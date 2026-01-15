Carrick: 'Man Utd cần chơi thứ bóng đá khiến người xem phải bật dậy'

AnhTrong ngày trở lại Old Trafford trên cương vị HLV trưởng tạm quyền, Michael Carrick khẳng định ưu tiên số một là chiến thắng, song song với việc xây dựng lối chơi tích cực, giàu cảm xúc và giúp các cầu thủ phát triển toàn diện.

Hôm 13/1, Carrick có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington để ký hợp đồng có thời hạn đến hè 2026.

Tại đây, trong cuộc chia sẻ trên podcast Inside Carrington của CLB, Carrick lần đầu nói về tầm nhìn và cảm xúc khi tái xuất tại đội bóng cũ. "Chiến thắng luôn là điều quan trọng nhất, không cần phải bàn cãi", ông nói. "Trong mỗi trận đấu sẽ có những hoàn cảnh khác nhau, đôi khi buộc bạn phải chơi theo một cách nhất định. Nhưng với tôi, trọng tâm là làm việc cùng các cầu thủ, giúp họ tiến bộ từng ngày. Khi từng cá nhân tốt lên, tập thể cũng sẽ đi lên".

Michael Carrick trong buổi trả lời phỏng vấn trên podcast Inside Carrington sau khi ký hợp đồng làm HLV tạm quyền của Man Utd đến hết mùa 2025-2026. Ảnh: Man Utd

Carrick nhấn mạnh tinh thần gắn kết trong phòng thay đồ, coi bản thân là một phần của tập thể thay vì đứng tách biệt trên cương vị HLV. "Chúng tôi ở trong đó cùng nhau, hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau", cựu tiền vệ 44 tuổi bày tỏ. "Dĩ nhiên, kết quả là thước đo cuối cùng, nhưng tôi hy vọng đội có thể chơi thứ bóng đá hấp dẫn, tích cực và giàu tính biểu đạt. Tôi muốn người xem phải bật dậy khỏi ghế, muốn tận hưởng cảm giác xem các cầu thủ thi đấu".

Nhà cầm quân người Anh cũng không giấu sự háo hức trước ngày làm việc đầu tiên trên sân tập cùng ban huấn luyện mới. Trận ra mắt của ông sẽ là thử thách lớn, khi Man Utd tiếp Man City ở vòng 22 Ngoại hạng Anh ngày 17/1.

"Không gì tuyệt vời hơn cảm giác được ra sân tập", Carrick nói thêm. "Hôm nay là ngày để làm quen, lên kế hoạch cho tuần mới và chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới. Mọi thứ đang đi đúng hướng và tôi rất mong được gặp các cầu thủ".

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Carrick cho biết ông cảm nhận rõ bầu không khí bình tĩnh và tích cực bên trong trung tâm huấn luyện Carrington, bất chấp những ồn ào xung quanh CLB thời gian qua. "Không khí ở đây rất tốt, rất tích cực và chào đón", ông chia sẻ. "Tôi cảm nhận được sự đồng lòng, mọi người đều muốn kéo về cùng một hướng. Đó là điều khiến tôi cảm thấy sẵn sàng cho chặng đường phía trước".

Theo Carrick, sự điềm tĩnh và rõ ràng trong định hướng sẽ là nền tảng để Man Utd vượt qua giai đoạn còn lại của mùa giải. Ông nói: "Chúng tôi biết mình muốn gì trong vài ngày tới, muốn mùa giải kết thúc ra sao và CLB sẽ tiến lên thế nào. Đó là một ngày rất tích cực và mang lại cho tôi nhiều năng lượng".

Sau đó, Carrick lý giải về ban huấn luyện mới tại Man Utd - yếu tố ông xem là then chốt cho chặng đường phía trước. HLV người Anh hài lòng với sự kết hợp giữa kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao và sự am hiểu sâu sắc về CLB trong ê-kíp hiện tại. "Việc tạo ra sự cân bằng trong ban huấn luyện có lẽ là điều quan trọng nhất", ông nói. "Tôi hiểu rất rõ Man Utd. CLB có thay đổi kể từ khi tôi rời đi, nhưng sự tươi mới đó lại là điều tích cực".

Carrick và trợ lý Jonathan Woodgate trên đường đến trung tâm huấn luyện Carrington ngày 13/1. Ảnh: PA

Trong số những gương mặt mới, Steve Holland - cựu trợ lý tại Chelsea và là cánh tay phải lâu năm của Gareth Southgate ở tuyển Anh - mang đến kinh nghiệm dày dạn trong giai đoạn chuyển giao. Jonathan Woodgate, đồng nghiệp cũ của Carrick tại Middlesbrough, được đánh giá cao nhờ chuyên môn và cá tính bổ trợ trực tiếp cho HLV trưởng.

"Steve có kinh nghiệm đáng kinh ngạc, từng trải qua những giai đoạn biến động tương tự và vẫn thành công", Carrick nhận xét. "Còn Jonathan thì hiểu tôi, trung thành, giàu kiến thức và luôn sẵn sàng thách thức tôi. Đó là điều tôi cần".

Carrick cũng nhấn mạnh vai trò của Travis Binnion trong việc kết nối đội một với học viện, coi phát triển cầu thủ trẻ là bản sắc cốt lõi của Man Utd. Trong khi đó, Jonny Evans mang đến sự am hiểu đặc biệt về CLB, cả ở góc độ cầu thủ lẫn thành viên ban huấn luyện. "Jonny hiểu Man Utd từ bên trong, hiểu công việc hằng ngày và có rất nhiều kinh nghiệm để truyền lại cho các cầu thủ", Carrick nói. "Cùng với đó, Craig Mawson tiếp tục đảm nhiệm vai trò HLV thủ môn, tạo sự ổn định cần thiết".

Theo Carrick, ban huấn luyện hiện tại có sự cân bằng rõ rệt về cá tính, kiến thức và trải nghiệm. "Đây là một công việc lớn, còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng chúng tôi tin rằng mình có thể làm được", ông khẳng định.

Hồng Duy (theo Manutd.com)