Carrick: 'Những bất ổn ghế HLV không ảnh hưởng Man Utd'

AnhHLV Michael Carrick khẳng định những bất ổn quanh tương lai ghế chỉ đạo không ảnh hưởng tới tinh thần và sự tập trung của các cầu thủ Man Utd.

Carrick khởi đầu hoàn hảo, khi giúp Man Utd toàn thắng ba trận đầu - trước Man City, Arsenal, Fulham - để chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh. Phong độ ấn tượng này khiến làn sóng ủng hộ Carrick trở thành HLV chính thức từ mùa tới ngày càng gia tăng.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Tottenham ở vòng 25 Ngoại hạng Anh, Carrick cho biết ông không hề lo ngại việc chưa xác định HLV trưởng dài hạn sẽ tác động tiêu cực đến giai đoạn còn lại của mùa giải. Ông khẳng định các cầu thủ vẫn giữ tập trung cao độ, trong bối cảnh CLB đang tăng tốc trong cuộc đua giành vé Champions League.

"Tôi không có bất kỳ mối lo nào", Carrick nói. "Các cầu thủ đã làm rất tốt và hoàn toàn tập trung. Chúng tôi đều hiểu bối cảnh lớn hơn và những điều có thể xảy ra, nhưng với tư cách cầu thủ, bạn chỉ tập trung vào việc cải thiện, tiến bộ từng bước một. Đó sẽ là giai đoạn cuối mùa rất quan trọng".

HLV Michael Carrick ăn mừng sau trận Man Utd thắng Fulham 3-2 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 1/2/2026. Ảnh: Reuters

Tính cả giai đoạn tạm quyền năm 2021, Man Utd đã hòa một, thắng 4 trong 5 trận Ngoại hạng Anh dưới thời Carrick. Nhờ, ông trở thành HLV thứ ba trong lịch sử CLB thắng ít nhất bốn trong năm trận đầu tại giải, sau Matt Busby (1946) và Ole Gunnar Solskjaer (2019).

Trận gặp Tottenham cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Carrick, người từng có 75 lần ra sân cho "Gà trống" trước khi chuyển sang Man Utd năm 2006. Ông dự báo đây sẽ là thử thách không dễ dàng.

"Họ là đối thủ giàu sức cạnh tranh", nhà cầm quân người Anh nói. "Tottenham đang dần có lại lực lượng tốt nhất và sở hữu những cầu thủ tấn công rất nguy hiểm. Đây sẽ là trận đấu khác so với những tuần gần đây, nhưng chúng tôi đang ở trạng thái tốt và sẵn sàng".

Man Utd không thắng Tottenham trong 6 lần đối đầu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, trong khi đối thủ từ London bất bại 8 trận liên tiếp trước "Quỷ Đỏ" trên mọi đấu trường. Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford đang có chuỗi 7 trận bất bại tại giải quốc nội và thắng cả ba trận kể từ khi Carrick trở lại dẫn dắt.

Bất chấp khởi đầu ấn tượng, Carrick khẳng định ông không để bản thân bị cuốn theo những lời ca ngợi. "Giữ đôi chân trên mặt đất, không được cuốn theo những gì đang diễn ra", HLV 44 tuổi nhấn mạnh. "Điều quan trọng nhất vẫn là trận đấu tiếp theo và thử thách phía trước".

Ngày 7/2, Man Utd tiếp Tottenham trên sân Old Trafford trước khi làm khách của West Ham vào giữa tuần tới. Do đã bị loại khỏi Cup FA, "Quỷ Đỏ" sẽ có quãng nghỉ 12 ngày trước khi gặp Everton vào ngày 23/2.

Ban lãnh đạo Man Utd quyết định không tổ chức trận giao hữu thương mại trong quãng nghỉ này. Nhưng Carrick tiết lộ khả năng đó vẫn được cân nhắc trong những khoảng trống lịch thi đấu vào tháng 3 và 4. "Hiện chưa có gì được xác nhận. Chúng tôi nhận thức rõ lịch thi đấu và vẫn đang thảo luận các phương án", ông cho biết.

Hồng Duy (theo ESPN, Manutd.com)