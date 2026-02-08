Carlsen tái ngộ Firouzja ở chung kết Speed Chess Championship

AnhChiến thắng nghẹt thở 15-13 trước Hikaru Nakamura giúp Alireza Firouzja lần thứ hai liên tiếp vào chung kết Speed Chess Championship, để gặp Magnus Carlsen.

Trận bán kết một hôm 7/2 giữa Magnus Carlsen và Denis Lazavik diễn ra một chiều, khi kỳ thủ số một thế giới thắng cách biệt 17-9. Tài năng trẻ Belarus vươn lên dẫn trước ở ván đầu, nhưng không thắng thêm ván nào nữa trong hai tiếng tiếp theo. Đến khi Lazavik thắng ván thứ hai, Carlsen đã dẫn ngược với cách biệt sáu điểm.

Chung cuộc ở thể loại 5+1 (5 phút mỗi bên, thêm một giây sau từng nước đi) và 3+1, Carlsen đều thắng 6-3. Còn ở 1+1, kỳ thủ Na Uy thắng 5-3, tổng tỷ số 17-9. "Trận bán kết hai sẽ cân bằng hơn nhiều so với trận của tôi", Carlsen nói sau khi hạ Lazavik.

Carlsen ký tặng người hâm mộ sau khi thắng Lazavik ở bán kết Speed Chess Championship tại London, Vương quốc Anh tối 7/2/2026. Ảnh: Chess

Carlsen không sai, khi Hikaru Nakamura và Alireza Firouzja giành giật từng điểm ở trận bán kết còn lại, không lúc nào có cách biệt lớn hơn hai điểm. Ở thể loại 5+1, Nakamura thắng 4,5-3,5. Còn ở thể loại 3+1, Firouzja thắng lại với tỷ số tương tự. Đến thể loại 1+1, Nakamura tạo được lợi thế dẫn hai điểm, khi trận đấu chỉ còn hơn năm phút.

Tuy nhiên trong năm phút này, Firouzja kịp chơi hai ván và đều thắng, để cân bằng tỷ số trận đấu 12,5-12,5, buộc hai người phải đấu thêm loạt tie-break. Loạt này gồm bốn ván 1+1, trong đó Nakamura chiếm ưu thế thắng ở ván tie-break đầu tiên. Tuy nhiên trong tàn cuộc xe, kỳ thủ Mỹ gốc Nhật Bản mắc sai lầm. Kỳ thủ Pháp gốc Iran tận dụng thời cơ để thí xe rồi phong hậu, lật ngược thế cờ.

Thất bại này khiến Nakamura đánh mất tinh thần, liên tục lẩm bẩm, đập bàn hoặc đập tay lên trán. Sau ván tie-break thứ hai hòa, Firouzja thắng ván thứ ba để kết thúc trận đấu với tỷ số 15-13. Đây là lần thứ hai liên tiếp anh thắng Nakamura ở bán kết Speed Chess Championship.

Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 1h sáng thứ Hai 9/2, giờ Hà Nội, giữa Carlsen và Firouzja. Trong trận chung kết kỳ trước, kỳ thủ số một thế giới thắng áp đảo 23,5-7,5. Khi đó, Firouzja cũng sớm đánh mất tinh thần, nên thua đậm. Lần này, người hâm mộ kỳ vọng một trận đấu cân bằng hơn.

Carlsen đang đứng trước cơ hội cân bằng kỷ lục 5 lần vô địch của Nakamura tại Speed Chess Championship. Trong 9 kỳ trước, Carlsen đăng quang bốn lần năm 2016, 2017, 2023 và 2024. Nakamura giữ kỷ lục vô địch năm lần, năm 2018, 2019, 2020, 2021 và 2022. Tuy nhiên, Carlsen vắng mặt tại giải ở giai đoạn 2018-2021.

Speed Chess Championship được Carlsen đánh giá là giải cờ trực tuyến có thể thức lôi cuốn nhất. Các kỳ thủ thi đấu theo hình thức loại trực tiếp, gồm cờ chớp và siêu chớp. Mỗi trận kéo dài 180 phút: 90 phút cho thể loại 5+1, 60 phút cho 3+1 và 30 phút cho 1+1. Người tích lũy nhiều điểm nhất sau ba phần sẽ thắng.

Xuân Bình