Casio ra mắt G-Shock phiên bản 'ngựa nghìn dặm'

Casio G-Shock GBM-2100CX-9A, phiên bản giới hạn chào năm Bính Ngọ, lấy cảm hứng từ hình tượng "ngựa nghìn dặm", sắc vàng, đỏ tượng trưng cho may mắn, khởi đầu bứt phá.

Casio vừa tung mẫu đồng hồ mới trước thềm Tết Nguyên đán 2026. Theo đại diện thương hiệu, trong văn hóa Á đông, ngựa tượng trưng cho tốc độ, sự bền bỉ và tinh thần chinh phục. Hình ảnh "ngựa nghìn dặm" trên G-Shock GBM-2100CX-9A được chạm khắc xuyên suốt từ mặt số đến viền bezel kim loại, tạo diện mạo giàu năng lượng.

G-Shock phiên bản đặc biệt năm ngựa. Ảnh: Casio

Cũng theo phía nhãn hàng, các đường nét được xử lý có chiều sâu để đem lại cảm giác chuyển động liên tục, đồng thời gợi hình ảnh "ngựa nghìn dặm" băng về phía trước.

Sắc vàng ánh kim kết hợp tông đỏ đậm hàm ý thịnh vượng, may mắn, nhờ đó, GBM-2100CX-9A dễ dàng phối hợp với trang phục hiện đại lẫn truyền thống trong những ngày đầu năm Bính Ngọ.

Mặt trước và sau đồng hồ chạm khắc họa tiết ngựa. Ảnh: Casio

Đồng hồ có cấu trúc chống va đập, chống nước 200 m, tích hợp Tough Solar sạc năng lượng mặt trời và kết nối Bluetooth giúp tự động cập nhật giờ chính xác.

"Với sự kết hợp giữa cảm hứng văn hóa, ngôn ngữ màu sắc giàu ý nghĩa và nền tảng công nghệ bền bỉ, GBM-2100CX-9A không đơn thuần là đồng hồ đón Tết mà còn là phụ kiện hướng đến thông điệp tích cực cho hành trình chinh phục mục tiêu mới", đại diện thương hiệu cho hay.

Tem chống hàng giả và tag bảo hành điện tử. Ảnh: Casio Watch Vietnam - Anh Khuê Watch

G-Shock GBM-2100CX-9A hiện có mặt tại hệ thống cửa hàng Anh Khuê Watch lẫn đại lý trên toàn quốc, với đầy đủ tem vàng và tag bảo hành điện tử. Người tiêu dùng có thể trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng, nhận nhiều ưu đãi dịp năm mới.

Casio là tập đoàn điện tử đa quốc gia của Nhật, có trụ sở tại Tokyo, thành lập năm 1946 bởi kỹ sư Tadao Kashio. Khởi đầu từ xưởng cơ khí nhỏ, thương hiệu ghi dấu ấn khi ra mắt máy tính điện tử để bàn nhỏ gọn đầu tiên trên thế giới năm 1957, đặt nền móng cho triết lý phát triển sản phẩm gắn với tính ứng dụng và đổi mới công nghệ. Qua nhiều thập niên, thương hiệu mở rộng sang đồng hồ điện tử, nhạc cụ, thiết bị giáo dục và điện tử tiêu dùng. Hãng liên tục cải tiến để đa dạng chức năng, nhấn vào thiết kế năng động, trẻ trung. Trong đó, dòng đồng hồ G-Shock ra đời thập niên 1980, nổi tiếng về độ bền, tuổi thọ pin dài.

