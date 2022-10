Carrie Underwood: 'Ca sĩ cần hát đúng nốt'

Ngôi sao nhạc đồng quê Carrie Underwood chê những ca sĩ biểu diễn trực tiếp không hát được đúng nốt trong bản thu.

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone đăng hôm 18/10, Underwood cho biết lúc nhỏ học hát nhờ lắng nghe những giọng ca cô yêu thích. "Tôi yêu ca hát và luôn tự hào về công sức tập luyện mình đã bỏ ra để được như bây giờ. Lớn lên và đi xem các buổi hòa nhạc hoặc nhìn thấy nghệ sĩ yêu thích trên TV, nếu họ thể hiện không giống như bản thu, tôi cảm thấy thật mất hứng".

Carrie Underwood biểu diễn tại sự kiện Stagecoach hồi tháng 4. Ảnh: Los Angeles Times

Underwood bổ sung: "Khi đi nghe nhạc và ca sĩ phải hạ tông, tôi tự nhủ tại sao bạn lại thu âm như vậy trong khi bản thân không thể biểu diễn trực tiếp. Điều đó rất quan trọng đối với tôi".

Trong buổi phỏng vấn, Underwood cũng chia sẻ về dự án hợp tác với ca sĩ Axl Rose của ban nhạc Guns N' Roses. Hai người có nhiều buổi diễn cùng nhau dịp mùa hè vừa qua. "Cả cuộc đời, tôi đã hát nhạc Guns N' Roses rất nhiều. Tôi đã cố gắng nhiều lần mời Rose diễn chung trước khi ông ấy nhận lời tham gia Stagecoach Festival 2022".

Carrie Underwood hát Last Name Underwood hát "Last name" ở CMA Summer Jam. Video: YouTube Carrie Underwood

Carrie Underwood sinh năm 1983 ở Mỹ. Cô là quán quân American Idol 2005. Nữ ca sĩ từng tám lần đoạt giải Grammy. Một số ca khúc nổi tiếng của cô là Inside Your Heaven, Jesus, Take the Wheel, Don't Forget to Remember Me... Trong sự nghiệp, Underwood bán được hơn 70 triệu bản thu và giọng ca nữ thành công nhất trong dòng nhạc đồng quê.

Carrie Underwood - Cry Pretty MV "Cry Pretty". Video: Carrie Underwood Youtube

Phương Mai (theo Rolling Stone)