Casino Royal Quảng Ninh thoát lỗ sau 6 năm

Đẩy mạnh tiếp thị, ưu đãi và hoa hồng cho hướng dẫn viên giúp doanh thu RIC - chủ quản casino Royal Hạ Long - thoát lỗ sau 6 năm.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC) cho thấy lợi nhuận sau thuế đạt 6,8 tỷ đồng. Đây là lần đầu sau 6 năm, doanh nghiệp này có lãi.

Ban lãnh đạo RIC cho biết công ty đã có chiến lược tối ưu hóa doanh thu và chi phí. Cụ thể, họ thực hiện đồng bộ các biện pháp củng cố và ổn định tệp khách hàng hiện hữu, song song với việc triển khai linh hoạt các chính sách thúc đẩy bán hàng nhằm khai thác hiệu quả các nguồn khách mới. Bên cạnh việc gia tăng doanh số, công tác kiểm soát và tiết giảm tối đa chi phí vận hành đã giúp kết quả kinh doanh trở nên tích cực.

Trong năm 2025, doanh thu của RIC đạt 157,1 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước đó. Công ty đẩy mạnh các chiến dịch tiếp thị và mở rộng mạng lưới phân phối, triển khai nhiều chính sách hoa hồng cho hướng dẫn viên, các chương trình ưu đãi... Song song đó, họ tập trung đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ kinh doanh, tối ưu hóa quy trình bán hàng.

Câu lạc bộ trò chơi có thưởng là bộ phận mang lại nguồn thu lớn cho RIC, đóng góp hơn 109 tỷ đồng doanh thu. Mức này cao hơn năm 2024 khoảng 12%. Trong khi đó, mảng khách sạn và biệt thự chỉ mang về doanh thu gần 48 tỷ đồng, nhưng tốc độ tăng trưởng đạt tới gần 33%.

Ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, RIC còn đầu tư tài chính dài hạn khi nắm giữ 2,25% vốn của Chứng khoán UP (UPS), tiền thân là Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS). Trong năm 2025, họ được trả cổ tức thêm 54.000 cổ phiếu và ghi nhận vào báo cáo tự lập như một khoản doanh thu hoạt động tài chính. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán không đồng ý mà loại trừ. Điều này cũng dẫn đến lợi nhuận sau thuế của RIC giảm từ 7,3 tỷ đồng xuống còn 6,8 tỷ đồng sau kiểm toán.

Năm trước, Quốc tế Hoàng Gia lên kế hoạch có được hơn 7,2 triệu USD doanh thu (tương đương hơn 187 tỷ đồng) và lãi sau thuế hơn 1,3 triệu USD (khoảng 34 tỷ đồng). Như vậy, dù kết quả kinh doanh cải thiện mạnh, họ vẫn chưa hoàn thành kế hoạch đề ra.

Bên trong casino thuộc sở hữu của Quốc tế Hoàng Gia. Ảnh: RIC

Quốc tế Hoàng Gia thành lập năm 1994 với vốn điều lệ 15 triệu USD (gần 378 tỷ đồng), mục tiêu xây dựng và kinh doanh khách sạn 5 sao tại Hạ Long. Sau đó 8 năm, công ty tăng vốn lên 22 triệu USD (hơn 554 tỷ đồng) và được cấp giấy phép kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài. RIC đang kinh doanh một casino, khách sạn và biệt thự tại Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh).

Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM (HoSE) năm 2007. Hồi tháng 5/2022, cổ phiếu RIC bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE do thua lỗ ba năm liên tục, phải chuyển sang sàn UPCoM.

Chốt phiên giao dịch hôm 7/4, thị giá mã này đạt 11.000 đồng một đơn vị, giảm khoảng 10% so với đầu năm. Nếu so với mức đỉnh 14.100 đồng hồi cuối tháng 1, cổ phiếu này đã điều chỉnh 22%. Thanh khoản của RIC luôn giữ mức thấp, giao dịch lẻ tẻ, có phiên không khớp được cổ phiếu nào.

Từ năm 2016 đến nay, chủ casino tại Hạ Long có lãi duy nhất năm 2018. Theo lãnh đạo RIC, do hạng mục kinh doanh đặc biệt, thắng thua hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi và các nước láng giềng (Campuchia, Philippines, Myanmar...) đều có thêm sòng bạc, khiến nguồn khách bị phân tán, thị phần chia nhỏ.

