Carlsen tiến gần danh hiệu thế giới thứ 23

ĐứcMagnus Carlsen đứng đầu vòng bảng và vào bán kết giải cờ vua 960 thế giới (FIDE Freestyle Chess World Championship 2026).

Kết thúc vòng bảng tại Weissenhaus, kỳ thủ Na Uy đạt thành tích +3, với ba chiến thắng, ba hòa và một thua, kiếm 4,5 điểm sau 7 ván. Khoảng cách giữa nhóm đầu và phần còn lại mong manh đến mức chỉ một điểm chênh lệch giữa Carlsen và người đứng thứ năm Hans Niemann. Bên cạnh Carlsen, ba kỳ thủ còn lại vào bán kết đều giành 4 điểm, là Vincent Keymer, Fabiano Caruana và Nodirbek Abdusattorov.

Carlsen trong ván đầu vòng bảng gặp Niemann ở FIDE Freestyle Chess World Championship 2026, tại Weissenhaus, Đức ngày 13/2/2026. Ảnh: Chess

Dù từng từ bỏ ngôi Vua cờ, Carlsen hiện vẫn giữ hai danh hiệu cờ nhanh và chớp thế giới của FIDE. Anh đang hướng tới danh hiệu thế giới đầu tiên ở thể thức cờ 960. Sự quyết tâm ấy thể hiện ngay từ trước giờ thi đấu, khi anh tỏ ra không hài lòng vì buổi họp báo diễn ra sát thời điểm vào ván.

Với thể thức năm nay, 4 kỳ thủ xếp cuối vòng bảng bị loại khỏi cuộc đua vô địch ngay lập tức, đồng nghĩa mất cơ hội tranh giải nhất 100.000 USD. Carlsen thừa nhận anh thích tính chất "một mất một còn" của giải.

Ở ván đầu gặp Niemann, Carlsen có lúc nắm thế thắng rõ rệt ở trung cuộc, nhưng đánh rơi ưu thế, rồi chấp nhận hòa khi thời gian gần cạn. Tuy vậy, anh nhanh chóng lấy lại nhịp điệu bằng những đòn chiến thuật sắc sảo ở những ván tiếp theo.

Trước Javokhir Sindarov, Carlsen tung nước 49.b3, đẩy tốt giăng bẫy chiếu hết với ý tưởng đưa xe sang b7 kết thúc ván đấu. Kỳ thủ người Uzbekistan và cũng là đương kim vô địch World Cup cờ vua không nhận ra mối nguy này. Vì thế, kỳ thủ Na Uy đẩy tốt phong hậu ở g8, mở đường cho xe bắt tốt b7. Đòn đánh này khiến Sindarov mất phong độ sau khởi đầu tốt.

Sindarov ngán ngẩm sau khi rơi vào bẫy chiếu hết của Carlsen. Ảnh: chụp màn hình

Carlsen tiếp tục thể hiện khả năng xoay chuyển tình thế quen thuộc. Gặp Levon Aronian, anh từng rơi vào thế thua nhưng tạo ra đòn tấn công đôi bằng mã để bắt tượng. Trước Vincent Keymer, anh cầm hòa sau 87 nước đi căng thẳng.

Điểm nhấn lớn nhất đến ở cuộc so tài với Fabiano Caruana. Sau nhiều đợt chịu sức ép, kỳ thủ Mỹ vẫn không tránh khỏi cái bẫy chiếu hết ở tàn cuộc. Đại kiện tướng Judit Polgar gọi đó là "phép màu tàn cuộc" của Carlsen.

Chiến thắng trước Caruana giúp Carlsen đạt bốn điểm khi vòng bảng còn hai lượt, gần như chắc suất bán kết. Dẫu vậy, anh vẫn sảy chân ở vòng áp chót khi thua Arjun Erigaisi. Đối thủ người Ấn Độ có chuỗi chín nước đi tốt liên tiếp và giành ưu thế quyết định.

Ở lượt cuối, Carlsen chỉ cần hòa nên chọn cách tiếp cận thực dụng. Trước Abdusattorov, anh chiếm ưu thế nhỏ rồi điều tiết ván đấu về kết quả hòa cần thiết để bảo đảm suất đi tiếp, thậm chí còn độc chiếm vị trí đầu bảng. Việc đứng đầu vòng bảng cho phép Carlsen tự chọn đối thủ bán kết, và anh quyết định tái đấu Abdusattorov.

Bán kết sẽ diễn ra theo thể thức bốn ván 25+10, nếu hòa sẽ phân định bằng armageddon 10 phút. Nhánh còn lại là cuộc đọ sức giữa Keymer và Caruana. Bán kết diễn ra từ 21h hôm nay 14/2, giờ Hà Nội.

FIDE Freestyle Chess World Championship 2026 là lần đầu FIDE tổ chức giải thế giới ở thể loại cờ 960, kể từ FIDE World Fischer Random Chess Championship 2022, nơi Hikaru Nakamura vô địch. Giải năm nay quy tụ tám kỳ thủ, đấu vòng tròn một lượt cờ nhanh để chọn ra bốn người vào bán kết. Trước giải này, Carlsen đã giành 22 danh hiệu có chữ "Thế giới", và 20 danh hiệu World Championships của FIDE.

Xuân Bình (theo Chess)