Carragher tin Liverpool sẽ mua Isak bằng mọi giá

Cựu trung vệ Jamie Carragher không đánh giá quá cao tiền đạo Alexander Isak, nhưng dự cảm rằng đội bóng cũ sẽ chốt được thương vụ này ở tuần cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Liverpool từng đưa ra lời đề nghị gần 150 triệu USD để chiêu mộ Alexander Isak, nhưng bị Newcastle cự tuyệt, dẫn đến cuộc nổi loạn đòi ra đi của tiền đạo người Thụy Điển những ngày qua. Từ khi mùa trước kết thúc, Isak chưa trở lại tập luyện cùng đội chủ sân St James’ Park. Theo tin từ The Athletic, anh tập riêng trong bối cảnh tương lai chưa rõ ràng và quyết định sẽ không bao giờ trở lại khoác áo Newcastle.

Tiền đạo Alexander Isak giữ bóng trước sự truy cản của Virgil van Dijk trong trận Newcastle - Liverpool ở Ngoại hạng Anh trên sân St James Park ngày 4/12/2024. Ảnh: AFP

Ngay trước giờ bóng lăn trong trận đấu muộn vòng hai Ngoại hạng Anh 2025-2026 giữa Newcastle và Liverpool, trên chương trình Monday Night Football của Sky Sports, Jamie Carragher trong vai trò bình luận viên, đã chia sẻ quan điểm về tình hình của Isak.

"Những diễn biến tiếp theo trong vài ngày tới rất đáng chờ đợi", Carragher nói. "Tôi vốn không tin Liverpool sẽ bằng mọi giá muốn có Isak mà không có phương án dự phòng, nhưng càng gần đến cuối kỳ chuyển nhượng, tôi lại có linh cảm điều đó sẽ xảy ra".

Thierry Henry, cựu tiền đạo Arsenal, khách mời tham gia chương trình, cho rằng Isak là một cầu thủ không thể thiếu với Liverpool. Tuy nhiên, Carragher không hoàn toàn đồng ý với quan điểm này: "Tôi là một trong số ít CĐV Liverpool không hoàn toàn ủng hộ việc chiêu mộ Isak bằng mọi giá. Tôi không nghĩ Isak bền bỉ như Mo Salah. Thực tế, trong ba mùa giải gần đây, cậu ấy đã bỏ lỡ 36 trận ở Ngoại hạng, gần như là cả một mùa giải".

Dù vậy, Carragher nhấn mạnh rằng Newcastle nên bán Isak, bất chấp nhiều luồng ý kiến bên ngoài khuyên CLB này và HLV Eddie Howe nên cho thấy sự cứng rắn: "Họ nói Newcastle phải cho Liverpool hoặc bất kỳ CLB nào khác thấy rằng một cầu thủ không thể cứ dễ dàng đến và đòi ra đi. Nhưng những người này không phải đối mặt hàng ngày với vấn đề mà Isak đang tạo ra. Họ không phải đối mặt với những câu hỏi liên tục về cậu ấy như Eddie Howe. Newcastle đang bị phủ bởi một đám mây u ám".

Carragher chia sẻ kinh nghiệm từ chính Liverpool trong vụ việc Fernando Torres từng đòi rời đi vào hè 2010: "Torres cuối cùng vẫn ở lại, nhưng Liverpool bán cậu ấy vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Suốt bốn đến năm tháng đó là cơn ác mộng đối với CLB và mọi người chỉ mong cậu ấy rời đi. Hoàn cảnh của Newcastle cũng tương tự. Là một CLB, họ hân hoan khi được dự Champions League, nhưng Isak sắp bước sang tuổi 26 và tham vọng nhiều hơn, cậu ấy muốn vô địch giải đấu này. Newcastle hiện tại chưa đạt đến đẳng cấp đó".

Carragher giải thích tiếp: "Khi đẳng cấp của Liverpool suy giảm, những cầu thủ hàng đầu như Torres, Javier Mascherano hay Xabi Alonso muốn rời đi vì có độ chênh lớn giữa trình độ của họ và vị thế của CLB. Tôi đưa ra ví dụ vì Newcastle cũng đang trong bối cảnh tương tự. Khi một cầu thủ không còn muốn ở lại, đó có thể là một cơn ác mộng thực sự".

Henry thì vẫn đánh giá cao Isak, gọi chân sút người Thụy Điển là một trong những tiền đạo hay nhất Ngoại hạng hiện tại. Ông cho rằng khi một cầu thủ giỏi như vậy đòi rời đi, việc người hâm mộ và CLB buồn bã, giận dữ là điều dễ hiểu. "Tôi chưa từng thấy một cầu thủ không giỏi nào bị CLB muốn bán mà có người than khóc tiếc nuối cả", cựu tiền đạo Arsenal nói. "Tôi cũng hiểu cho Isak. Là một cầu thủ, đôi khi bạn đặt mình vào tình thế mà người khác không hiểu, chẳng hạn như không trở lại tập luyện. Chúng ta không bao giờ biết toàn bộ câu chuyện, nhưng tôi nghĩ rằng đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì không nên từ chối tập luyện. Lý tưởng nhất, giải pháp tốt nhất cho cả Isak và Newcastle là cậu ấy rời đi. Nhưng tôi cũng tin rằng nếu ai đó mắc sai lầm và xin lỗi, chúng ta có thể bỏ qua. Nếu Isak ghi bàn và chơi như mùa trước, người hâm mộ Newcastle sẽ chấp nhận cậu ấy trở lại".

Hà Phương (theo Sky Sports)