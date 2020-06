Casemiro - động cơ vĩnh cửu của Real

Giữa một Real đề cao chất hào hoa nghệ sỹ, Casemiro vẫn chứng tỏ giá trị, trở thành nhân tố không thể thay thế của HLV Zinedine Zidane.

Do Covid-19, kỳ chuyển nhượng hè 2020 không biết đến khi nào mới bắt đầu. Nhưng từ lúc này, người hâm mộ Real đã có thể xoa tay hài lòng về một chữ ký. Theo Marca, tiền vệ Casemiro đã gia hạn hợp đồng với chủ sân Bernabeu tới năm 2023, khi anh 31 tuổi. Với Real và nhất là Zinedine Zidane, giữ chân thành công Casemiro chẳng khác gì một bản hợp đồng bom tấn.

Hơn ai hết, Zizou thấu hiểu tầm quan trọng của tiền vệ người Brazil với những thành công của Real.

Casemiro là một trong những nhân tố quan trọng nhất để Zidane xây dựng lối chơi của Real. Ảnh: EFE.

Động cơ vĩnh cửu của Real

Vị trí thứ hai của Real hiện tại ở La Liga, với hai điểm ít hơn đội đầu bảng Barca, có đóng góp không nhỏ từ Casemiro. Tiền vệ phòng ngự này đã chơi 25 trận mùa 2019-2020, góp ba bàn và hai kiến tạo. Những con số trên không phản ánh hết giá trị của Casemiro, bởi anh là chốt chặn cuối cùng của hàng tiền vệ Real với vai trò đánh chặn, thu hồi bóng.

Theo WhoScored, Casemiro là cầu thủ số một của Real tại La Liga với điểm số trung bình 7,54 trên thang điểm 10. Trên bình diện La Liga, Casemiro cũng chỉ xếp sau hai ngôi sao Luis Suarez (7,6) và Lionel Messi (8,6) của Barca. Trung bình mỗi trận Casemiro có 3,3 pha tắc bóng, 3 lần tranh chấp và 2,1 lần can thiệp thành công. Cầu thủ có biệt danh "Cỗ chiến xa" này là một trong ba người của Real, bên cạnh Raphael Varane và Dani Cavarjal, vào "Đội hình tiêu biểu năm 2019" chứ không phải các ngôi sao đắt giá trên hàng công .

Có Casemiro trên sân, các đồng đội có thể an tâm về mặt trận phòng ngự. Trong bài viết trên tờ The Player’s Tribune, hậu vệ có thiên hướng tấn công Marcelo biết ơn đàn em đồng hương: "Giống Cannavaro ngày trước, Casemiro giúp tôi tự do khi dâng lên. Cậu ấy luôn bảo tôi: 'Cứ xông lên đi, Marcelo, còn lại cứ để em lo'. Anh chàng này đã cứu cuộc đời tôi. Với Casemiro ở bên, tôi có thể chơi bóng đến năm 45 tuổi".

Trong bốn năm trở lại đây, ba chức vô địch Champions League liên tiếp từ 2016 tới 2018 cùng danh hiệu La Liga 2016-2017 của Real gắn liền với những bàn thắng quan trọng của Cristiano Ronaldo. Nhưng bên cạnh đó, hàng tiền vệ ba người gồm Casemiro - Toni Kroos - Luka Modric cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Không phải ngẫu nhiên mà bộ ba này cũng chính là ba cái tên cuối cùng trong cuộc bình chọn "Tiền vệ hay nhất châu Âu" mùa 2016-2017.

Những pha xử lý kỹ thuật của Casemiro

Kroos và Modric đảm nhiệm vai trò cầm nhịp, điều tiết lối chơi của Real. Họ có sức sáng tạo của những nhạc trưởng, nhưng giống cách Andrea Pirlo chỉ phát tiết tinh hoa tốt nhất khi chơi cạnh những cầu thủ giàu sức chiến đấu như Gennaro Gattuso hay sau này là Arturo Vidal, bộ đôi tiền vệ sáng tạo của Real cần một lá chắn thép. Và người đó chính là Casemiro – nhân tố bổ sung hoàn hảo cho hàng tiền vệ Los Blancos.

