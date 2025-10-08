Carragher: 'Amorim sẽ bị sa thải trước Giáng sinh'

AnhCựu danh thủ Liverpool tin ban lãnh đạo Man Utd không thể giữ Ruben Amorim thêm lâu, trong khi Paul Scholes cho rằng HLV người Bồ Đào Nha đã được trao quá nhiều thời gian.

HLV Ruben Amorim đang phải chịu sức ép dữ dội tại Man Utd, sau khởi đầu chật vật ở mùa giải mới và thành tích bết bát kéo dài từ mùa 2024-2025. Dù Man Utd vừa thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, tương lai của ông vẫn bị đặt dấu hỏi lớn.

HLV Ruben Amorim vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận Man Utd thua Man City trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: AP

"Tôi không thích nói rằng một HLV nên bị sa thải, vì đó là công việc và danh dự của một con người", Carragher nói trên chương trình The Overlap Fan Debate hôm 7/10. "Nhưng đến giờ, tôi nghĩ Amorim không thể giữ được ghế. Việc ông ấy bị sa thải trước Giáng sinh là điều không thể tránh khỏi".

Carragher nhấn mạnh thêm rằng nhiệm kỳ của Amorim tại Old Trafford là thảm họa cho cả HLV lẫn CLB. Cựu danh thủ người Anh cũng cho rằng ban lãnh đạo Man Utd chưa sa thải Amorim vì điều đó chẳng khác nào thừa nhận họ đã sai lầm khi bổ nhiệm ông.

"Amorim dẫn dắt Man Utd 50 trận mà chỉ ghi nhiều hơn đối thủ đúng hai bàn. Đó là thống kê tệ hại với một HLV ở tầm Man Utd", Carragher nói thêm.

Huyền thoại Man Utd, Paul Scholes chia sẻ quan điểm, đồng thời cho rằng Amorim đã được trao quá nhiều thời gian mà không tạo ra sự tiến bộ đáng kể nào. "Man Utd thường được cho là đội bóng kiên nhẫn với các HLV. Nhưng đến trận thua Brentford 1-3, tôi nghĩ ông ấy đang có quá nhiều cơ hội", cựu tiền vệ người Anh bình luận. "Cảm giác bây giờ là chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mọi chuyện chấm dứt".

Dưới thời Amorim, Man Utd thua 17, hòa 7, thắng 10 qua 34 trận Ngoại hạng Anh - trong đó một nửa số chiến thắng là trước các đội mới lên hạng như Sunderland, Burnley, Ipswich, Leicester hay Southampton.

Sau quãng nghỉ quốc tế, Man Utd sẽ làm khách của Liverpool ở vòng 8 Ngoại hạng Anh ngày 19/10. Scholes tin rằng kịch bản trận này gần như có thể đoán trước. Ông nói: "Liverpool đang là nhà vô địch, còn Man Utd thì đang mắc kẹt trong chuỗi kết quả tệ hại, không ai có thể tin họ sẽ giành được điểm ở đó".

Jim Ratcliffe là người quyết định tương lai của HLV Ruben Amorim. Ảnh: LC

Nhưng theo kênh ESPN, ban lãnh đạo Man Utd tin rằng phòng thay đồ vẫn hoàn toàn ủng hộ Amorim. Mason Mount và Matthijs de Ligt đã lên tiếng bảo vệ ông thầy sau hai trận gần nhất.

Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox được cho đã trực tiếp trao đổi với các trụ cột như Bruno Fernandes và nhóm thủ lĩnh đội bóng. Cả hai đều tin tưởng không có dấu hiệu "mất niềm tin vào HLV" trong phòng thay đồ.

Những cuộc trò chuyện này mang tính thân mật, không phải để "thăm dò" hay chuẩn bị cho quyết định sa thải. Berrada và Wilcox - hai nhân vật do Sir Jim Ratcliffe bổ nhiệm sau khi trở thành cổ đông vào đầu năm 2024 - hiện có văn phòng tại trung tâm huấn luyện Carrington, giúp họ nắm bắt rõ hơn tâm lý của đội bóng.

Không khí trong CLB cũng được cải thiện kể từ khi toàn bộ đội ngũ chuyển về tòa nhà chính tại Carrington sau đợt nâng cấp hồi tháng 8. Các lãnh đạo thường xuyên tương tác với Amorim và cầu thủ trong khu vực sinh hoạt chung mới thiết kế lại.

Dù vậy, quyết định cuối cùng về tương lai của Amorim - người còn hợp đồng đến năm 2027 - vẫn sẽ thuộc về Jim Ratcliffe và đồng chủ tịch Joel Glazer.

Hồng Duy (Theo Daily Mail, ESPN)