Carrick: 'Thắng Man City, Arsenal chưa nói lên điều gì'

AnhHLV tạm quyền Michael Carrick cảnh báo Man Utd không được chủ quan trước trận gặp Fulham ở vòng 24 Ngoại hạng Anh.

Tiếp quản ghế huấn luyện từ Ruben Amorim, Carrick gây ấn tượng mạnh khi giúp Man Utd lần lượt thắng Man City 2-0 và Arsenal 3-2. Trong thời gian nắm quyền tại Old Trafford, Amorim chưa từng thắng quá ba trận liên tiếp trong 47 trận cầm quân, với thành tích tốt nhất là chuỗi ba chiến thắng hồi tháng 10/2025. Carrick có thể sớm cân bằng cột mốc này, nếu tiếp tục thắng Fulham.

Tính cả giai đoạn tạm quyền năm 2021, Carrick đã giành 10 điểm sau 4 trận tại Ngoại hạng Anh (thắng 3, hòa 1). Trong lịch sử giải đấu, chỉ có bốn HLV người Anh giành từ 13 điểm trở lên trong năm trận đầu tiên, là Frank Clark năm 1994 (13 điểm), Roy Hodgson năm 1997 (13), Tim Sherwood mùa 2013-2014 (13) và Craig Shakespeare năm 2017 (15).

Chuỗi kết quả tích cực giúp Man Utd leo lên vị trí thứ tư, đồng thời duy trì mạch sáu trận bất bại tại Ngoại hạng Anh (thắng 3, hòa 3). Đây là chuỗi bất bại dài nhất của "Quỷ Đỏ" kể từ giai đoạn 8 trận liên tiếp hồi tháng 1 và 2/2022 dưới thời Ralf Rangnick.

HLV tạm quyền Michael Carrick ăn mừng sau trận Man Utd thắng Arsenal 3-2 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 25/1/2026. Ảnh: PA Wire

"Ổn định là chìa khóa của thành công, nhưng cũng là một trong những điều khó nhất để đạt được", Carrick nói tại họp báo hôm 30/1. "Để làm được điều đó cần rất nhiều yếu tố: chất lượng thi đấu, tâm lý, cường độ, sự tập trung và khả năng kiểm soát cảm xúc trước những thăng trầm mà mỗi trận đấu mang lại".

Theo nhà cầm quân người Anh, việc duy trì phong độ không chỉ nằm ở một trận đấu riêng lẻ, mà là khả năng chuyển tiếp sang trận kế tiếp với cùng mức độ tập trung. "Chúng tôi đã có hai tuần rất tốt với hai kết quả quan trọng. Nhưng phía trước còn những trận đấu lớn hơn nữa. Điều quan trọng là giữ cho tâm trí và cảm xúc ở trạng thái đúng đắn khi bước vào từng trận, giống những gì đã làm trong hai trận vừa qua", ông nói.

Trả lời câu hỏi về phát biểu của Lisandro Martinez - trung vệ cho rằng Carrick đã "chạm tới trái tim" các cầu thủ - HLV 44 tuổi thừa nhận ông đặc biệt chú trọng khía cạnh cảm xúc bên cạnh yếu tố chiến thuật.

"Cầu thủ phải chơi với cảm xúc, với sự hứng khởi", Carrick nói. "Chiến thuật và kỹ thuật là một phần, nhưng tinh thần và cảm giác thi đấu là một phần hoàn toàn khác. Các cầu thủ đã đáp ứng những gì chúng tôi yêu cầu, từ tập luyện, thi đấu đến các buổi họp. Lisandro là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần đó, cả trong sinh hoạt hằng ngày lẫn trên sân".

Tuy vậy, Carrick cũng cảnh báo rằng hai tuần tích cực vừa qua chưa nói lên nhiều điều. "Hai tuần chỉ là hai tuần. Chúng tôi hiểu rõ cần phải kéo dài điều này lâu hơn. Man Utd phải luôn tôn trọng trận đấu, hiểu rõ việc chiến thắng khó khăn như thế nào, cũng như đánh giá đúng sức mạnh của Fulham", ông khẳng định.

Carrick tiếp tục cảnh báo các học trò không được chủ quan trước Fulham, dù được thi đấu trên sân nhà. "Fulham là đội bóng rất tốt, được tổ chức bài bản dưới thời Marco Silva. Chúng tôi không được phép coi thường bất kỳ đối thủ nào chỉ vì đá tại Old Trafford", ông nhấn mạnh. "Có thể trận đấu sẽ diễn ra như hai tuần vừa qua, và điều đó không có gì sai. Chúng tôi sẽ tập trung xử lý trận đấu trước mắt và làm mọi cách để thắng".

Về tình hình lực lượng, Carrick thừa nhận việc Patrick Dorgu vắng mặt khoảng 10 tuần vì chấn thương là tổn thất không nhỏ, song tin rằng đội hình hiện tại đủ chiều sâu để xoay sở. Ông phủ nhận khả năng bán Joshua Zirkzee và thận trọng về khả năng tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. "Không bao giờ nói không bao giờ. Mọi thứ vẫn đang được xem xét, có những việc trong tầm kiểm soát và có những việc thì không. Nhưng tôi khá bình tĩnh", ông bày tỏ.

Hồng Duy (theo Manutd.com)