"Điều đặc biệt về Casemiro là cách cậu ấy gắn kết tập thể. Cậu ấy rất giỏi đọc trận đấu, biết chuẩn bị sẵn cho hiểm nguy, biết đánh hơi hiểm họa từ trước khi nó diễn ra", cựu tiền vệ phòng ngự Donato của Deportivo La Coruna nói trên Bleacher Report. "Cậu ấy khiến mọi thứ trở nên dễ dàng và còn có sự khiêm tốn để làm nền cho những cầu thủ tài hoa như Modric, Kroos hay Isco. Điều tôi thích nhất ở Casemiro là cậu ấy rất trưởng thành. Khi thấy Real cần mình làm nhiều hơn là phòng ngự, cậu ấy biết phải dâng lên, xâm nhập vòng cấm và ghi bàn".

Để hiểu rõ hơn vai trò của Casemiro với Real, có thể tham khảo lời HLV Diego Simeone. Trước trận chung kết Champions League năm 2016, HLV của Atletico Madrid được hỏi ngán ai nhất trong đội hình Real, và ông đáp: "Quyết định của Zidane cho Casemiro vào đội hình chính Real đã thay đổi hoàn toàn đội bóng này. Casemiro là cầu thủ quan trọng nhất của Real trong việc mang lại cân bằng cho tập thể. Cậu ấy giúp đội bóng tập hợp nhanh hơn nếu họ để mất bóng, đồng thời duy trì mối đe dọa tấn công".

Đúng như Simeone e ngại, Casemiro chơi tốt suốt 120 phút và giúp Real kéo trận đấu tới loạt sút luân lưu. Real thắng chung cuộc, mở ra chuỗi ba lần liên tiếp vô địch của đội bóng. Trong trận chung kết Champions League 2017, Casemiro thậm chí còn trực tiếp nâng tỷ số lên 2-1 trước Juventus nhờ một cú sút trái phá ngoài vòng cấm.

Bên cạnh khâu càn quét giữa sân, Casemiro còn lợi hại với các pha băng lên sút xa, như khi nã tung lưới Juventus ở chung kết Champions League 2017. Ảnh: AP.

Không chỉ quan trọng với CLB, Casemiro còn là trụ cột tại đội tuyển quốc gia. Trên đường tới chức vô địch Copa America 2019, anh góp mặt ở sáu trong bảy trận. Lần duy nhất anh không đá chính là trận tứ kết trước Paraguay, vì thẻ phạt. Đến giờ, nhiều CĐV vẫn tiếc nuối việc tiền vệ sinh năm 1992 không thể ra sân trong trận tứ kết gặp Bỉ tại World Cup 2018. Không có anh trên sân, Brazil đánh mất sự chắc chắn ở tuyến giữa khi người thay thế Fernandinho thất bại trong việc ngăn chặn những ngôi sao tuyển Bỉ.

Hình mẫu chuyên nghiệp

Một trong những quyết định sáng suốt nhất của Zidane ở cương vị HLV là đặt niềm tin vào Casemiro. Người tiền nhiệm của ông ở nhiệm kỳ đầu là Rafa Benitez từng dùng hàng tiền vệ với ba tiền vệ sáng tạo Modric – Kroos – James Rodriguez và chuốc lấy thất bại 0-4 trong trận El Clasico đầu tiên và duy nhất sự nghiệp. Trong trận lượt về của mùa giải 2015-2016, Real giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Nou Camp. Sự khác biệt nằm ở chỗ Casemiro đá thay James, mang lại sự cân bằng khác hẳn.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, bất chấp sự nổi lên của nhân tố mới Federico Valverde ở trung tâm hàng tiền vệ, Casemiro vẫn là cầu thủ đá chính nhiều nhất của Real với cùng 25 trận như Karim Benzema. Không khó hiểu vì sao Casemiro lại được Zidane ưa thích đến vậy. Ngoài khả năng chuyên môn đã được chứng minh, tiền vệ Brazil còn cho thấy anh rất chuyên nghiệp.

Sau khi cùng đội tuyển vô địch Copa America 2019, Casemiro được phép tập trung muộn để đi nghỉ hè. Tuy nhiên, kế hoạch đi Mỹ và tận hưởng những ngày hè tại Disney World cùng gia đình của tiền vệ này bị hủy bỏ, vì một trận đấu trên ... tivi. Qua truyền hình, Casemiro thấy Real bị Atletico đánh bại với tỷ số 7-3 trong một trận giao hữu. Ngay sau trận đấu, Casemiro đặt vé về Tây Ban Nha, nơi anh nhanh chóng lao ra sân tập Valdebebas của Real vào sáng thứ Hai. Chỉ một tuần sau đó, Real giành chiến thắng trong trận giao hữu gặp RB Salzburg, với Casemiro trong đội hình.

