, từ trái sang) nhận giải thưởng vinh danh tại Libera Awards 2024. Ảnh: Casland

Ông Văn Đức Nam - Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Casland chia sẻ, doanh nghiệp sở hữu đội ngũ chuyên viên tư vấn với 5-10 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Đối với dự án CaraWorld lần này, công ty tự tin sẽ tận dụng tốt lợi thế về kinh nghiệm và năng lực tư vấn để đồng hành cùng khách hàng.

Cách đây 3 năm, Casland đã đồng hành cùng chủ đầu tư KN Cam Ranh triển khai khi CaraWorld còn biết đến với tên gọi KN Paradise. Sự thấu hiểu sâu sắc về dự án, cùng năng lực và vị thế trên thị trường, đã giúp đơn vị nhận được sự tín nhiệm của chủ đầu tư cùng đơn vị phát triển Big Four.

CaraWorld là bất động sản biển có quỹ đất sở hữu lâu dài, tọa lạc khu vực Bãi Dài, Cam Ranh vốn nhiều dư địa để bùng nổ du lịch nghỉ dưỡng. Ngoài ra, đô thị 800 ha này còn quy tụ hạ tầng giao thông đồng bộ, đặc biệt nằm kề bên sân bay quốc tế Cam Ranh, nơi đón 6 triệu lượt khách trong năm 2023. Định hướng trở thành trung tâm giải trí du lịch nghỉ dưỡng quy tụ 38 đại tiện ích sôi động, CaraWorld được kỳ vọng sẽ khởi sắc thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trên đà phục hồi.

Yên Chi