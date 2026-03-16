Carragher: 'Tottenham cứ như ông lớn vì Liverpool quá dở'

Cựu danh thủ Jamie Carragher miêu tả Liverpool tệ đến mức đối thủ đang vật lộn trụ hạng lại trông như một đội bóng lớn, sau trận hòa Tottenham 1-1 ở vòng 30 Ngoại hạng Anh.

"Đây là một thảm họa với Liverpool trong nỗ lực tranh vé dự Champions League", Carragher nói với giọng gay gắt trên Sky Sports. "Họ thực sự biến một Tottenham đang rệu rã trông như một đội bóng sừng sỏ trong mắt người xem. Hàng thủ Liverpool đá quá tệ. Tôi đã nói suốt cả hiệp đấu rằng Liverpool đang chơi như kẻ ngủ mơ. Họ cứ tự đưa mình vào thế khó".

Liverpool mở tỷ số từ phút 18 nhờ công Dominik Szoboszlai, nhưng để Richarlison gỡ hòa ngay phút 90. Pha làm bàn của tiền đạo người Brazil không chỉ mang về một điểm quan trọng cho Tottenham trong cuộc đua trụ hạng, mà còn giáng đòn đau vào tham vọng của thầy trò Arne Slot trong cuộc đua vào top 4 để giành vé dự Champions League.

Trung phong Tottenham Richardlison đánh đầu uy hiếp khung thành Liverpool trong trận hòa 1-1 trên sân Anfield ở vòng 30 Ngoại hạng Anh ngày 15/3. Ảnh: Reuters

Thống kê chỉ ra rằng Liverpool đã để thủng lưới tới 8 bàn từ phút 90 trở đi ở Ngoại hạng Anh 2025-2026, thống kê cao nhất của họ trong một mùa giải từ trước đến nay. Ngoài ra, Liverpool đã đánh rơi tới 7 điểm từ thế thắng trên sân nhà Anfield - thông số tệ nhất kể từ mùa giải 2016-2017.

Carragher nói thêm: "Tôi không có ý xúc phạm Tottenham, nhưng họ đang là đội tệ nhất giải khoảng hai tháng qua. Đây chính là đối thủ mà bạn khao khát được gặp trên sân nhà, nhất là với động lực từ kết quả của các đối thủ cạnh tranh cuối tuần này. Vậy mà Liverpool lại đá như vậy. Nhưng thực tế, cả mùa này họ đều tệ như thế".

Cựu hậu vệ người Anh còn tự đặt ra những câu hỏi cho đội bóng cũ, như lỗi thuộc về HLV hay chất lượng đội hình, và liệu một HLV mới có thể hồi sinh lại năng lượng cho đội bóng. Carragher tin rằng câu trả lời quan trọng nhất nằm ở kỳ chuyển nhượng hè 2025.

"Tôi nghĩ vấn đề nằm ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, ở hồ sơ những cầu thủ được đưa về. Có quá nhiều cầu thủ chỉ muốn đá khi có bóng trong chân. Họ không sẵn sàng lăn xả hay gây khó khăn cho đối thủ. Đó là lý do đánh bại Liverpool lúc này lại dễ dàng đến vậy", Carragher khẳng định.

Cũng sau trận, Szoboszlai thẳng thắn thừa nhận Liverpool nên hài lòng với một suất dự Conference League mùa tới nếu tiếp tục trình diễn bộ mặt như trước Tottenham. "Chúng tôi phải tỉnh giấc thôi. Nếu cứ u mê thế này, mùa tới chúng tôi nên cảm thấy may mắn nếu được đá ở Conference League", tiền vệ người Hungary nói với Sky Sports.

Trong khi, HLV Slot dù cố gắng chỉ ra những điểm tích cực, vẫn phải tiếc nuối vì khả năng dứt điểm kém cỏi của các học trò. "Mỗi khi kết cục này xảy ra, nó đều mang lại cảm giác như một cú đấm ngàn cân. Trận gặp Wolves cũng vậy, và giờ nó lặp lại", ông nói sau trận. "Một lần nữa, ở phút cuối, chúng tôi có cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được, và rồi phải rời sân với một kết quả thất vọng".

Nhà cầm quân 47 tuổi phân tích kỹ hơn về các bàn thua Liverpool phải nhận từ phút 90 trở đi thời gian qua. "Cách chúng tôi thủng lưới ở phút cuối không phải lúc nào cũng giống nhau. Không thể so sánh một cú sút đổi hướng trận Wolves với bàn thua hôm nay, hay siêu phẩm từ khoảng cách 30 m của Fulham. Nhưng điểm chung là chúng tôi liên tục đánh rơi điểm số vì những bàn thua ở phút bù giờ hoặc phút cuối cùng", Slot nói tiếp.

Richardlison ghi bàn ấn định tỷ số hòa 1-1 trước Liverpool. Ảnh: AFP

Ở Ngoại hạng Anh mùa này, Liverpool ghi được 49 bàn từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 50,01. Điều này có nghĩa hiệu suất của họ gần như khớp hoàn toàn với xG (có 10 đội bóng khác có hiệu suất tệ hơn). Tuy nhiên, riêng trận gặp Tottenham, họ đạt xG 1,67 nhưng chỉ ghi được một bàn.

Hà Phương (theo Sky Sports)