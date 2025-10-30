Carlsen thắng áp đảo tại siêu giải Clutch Chess

MỹKỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen vô địch Clutch Chess: Champions Showdown với 9 điểm nhiều hơn á quân Fabiano Caruana.

Ở ngày thi cuối 29/10, Carlsen thắng cả bốn ván đầu tiên, gồm hai ván gặp Gukesh Dommaraju và hai ván trước Caruana. Kết quả đó vừa đủ giúp kỳ thủ Na Uy vô địch sớm hai vòng đấu. Ở hai vòng cuối gần như chỉ mang tính thủ tục, kỳ thủ 34 tuổi đều hòa nhanh Hikaru Nakamura.

Carlsen (phải) trong ván thắng Fabiano Caruana ở siêu giải Clutch Chess: Champions Showdown tại CLB cờ vua St Louis, bang Missouri, Mỹ, ngày 29/10/2025. Ảnh: STLCC

Carlsen kết thúc giải với 25,5 điểm, từ 10 ván thắng, năm hòa và ba thua. Trong sáu ván gặp Vua cờ Gukesh, kỳ thủ số một thế giới thắng năm, hòa một và không thua ván nào. Có thời điểm cuối ngày hai và đầu ngày ba, Carlsen thắng sáu ván liên tiếp, mỗi đối thủ hai ván. Điều đó cho thấy sự áp đảo của cựu Vua cờ tại giải "Tứ Hùng", với thành tích +7, tức là số chiến thắng nhiều hơn 7 ván so với thất bại.

Caruana về nhì với 16,5 điểm, từ sáu ván thắng, năm hòa và bảy thua. Nakamura đứng thứ ba với 14 điểm, nhờ bốn ván thắng, tám hòa và sáu thua. Gukesh xếp chót với 10 điểm, qua ba ván thắng, tám hòa và bảy thua. Cả ba kỳ thủ này đều có thành tích âm, tức là số ván thua nhiều hơn thắng.

Chức vô địch này đem về cho Carlsen 170.000 USD, tiền thưởng cao hơn nhiều so với người thắng giải Candidates 2024, chính là Gukesh. Khi đó, kỳ thủ Ấn Độ nhận được 120.000 USD ở giải đấu chọn ra người thách đấu ngôi Vua cờ. Đó là chưa kể Candidates diễn ra trong ba tuần, còn Champions Showdown chỉ diễn ra trong ba ngày.

Clutch Chess là hệ thống giải cờ vua diễn ra tại CLB St Louis, bang Missouri, Mỹ, do tỷ phú Rex Sinquefield sáng lập. Giải quy tụ ba kỳ thủ mạnh nhất thế giới theo Elo cờ tiêu chuẩn, và Vua cờ Gukesh.

Họ thi đấu cờ nhanh (10 phút, thêm 5 giây sau từng nước đi) theo thể thức vòng tròn 6 lượt, trong ba ngày. Mỗi ngày, số điểm cho một ván thắng tăng dần. Một điểm ở ngày đầu, hai điểm ngày hai và ba điểm ở ngày cuối. Caruana về nhì nhưng vẫn nhận 102.000 USD. Nakamura lĩnh 77.000 USD còn Gukesh được 63.000 USD.

Xuân Bình