Trái với định kiến về các cầu thủ Nam Mỹ nói chung và Brazil nói riêng thường thích tiệc tùng và sớm đánh mất phong độ, Casemiro cho thấy anh là tấm gương về sự chuyên nghiệp tột bậc. Đọc tờ El Pais mô tả về sự chăm chỉ của Casemiro, người đọc cứ ngỡ như bài báo nói về người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo. Như CR7, Casemiro cũng có một phòng gym, một buồng oxy cao áp tại gia và một HLV chuyên nghiệp. Khi rảnh rỗi, Casemiro vừa xem băng ghi hình phân tích đối thủ, vừa để chân vào một thiết bị đặc biệt giúp phục hồi cơ bắp.

Giống Ronaldo trước kia, Casemiro là một hình mẫu ở Real hiện tại về sự chuyên nghiệp và chỉn chu. Ảnh: AP.

Ký giả David Alvarez của El Pais nhận xét: "Thật hiếm khi được thấy một cầu thủ Brazil với tư duy châu Âu như cậu ấy. Casemiro luôn rất nghiêm khắc với bản thân, khác hẳn những tay chơi đồng hương khác". Đàn em Rodrygo tại Real kể Casemiro luôn cố gắng xuất sắc hơn và thường xuyên rủ anh đi tập gym.

Với tài năng và ý chí như vậy, Casemiro sẽ là báu vật với bất cứ HLV nào. Nhưng với Zidane, tiền vệ này còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Khi còn là cầu thủ, Zidane giành mọi vinh quang trong màu áo Juventus, Real và đội tuyển Pháp. Tài năng tuyệt luân, kỹ thuật siêu phàm và phẩm chất của một siêu sao là những thứ không ai từng xem Zidane chơi bóng có thể phủ nhận. Nhưng trong những thành công ấy, luôn có hình bóng thầm lặng của những tiền vệ phòng ngự và con thoi hoạt động không biết mệt mỏi.

'Makelele' của Zidane

Ở Pháp, người đóng vai "kẻ xách nước" cho Zidane là Didier Deschamps, Patrick Viera. Tại Juventus, vẫn là Deschamps bên cạnh những Antonio Conte và Edgar Davids bọc hậu cho Zizou. Khi chuyển sang Real với giá kỷ lục thế giới năm 2001, Zidane tiếp tục có một hậu phương vững chắc ở tuyến giữa, với đồng hương Claude Makelele. Tiền vệ phòng ngự này có lối chơi đơn giản và tính cách khiêm nhường, như ông từng thừa nhận: "Nhiệm vụ trên sân của tôi là cướp bóng và chuyền cho Zidane. Mọi thứ rất đơn giản và tôi rất hạnh phúc".

Là một trong những người hay nhất thế giới ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng mức lương Makelele nhận được chẳng thấm là bao so với những "Galaticos" khác trong đội hình như Zidane, Luis Figo hay Raul. Tự truyện của tiền vệ Steve McManaman khẳng định Makelele là tiền vệ quan trọng nhưng ít được trân trọng nhất tại Real.

Cựu đội trưởng Fernando Hierro thậm chí còn thẳng thừng chỉ trích việc Real để Makelele sang Chelsea hè 2003: "Claude là cầu thủ hay nhất trong đội vài năm qua, nhưng người ta không thèm để tâm tới những đóng góp của cậu ấy. Nhưng nếu bạn hỏi bất kỳ ai tại Real Madrid, họ cũng sẽ nói rằng Makelele là người hay nhất của Real. Tất cả cầu thủ chúng tôi đều biết cậu ấy là người quan trọng nhất đội và sự ra đi của Claude chính là khởi đầu cho sự kết thúc của kỷ nguyên Galaticos".

Từ trải nghiệm với Makelele thời còn thi đấu, Zidane hiểu rõ tầm quan trọng của một máy quét ở giữa sân, nên từ đó đánh giá đúng tài năng của Casemiro hiện tại.

