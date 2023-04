Carpla khai trương automall kết hợp triển lãm xe cổ tại Hà Nội

Hà NộiCarpla - nền tảng mua bán ôtô đã qua sử dụng - khai trương automall đầu tiên tại Hà Nội và triển lãm xe cổ "Drive back to the future".

Sự kiện được tổ chức tại Savico Megamall Long Biên, ngày 22/4. Sau trung tâm mua sắm ôtô (automall) đầu tiên tại TP HCM khai trương tháng 12/2022, đây là automall thứ 3 của Carpla và cũng là cơ sở đầu tiên của đơn vị này tại Hà Nội.

Đại diện Carpla và Savico Megamall khai trương sự kiện. Ảnh: Carpla

Carpla Hà Nội bao gồm các khu công năng hiện đại, từ showroom, xưởng dịch vụ, khu dịch vụ độ xe và thay thế phụ tùng xe... Tại đây được trưng bày nhiều mẫu xe đến từ các thương hiệu lớn như Volvo, Toyota, Ford, Mitsubishi để khách hàng có thể thoải mái tham quan và lựa chọn.

Đại diện hãng cho biết, khi hoàn thiện, automall Carpla Hà Nội sẽ là showroom xe đã qua sử dụng có quy mô lớn tại Thủ đô. Trong thời gian tới, Carpla dự kiến phát triển bốn automall độc lập và 77 automall kết hợp cùng các đại lý xe mới của Savico, tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Carpla định vị mình là một startup kinh doanh xe đã qua sử dụng với nhiều sự khác biệt về công nghệ, dịch vụ và phong cách. Cụ thể, về công nghệ, Carpla tiên phong với mô hình tạo dựng hệ sinh thái mua, bán xe ôtô đã qua sử dụng và các dịch vụ chăm sóc xe trên nền tảng công nghệ số, tập trung phát triển các tính năng và cá nhân hóa người dùng từ online đến offline (O2O).

Đại diện thương hiệu cho biết, Carpla sẽ giúp khách hàng tìm kiếm, chọn lựa, sở hữu, sử dụng và bán lại xe với các dịch vụ như quy trình kiểm định 160 bước, hình ảnh thực tế 360 độ của các mẫu xe cùng các chính sách bảo hành lên đến 20.000 km (hoặc 1 năm sử dụng), hoàn tiền 100% nếu khách hàng muốn trả xe trong vòng 5 ngày, cam kết mua lại xe và nhiều chính sách khác.

Ông Nguyễn Danh Hiếu - Chủ tịch HĐQT Carpla, cho biết thương hiệu tìm tòi để tạo nên sự đa dạng, khác biệt và muốn đến gần hơn với khách hàng theo cách riêng của mình. Điển hình như việc khai trương automall tại Hà Nội, thay vì các nghi thức truyền thống, Carpla đã tạo sự khác biệt bằng việc tổ chức một triển lãm xe hơi cổ.

"Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn tạo sự kết nối và liên tưởng từ những chiếc xe cổ đến những chiếc xe đã qua sử dụng. Đó là việc mang lại giá trị từ quá khứ, nhấn mạnh sự độc đáo trong dịch vụ của Carpla cung cấp tới khách hàng", ông Hiếu nói.

Sự kiện được mở cửa tự do để công chúng có thể dễ dàng tiếp cận và thưởng lãm. Triển lãm "Drive back to the future" được ví như một chuyến du hành xuyên thời gian, đưa giới mê xe trở về với thời kỳ ngành công nghiệp xe hơi những năm thập niên 60, 70, 80 của thế kỷ 20, được tận mắt chứng kiến những chiếc xe hơi từng là kết tinh của tiến bộ công nghệ thời bấy giờ.

Mẫu xe Austin-Healey 3000 được sản xuất năm 1967 tại Anh với thiết kế số sàn, động cơ xăng 2.9L. Ảnh: Carpla

Những mẫu xe cổ được bày ở triển lãm có thể kể đến là Austin-Healey 3000 được ví như biểu tượng cho vẻ đẹp và sức mạnh nước Anh. Ra đời vào thời kỳ ngành công nghiệp ôtô thế giới chứng kiến những bước thay đổi vượt bậc, Austin-Healey 3000 được tích hợp những công nghệ nổi bật thời bấy giờ với nhiều tính năng mới như dây an toàn và hệ thống kiểm soát khí thải.

Chiếc Cadillac Seville thuộc mẫu Seville thế hệ thứ 2 được sản xuất tại Mỹ năm 1984. Ảnh: Carpla

Còn Cadillac Seville mang vẻ đẹp tối giản mà vẫn sang trọng, biểu tượng cho sự thượng lưu và nghệ thuật. Đây là một trong những chiếc xe hơi tiêu biểu cho sự thành công của các dòng xe sedan sang trọng châu Âu trong những năm 1970, từng được nhiều ngôi sao nổi tiếng như danh ca Elvis Presley và diễn viên huyền thoại Betty White yêu thích.

Mercedes-Benz 560SL thể hiện sức mạnh nước Đức, biểu tượng của thể thao và quyền thế. Được lấy cảm hứng từ chiếc xe đua 300SL nổi tiếng, 560SL là sự cân bằng giữa vẻ ngoài sang trọng vượt thời gian và công suất mạnh mẽ. Đây trở thành một trong những mẫu xe sang kinh điển đến từ nước Đức, đại diện cho thập kỷ 80.

Mẫu xe Mercedes-Benz 560SL được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Carpla

Triển lãm "Drive back to the future" sẽ kéo dài 2 tháng từ ngày 22/4 - 22/6. Sự kiện mở cửa tham quan miễn phí cho công chúng tại Savico Megamall Long Biên, với chuỗi chương trình theo các chủ đề gắn liền với xe hơi cổ điển. Sự kiện được đồng tổ chức bởi Carpla và Savico Megamall.

Nhân dịp khai trương automall, Carpla dành tặng khách hàng nhiều chương trình ưu đãi. Tặng gói bảo hiểm vật chất cho 20 khách hàng đầu tiên và dán thẻ VETC với tài khoản 500.000 đồng khi giao dịch mua và bán xe ôtô đã qua sử dụng trên nền tảng Carpla.

Yên Chi