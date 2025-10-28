Carragher: 'Liverpool đang khủng hoảng'

Cựu hậu vệ Jamie Carragher ngạc nhiên vì Liverpool đang rơi vào khủng hoảng, dù vung tiền mua cầu thủ trước mùa giải.

Với bốn trận thua liên tiếp của Liverpool ở Ngoại hạng Anh, Carragher lần đầu dùng từ "khủng hoảng" cho đội bóng cũ mùa này. "Thật khó tin một đội vừa vô địch lại để thua 4 trận liền ở Ngoại hạng Anh", ông nói trên Sky Sports. "Với số tiền họ bỏ ra, Liverpool rõ ràng đang trong tình trạng khủng hoảng".

Carragher thất vọng trước phong độ của Liverpool, trong phỏng vấn với Sky Sports. Ảnh: Daily Star

Nhận xét này được đưa ra sau khi Liverpool thua chủ nhà Brentford 2-3 hôm 25/10. Lần đầu kể từ tháng 2/2021, họ chịu chuỗi 4 trận thua tại Ngoại hạng Anh. Từ vị trí đầu bảng, đoàn quân Arne Slot đã rơi khỏi top 6.

Carragher từng khoác áo Liverpool 17 năm, thời 1996-2013. Ông không ngần ngại chê trách cầu thủ lẫn ban huấn luyện. "Nếu một đội mới thăng hạng mà thua bốn trận liền, đã là thảm họa. Với nhà ĐKVĐ, điều đó không thể chấp nhận", cựu hậu vệ 47 tuổi nói thêm. "Sẽ có nhiều câu hỏi nghiêm túc được đặt ra trong phòng thay đồ, cho cả cầu thủ và HLV".

Một nguyên nhân khiến Liverpool sa sút là thiếu thể hình và sức mạnh, theo Carragher. Ở trận gặp Brentford, các học trò Slot thường thất thế trong những tình huống bóng bổng và ném biên dài của đối thủ, dù đó từng là điểm mạnh của họ dưới thời Jurgen Klopp. "Liverpool cần xem lại yếu tố thể lực và chiều cao của đội. Hiện tại, họ không đủ mạnh và cao để đối đầu với các đội chơi quyết liệt", ông nói thêm.

HLV Slot cũng nhiều lần nói rằng các đối thủ đang tìm cách tận dụng điểm yếu phòng ngự bóng dài của Liverpool. Các bàn thua của họ hầu hết tới từ tình huống cố định, thất bại trong các pha tranh bóng hai, hoặc những quả tạt bổng vào cấm địa.

Nhiều CĐV Liverpool bắt đầu đặt câu hỏi về năng lực của HLV người Hà Lan. Các tân binh bị cho là không được sử dụng đúng sở trường, như hậu vệ Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, tiền vệ Florian Wirtz hay tiền đạo Alexander Isak.

Ở trận tiếp theo tại Ngoại hạng Anh, Liverpool về lại sân nhà Anfield, tiếp Aston Villa - đội đang có chuỗi 4 chiến thắng - tối 1/11.

Hoàng An (theo ESPN)