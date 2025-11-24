Carrier Logistics sử dụng AI tối ưu hóa vận hành

MỹCarrier Logistics ứng dụng AI tối ưu hóa vận hành và quản lý lô hàng LTL nhanh chóng, chính xác.

Carrier Logistics, nhà cung cấp phần mềm quản lý vận tải cho các hãng vận chuyển hàng lẻ (LTL), vừa giới thiệu công cụ mới sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động đọc và xử lý thông tin từ vận đơn - giấy tờ ghi nhận và quản lý chi tiết lô hàng.

Độ chính xác từ AI giúp giảm thiểu lỗi và sai lệch dữ liệu. Ảnh: Arnab Dey

Module AI BOL Extraction tự động điền thông tin vận đơn vào hệ thống quản lý vận tải FACTS của Carrier Logistics, giúp giảm nhập liệu thủ công và tiết kiệm thời gian. Quá trình tạo vận đơn nhanh và chính xác hơn giúp các nhà vận hành LTL giảm chi phí và tăng lợi thế cạnh tranh, theo nhà cung cấp công nghệ.

"Công nghệ này trực tiếp giải quyết một trong những thách thức dai dẳng nhất của ngành, ghi nhận dữ liệu vận chuyển quan trọng một cách nhanh chóng và chính xác", ông Ben Wiesen, Chủ tịch Carrier Logistics, cho biết. "Với module AI này, chúng tôi mang đến giải pháp thực tiễn tạo giá trị đo lường được. Việc trích xuất dữ liệu theo thời gian thực giúp các hãng vận tải hành động nhanh và tự tin hơn".

Hệ thống FACTS của Carrier Logistics, thiết kế riêng cho các hãng LTL có tài sản và dịch vụ vận tải giao hàng cuối cùng, bao gồm các công cụ tối ưu hóa, động cơ điều phối và lập lộ trình, cùng quản lý kho trung chuyển (cross-dock).

Carrier Logistics Inc. là nhà cung cấp phần mềm quản lý vận tải chuyên phục vụ các hãng vận chuyển hàng lẻ (LTL) và dịch vụ giao hàng cuối cùng. Hệ thống FACTS của công ty bao gồm các công cụ tối ưu hóa lộ trình, điều phối và quản lý kho trung chuyển, giúp các doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn, giảm chi phí và nâng cao tính chính xác trong quản lý lô hàng. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, Carrier Logistics tập trung phát triển giải pháp công nghệ giúp các nhà vận tải thích ứng nhanh với xu hướng số hóa và tự động hóa trong logistics.

Hải My (Theo Transport Topics)