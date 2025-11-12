Carragher: 'Liverpool tuột dốc vì Slot thích chơi đẹp'

AnhTheo cựu hậu vệ Jamie Carragher, Liverpool đang phải trả giá vì HLV Arne Slot theo đuổi lối chơi quyến rũ.

"Slot muốn Liverpool trở nên quyến rũ và hấp dẫn", Carragher nói trong chương trình The Overlap Fan Debate ngày 11/11. "Ông ấy luôn nói về PSG, yêu mến Pep Guardiola, ép Liverpool chơi bóng nhiều hơn, ghi bàn nhiều hơn, nhưng không ngờ là các đối thủ cũng thay đổi để thích ứng. Họ thi đấu mạnh mẽ hơn, tận dụng tốt các tình huống cố định, ném biên dài, và rồi bỏ xa Liverpool".

Slot trầm tư sau trận thua Man City 0-3 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh ngày 9/11. Ảnh: Imago

Với hơn nửa tỷ USD, Liverpool là đội đầu tư mạnh nhất vào thị trường chuyển nhượng trước mùa 2025-2026. Họ gần như làm mới đội hình bằng các ngôi sao đắt giá, như Hugo Ekitike, Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong hay Milos Kerkez, trong khi Darwin Nunez, Luis Diaz hay Trent Alexander Arnold rời đi.

Tuy nhiên, sau gần ba tháng, đội ĐKVĐ phải đối diện rất nhiều vấn đề. Họ từng thua bốn trận liên tiếp, rơi xuống thứ tám Ngoại hạng Anh với tám điểm kém đầu bảng Arsenal.

Theo cựu danh thủ Man Utd Wayne Rooney, đối thủ đang khai thác tốt các điểm yếu của Liverpool, trong đó nổi bật nhất là cánh phải. Ở hành lang này, Mohamed Salah sa sút, còn Conor Bradley khá thất thường. Trong trận thua Man City 0-3 ở vòng 11, cánh phải nhà đương kim vô địch gần như tê liệt trước các pha đi bóng của Jeremy Doku.

"Marc Cucurella từng nhằm vào cánh phải của Liverpool, giúp Chelsea chiến thắng. Mới đây, Man City cũng làm điều tương tự. Bradley cần được hỗ trợ. Ryan Gravenberch đang cố gắng bù đắp, nhưng sẽ để lộ những khoảng trống giữa sân", Rooney nhận xét.

Mùa trước, Salah ghi 34 bàn và kiến tạo 23 lần trong 52 trận. Nhưng mùa này, tiền đạo 33 tuổi mới đóng góp năm bàn và kiến tạo ba lần trong 16 trận. Theo Rooney, nếu Salah không nhanh chóng lấy lại phong độ, Liverpool sẽ tiếp tục khủng hoảng. "Nếu Salah không phải chịu trách nhiệm, HLV Slot phải thể hiện quyền hạn", Rooney nói thêm. "Với tư cách đội trưởng, Van Dijk nên động viên Salah. Cậu ấy từng gây rất nhiều khó khăn cho Man City mùa trước, nhưng trận vừa qua thì không".

Slot dẫn dắt Liverpool từ mùa 2024-2025. Khi đó, ông chỉ chiêu mộ Federico Chiesa, nhưng giúp đội bóng vô địch Ngoại hạng Anh và vào chung kết Cup Liên đoàn. Thành công này giúp ông giành hai danh hiệu HLV hay nhất mùa 2024-2025 của Ban tổ chức Ngoại hạng Anh và Hiệp hội các HLV bóng đá Anh. Trong danh sách ứng cử viên HLV hay nhất năm mà FIFA vừa công bố, Slot cũng có tên.

Trước khi tới Liverpool, Slot từng giúp Feyenoord vô địch Hà Lan, giành Cup quốc gia và vào chung kết Conference League 2022.

Thanh Quý (theo OFD)