Nhưng trong mắt Chủ tịch Florentino Perez, Makelele là "cầu thủ chẳng biết đánh đầu và hiếm khi chuyền được quả bóng quá ba mét". Ông chắc như đinh đóng cột rằng "những cầu thủ trẻ sẽ tới và Makelele sẽ bị lãng quên". Đó là một trong những quyết định sai lầm nhất của Perez trên cương vị chủ tịch Real.

Mùa hè 2003, David Beckham cập bến sân Bernabeu làm Dải ngân hà Galaticos thêm phần long lanh. Nhưng Zidane là một trong những người hiếm hoi không lạc quan, bởi ông hiểu giá trị của người đồng hương vừa sang Chelsea. Câu nói nổi tiếng "Tại sao lại phải dát vàng lên chiếc xe Bentley khi bạn đã đánh mất cả động cơ?" chính là lời ca thán chua chát của Zidane, sau khi Makelele bị bán đi.

Đúng như ông lo ngại, Real hoàn toàn trắng tay trên mọi mặt trận quan trọng từ lúc Makelele ra đi cho tới khi Zidane giã biệt Bernabeu hè 2006. Họ lép vế tại La Liga trước Valencia và Barca, thất bại tại Champions League và thậm chí chẳng có chiếc Cup Nhà Vua an ủi nào. Danh hiệu duy nhất trong ba năm cuối tại Real Madrid của Zidane là Siêu Cup Tây Ban Nha 2003 sau hai lượt trận với Mallorca.

Trong khi đó tại nước Anh, Makelele tỏa sáng và trở thành một phần không thể thiếu trong đội hình Chelsea. Đội quân do Jose Mourinho dẫn dắt giành hai chức vô địch Anh liên tiếp, đồng thời trở thành một đối thủ đáng gờm tại châu Âu. Makelele được xem như một người thay đổi vai trò tiền vệ phòng ngự của bóng đá Anh.

Để sửa sai, Real đã đưa về hàng loạt cái tên thay thế. Nhưng từ Pablo Garcia, Thomas Gravesen, Mahamadou Diarra, Javi Garcia cho tới Fernando Gago đều không thể khỏa lấp khoảng trống lớn mà Makelele để lại ở tuyến tiền vệ.

Sự cân bằng chỉ trở lại tuyến tiền vệ Real với sự xuất hiện của Xabi Alonso mùa hè 2009. Alonso là một tiền vệ phòng ngự đặc biệt bởi trí thông minh và khả năng chuyền dài siêu hạng, giúp anh có thể phát động tấn công ngay từ vị trí thấp nhất của hàng tiền vệ. Nhưng khi Zidane lên làm HLV Real, Alonso đã là cầu thủ của Bayern. HLV người Pháp có thể tiếp tục thử nghiệm một hàng tiền vệ toàn nhạc trưởng, hoặc thử sử dụng "máy quét" Casemiro bị Benitez lãng quên trên băng ghế dự bị.

Theo ESPN, sau khi trải qua năm trận đấu đầu tiên không được sử dụng, Casemiro đã tới gõ cửa phòng tân HLV. Anh nài nỉ: "Làm ơn, hãy cho tôi được ra sân". Zidane bảo cậu học trò hãy bình tĩnh và khẳng định: "Một khi cậu bắt đầu được ra sân, sẽ chẳng còn điểm dừng đâu". Đúng như lời hứa đó, Casemiro trở thành một nhân tố không thể thay thế trong đội hình của Zidane. Năm 2017, tiền vệ này thậm chí còn nhận được một lời khen ngợi đặc biệt từ tiền bối Makelele. "Cậu ấy gợi nhớ tôi về chính mình. Casemiro hiểu rất rõ vai trò, vị trí của mình và khiến mọi thứ trông có vẻ đơn giản nhờ khả năng. Cậu ấy còn biết ghi bàn, điều mà tôi không hay làm được", Makelele nói về hậu bối trên Marca.

Casemiro là một trong những điểm tựa để Real đua tranh quyết liệt với Barca ở La Liga mùa này. Ảnh: AP.

17 năm trước, Zidane-cầu-thủ đã không thể ngăn cản việc Makelele bị bán đi. Giờ đây khi đã được Perez tin cẩn trao tại Real, ông sẽ không thể để mất "Makelele đệ nhị". Giống Makelele năm xưa, Casemiro giúp cuộc sống vốn nhiều sức ép tại Real dễ thở hơn nhiều cho Zidane.

Thịnh Joey