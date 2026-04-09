Caruana vỡ mộng tranh ngôi Vua cờ

CyprusThất bại thứ hai liên tiếp, lần này trước Anish Giri ở vòng 9 Candidates 2026, khiến Fabiano Caruana gần như hết cửa thách đấu Vua cờ Gukesh Dommaraju.

Tâm điểm vòng 9 là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai kỳ thủ bám đuổi phía sau Javokhir Sindarov. Với lợi thế cầm quân trắng, Caruana buộc phải thắng để duy trì hy vọng. Tuy nhiên, diễn biến trên bàn cờ lại đi theo hướng ngược lại.

Ngay từ khai cuộc, Caruana đã rơi vào thế bị động. Giri chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa đối thủ vào một cấu trúc vị trí khó chịu, nơi Trắng không có kế hoạch rõ ràng để tạo ưu thế. "Anh ấy buộc phải chơi để thắng, nhưng thế cờ đó thật đáng buồn cho Trắng", Giri nhận xét sau ván.

Fabiano Caruana trong ván đấu với Anish Giri ở vòng 9 Candidates 2026 tại Pegeia, đảo Cyprus, ngày 8/4. Ảnh:FIDE

Dù vậy, cơ hội cứu vãn tình huống vẫn xuất hiện với Caruana ở trung cuộc. Thời điểm then chốt đến sau nước 37...c5?! của Giri. Trong thế chỉ còn hơn ba phút cho vài nước trước khi sang giai đoạn thêm giờ, kỳ thủ Mỹ không tìm ra phương án chính xác 38.dxc6!, nước đi có thể giúp anh giữ lại thế cân bằng.

Thay vào đó, Caruana chọn 38.Kg3?, đưa ván đấu vào thế phòng thủ kéo dài. Giri đánh giá rằng ngay cả khi Trắng đạt được những gì mong muốn, phần còn lại vẫn là một sự tra tấn. Nhưng thực tế còn tệ hơn. Thay vì một cuộc giằng co, ván đấu kết thúc nhanh chóng bằng một chuỗi nước tấn công chính xác của Giri, tạo thành bẫy chiếu hết chỉ sau vài nước.

Chiến thắng giúp Giri vươn lên vị trí thứ hai với 5,5 điểm và phong độ ấn tượng, hai ván thắng liên tiếp. Trong khi đó, Caruana rơi xuống thứ ba với 4,5 điểm, và gần như không còn khả năng bắt kịp ngôi đầu khi giải chỉ còn năm vòng. Theo dự đoán của máy tính, Caruana chỉ còn 3% khả năng vô địch giải này, bởi anh cách đỉnh bảng của Sindarov 2,5 điểm khi giải chỉ còn 5 vòng đấu.

Giri đang ít hơn Sindarov 1,5 điểm, và hai kỳ thủ này vẫn còn gặp nhau ở vòng áp chót. Nếu duy trì được cách biệt này, hoặc rút ngắn lại, kỳ thủ Hà Lan có thể nuôi hy vọng vào tranh ngôi. Dù vậy, anh vẫn tỏ ra khiêm nhường về viễn cảnh đó. "Có lẽ đây vẫn là cuộc đua một mình, một ngựa", Giri nói. "Phía sau chỉ là một nhóm bám đuổi, và tôi đang đứng đầu trong số đó".

Anish Giri trở thành đối thủ lớn nhất của Sindarov trong 5 ván còn lại. Ảnh: FIDE

Cũng ở vòng 9 hôm 8/4, Sindarov tiếp tục cho thấy sự chuẩn bị ấn tượng ở khai cuộc, khi đưa Matthias Bluebaum vào thế khó ngay từ sớm trong một biến hiếm của Gambit Hậu chấp nhận.

Bluebaum thừa nhận anh gần như thua hoàn toàn ở trung cuộc. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi Sindarov lại chọn phương án đơn giản hóa sang tàn cuộc chỉ sau 11 giây suy nghĩ, dù có lợi thế lớn cả về vị trí lẫn thời gian. Quyết định này giúp đối thủ thoát hiểm và giữ được kết quả hòa.

Sindarov sau đó thừa nhận nước đi này chịu ảnh hưởng từ tình hình giải đấu, khi anh ưu tiên sự an toàn hơn là tiếp tục gia tăng áp lực. Dẫu vậy, với phong độ ổn định từ đầu giải, Sindarov vẫn là ứng viên số một cho suất thách đấu. Anh còn ba ván cầm quân trắng trong năm vòng cuối, lợi thế không nhỏ trong giai đoạn quyết định.

Ở các bàn còn lại, những nỗ lực bứt phá đều không thành công. Rameshbabu Praggnanandhaa đã có thời điểm nắm cơ hội thắng trước Vi Dịch (Wei Yi), sau khi khai thác sai lầm của đối thủ và tìm ra chuỗi nước đi chính xác. Tuy nhiên, chỉ một sai sót nhỏ của anh ở giai đoạn quyết định cũng đủ để Vi tìm được cách chống đỡ, đưa ván đấu về kết quả hòa.

Trong khi đó, Hikaru Nakamura tiếp tục thể hiện phong cách kiểm soát quen thuộc khi đối đầu Andrey Esipenko. Kỳ thủ Mỹ dần tích lũy ưu thế nhỏ và thậm chí giành thêm tốt ở tàn cuộc. Nhưng sau hơn 6 giờ thi đấu và 90 nước cờ, Esipenko phòng thủ chính xác để giữ lại nửa điểm quý giá.

Kết quả này khiến Nakamura gần như không còn cơ hội cạnh tranh, khi khoảng cách với ngôi đầu đã lên tới ba điểm, rất khó san lấp trong năm vòng còn lại.

Ở nội dung nữ, cuộc đua tiếp tục diễn biến khó lường nhưng đã bắt đầu hình thành nhóm dẫn đầu. Chu Cẩm Nhĩ (Zhu Jiner) và Rameshbabu Vaishali cùng đạt 5,5 điểm sau chín vòng. Anna Muzychuk xếp ngay sau với 5 điểm.

Candidates là giải đấu quan trọng nhất trong chu kỳ cờ vua, nơi tám kỳ thủ thi đấu vòng tròn hai lượt để giành quyền thách đấu đương kim vô địch thế giới Gukesh Dommaraju và Ju Wenjun. Vòng 10 sẽ diễn ra từ 19h45 hôm nay 9/4, giờ Hà Nội.

Xuân Bình tổng hợp