Carrick đóng góp nhiều cho đội trẻ hơn 14 tháng của Amorim

Chỉ trong hơn một tuần, HLV tạm quyền Michael Carrick đã làm được nhiều cho lò đào tạo trẻ Man Utd, hơn 14 tháng Ruben Amorim dẫn đội.

Carrick cùng ban huấn luyện đội một Man Utd đã trực tiếp tới sân Leigh Sports Village tối 21/1 để xem đội U21 thi đấu với Sporting Lisbon tại giải Premier League International Cup. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-2 cho Man Utd, trong đó tiền vệ 19 tuổi James Scanlon lập hat-trick.

Carrick đi cùng các trợ lý Steve Holland, Jonathan Woodgate và Jonny Evans. Ngoài ra, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, Trưởng bộ phận phát triển cầu thủ Travis Binnion và HLV đội U18 Darren Fletcher cũng góp mặt. Đây là lần đầu tiên trong mùa giải, ban huấn luyện đội một Man Utd xuất hiện đông đủ tại một trận đấu của đội trẻ ngoài Trung tâm huấn luyện Carrington.

Carrington là đại bản doanh Man Utd, nơi đội một tập luyện, và thỉnh thoảng cho đội trẻ thi đấu. Còn Leigh Sports là sân nhà của các đội trẻ Man Utd, cách Carrington khoảng hơn 30 phút lái xe.

HLV Michael Carrick (thứ ba từ trái sang), trợ lý Jonathan Woodgate (trái) và Steve Holland (phải) ngồi xem trận đấu của U21 Man Utd gặp Sporting Lisbon trên sân Leigh Sports Village, Wigan, Vương quốc Anh, tối 21/1/2026. Ảnh: ManUtd

Trong 14 tháng dẫn Man Utd, Amorim không trực tiếp dự khán bất kỳ trận đấu nào của các đội trẻ bên ngoài Carrington. Thời gian này, HLV người Bồ Đào Nha chỉ theo dõi một vài trận nội bộ diễn ra kín tại Carrington, trên sân nằm cách khu vực tập luyện đội một khoảng vài trăm mét. Sau khi trận đấu kết thúc, ông nhanh chóng rời đi để trao đổi với các thành viên ban huấn luyện.

Trong nhiệm kỳ, Amorim cắt cử vài trợ lý theo dõi một số trận đấu của đội trẻ Man Utd. Adelio Candido từng được cử đi xem đội U21 thi đấu trên sân Man City tại vòng play-off Premier League 2. Emanuel Ferro từng theo dõi một trận đấu của đội trẻ tại Old Trafford gặp Athletic Bilbao. Những trận đấu này không có mặt Amorim.

Việc Carrick cùng ban huấn luyện di chuyển hơn 25 km để xem đội U21 được xem là sự kiện đáng chú ý. Trong lịch sử gần đây của Man Utd, một số HLV đội một từng trực tiếp dự khán các trận của đội trẻ.

Tháng 9/2022, Erik ten Hag xuất hiện tại sân Moss Lane ở Altrincham để xem đội U21 thi đấu, chỉ vài giờ sau khi trở về từ Chisinau (Moldova).

Năm 2018, trong giai đoạn chịu nhiều áp lực sau khởi đầu tệ nhất của Man Utd trong 26 năm, HLV Jose Mourinho cũng từng dự khán một trận đấu của học viện tại Old Trafford.

Dưới thời Amorim, vài cầu thủ trẻ vẫn được gọi lên đội hình chính. Shea Lacey, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Godwill Kukonki và Chido Obi đều từng thi đấu cho đội U21 và được đăng ký trong danh sách thi đấu của đội một Man Utd. Ông cho nhiều cầu thủ trẻ ra mắt đội một như tiền đạo Obi, hậu vệ trái Harry Amass, trung vệ Tyler Fredricson, tiền vệ Jack Fletcher, Lacey và Bendito Mantato.

Tuy nhiên, Amorim không trực tiếp theo dõi các trận đấu của họ tại cấp độ học viện ngoài Carrington. Ông thậm chí nhiều lần nói rằng các cầu thủ trẻ Man Utd chưa đủ năng lực để thi đấu thường xuyên ở đội một.

Carrick chưa xác định liệu ông có tiếp tục giữ vai trò hiện tại sau khi mùa giải kết thúc hay không. Dù vậy, sự xuất hiện của ông và ban huấn luyện tại trận đấu U21 gặp Sporting Lisbon tạo ra không khí tích cực.

Scanlon, tiền vệ ghi hat-trick trong trận đấu, là một cầu thủ trẻ nổi bật của Man Utd mùa này. Việc HLV đội một trực tiếp theo dõi trận đấu được xem là một dấu mốc đáng nhớ đối với cầu thủ 19 tuổi này. Điều đó tăng thêm cơ hội để anh ra mắt đội một trong tương lai gần.

Sau khi trở lại dẫn dắt Man Utd, Carrick chia sẻ nhiều về quan điểm xây dựng đội bóng. Ông đề cao vai trò của sự nỗ lực, khiêm tốn và những giá trị nền tảng trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Carrick cho rằng tài năng và khả năng chuyên môn cần đi kèm với việc tôn trọng đồng đội, đối xử đúng mực với mọi người và cùng nhau hướng tới mục tiêu chung.

Carrick được bổ nhiệm không phải trên tư cách "tạm quyền". Dù vậy, hợp đồng của ông chỉ là ngắn hạn, cho tới hết mùa này. Trong thời gian đó, ban lãnh đạo đội bóng sẽ tìm HLV mới, hoặc có thể gia hạn với HLV 44 tuổi nếu ông làm tốt trong phần còn lại của mùa giải.

Hoàng An (theo Daily Mail)