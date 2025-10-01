Carragher: 'Liverpool đang chơi bóng rổ'

Thổ Nhĩ KỳCựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher chỉ trích cách chơi của đội bóng cũ sau trận thua Galatasaray 0-1 ở lượt hai Champions League, tối 30/9.

"Tôi không thấy mình đang xem một đội bóng hàng đầu", Carragher nói trên CBS Sports. "Liverpool không chơi bóng đá, mà chơi bóng rổ. Họ chỉ đơn giản luân chuyển bóng từ đầu sân này sang đầu sân kia. Các đội bóng hàng đầu không chơi như vậy".

Trên sân Rams Park, Victor Osimhen ghi bàn duy nhất từ phạt đền ở phút 16 cho Galatasaray. Liverpool bị phạt do Dominik Szoboszlai đẩy vào mặt cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Nếu Osimhen tận dụng tốt cơ hội đối mặt thủ môn Alisson, đội chủ nhà có thể đã thắng đậm hơn. Trong khi đó, dù kiểm soát bóng 68% và dứt điểm 16 lần, Liverpool không gây được nhiều nguy hiểm về phía khung thành Galatasaray.

Osimhen đi bóng trong trận Galatasaray 1-0 Liverpool ở lượt hai vòng bảng Champions League tối 30/9. Ảnh: Reuters

Theo Carragher, việc chi 560 triệu USD vào thị trường chuyển nhượng hè vừa qua không giúp được gì cho hàng công Liverpool. Mặt khác, hàng thủ trở nên thiếu an toàn khi tiền vệ Szoboszlai phải lùi xuống chơi hậu vệ cánh.

"Liverpool như một mớ hỗn độn", cựu hậu vệ nói thêm. "HLV Arne Slot cần giải quyết một số vấn đề. Việc xem ông ấy làm như thế nào sẽ rất thú vị".

Florian Wirtz, tiền vệ tấn công mới được Liverpool mua về từ Leverkusen với giá 138 triệu USD, chỉ nhận điểm 5 sau màn trình diễn tại Rams Park. Ngôi sao người Đức nối dài chuỗi không ghi bàn và kiến tạo lên chín trận.

Hôm 29/9, huyền thoại Man Utd, Wayne Rooney chỉ trích Wirtz. Carragher không chỉ đồng ý với quan điểm này, mà còn khuyên Liverpool loại tân binh đắt giá khỏi đội hình một thời gian. "Cậu ấy nên rời khỏi đội hình để Liverpool trở lại như mùa trước. Từ đó, họ sẽ lấy lại tự tin và củng cố hàng thủ".

Trận thua Galatasaray là thất bại thứ ba của Liverpool mùa này, sau hai trận thua Crystal Palace 2-3 trong loạt luân lưu ở Siêu Cup Anh và 1-2 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh. Giữa các thất bại đó, thầy trò Slot thắng 7 trận ở Ngoại hạng Anh, Champions League và Cup Liên đoàn, nhưng có đến 5 trận chỉ ghi được bàn quyết định từ phút 83.

Theo Carragher, vấn đề nằm ở lối chơi. Ngay cả khi hơn người và thắng Newcastle 3-2, Liverpool vẫn lép vế. Trong trận thua Crystal Palace hôm 27/9, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh thậm chí bị uy hiếp khung thành 7 lần.

"Vài trận vừa qua, điều này không còn là bất ngờ", Carragher nói thêm. "Nó không nên xảy ra với một nhà vô địch và HLV Slot cần khắc phục".

Thanh Quý (theo CBS Sports)