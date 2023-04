Carrier nhận giải công ty điều hòa tốt nhất hai năm liên tiếp

Doanh nghiệp được vinh danh là công ty giải pháp điều hòa không khí (HVAC) tốt nhất trong hai năm 2022 và 2023, bởi tạp chí US. News & World Report (Mỹ).

Các chuyên giá đánh giá, Carrier có các sản phẩm chất lượng cao, đổi mới, đáng tin cậy, áp dụng công nghệ tiên tiến; đồng thời là một trong những sản phẩm tiết kiệm năng lượng và yên tĩnh nhất. Ngoài ra, số lượng sản phẩm và tùy chọn mà Carrier cung cấp cho thị trường và khách hàng là điểm khác biệt.

Trung tâm ứng dụng thông minh Center for Intelligent Buildings (CIB) của Carrier là tòa nhà thương mại đầu tiên ở Florida, Mỹ đạt được chứng nhận WELL Platinum và LEED Platinum. Ảnh: Carrier

"Sự công nhận này nhấn mạnh cam kết của chúng tôi nhằm cung cấp hệ thống HVAC thông minh, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn", ông Justin Keppy - Chủ tịch HVAC ngành hàng dân dụng và Thương mại nhẹ của Carrier nói.

Đơn vị hướng tới mục tiêu phát minh các công nghệ mới nhất cho sản phẩm để cung cấp cho khách hàng những gì họ cần, tạo ra những công trình bền vững và tiết kiệm điện.

Carrier sản xuất và lắp đặt các sản phẩm bao gồm máy điều hòa không khí, máy bơm nhiệt, hệ thống điều hòa không khí trung tâm (VRF) và các thiết bị lọc không khí. Các sản phẩm mục tiêu mang đến sự thoải mái, chất lượng sức khỏe và tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

US. News đánh giá các công ty trong ngành HVAC dựa trên chi phí hệ thống, các tính năng sản phẩm, chính sách bảo hành và sự hài lòng của khách hàng. Nhóm Đánh giá 360 của US News đã áp dụng phương pháp gồm xếp hạng và đánh giá của người tiêu dùng và các chuyên gia, cũng như nghiên cứu so sánh các tính năng khác nhau của hệ thống HVAC.

Được thành lập bởi nhà phát minh điều hòa không khí hiện đại, Carrier là tập đoàn lớn của thế giới về các giải pháp điều hòa không khí và làm lạnh công nghệ cao. Đơn vị cung cấp các giải pháp bền vững, tích hợp trong các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, an ninh tòa nhà và các dịch vụ cho các khách hàng dân dụng, thương mại, bán lẻ, vận tải và dịch vụ.

Carrier là một phần của tập đoàn toàn cầu Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), thiên về các giải pháp HVAC bền vững, an toàn và thông minh cho các tòa nhà và ngành hàng đông lạnh.

Hoài Phong