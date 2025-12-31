Carlsen lần thứ chín vô địch cờ chớp thế giới

QatarBị dẫn trước trong trận chung kết cờ chớp, Magnus Carlsen vẫn thắng ngược Nodirbek Abdusattorov 2,5-1,5 để đoạt danh hiệu thế giới thứ 22 trong sự nghiệp.

Chỉ đứng thứ 11 sau ngày cờ chớp đầu tiên, Carlsen bắt đầu ngày cuối với một thất bại trước Haik Martirosyan. Kỳ thủ số một thế giới lóng ngóng làm đổ một loạt quân cờ, sau đó ấn vội đồng hồ mà chưa kịp dựng quân lên. Trọng tài can thiệp, xử thua Carlsen ván này và anh cũng chấp nhận. Sau vòng 14, kỳ thủ Na Uy rơi xuống vị trí 23, khiến nhiều người bắt đầu nghi ngờ khả năng anh bảo vệ chức vô địch.

Carlsen mỉm cười sau khi thắng Abdusattorov ở chung kết cờ chớp thế giới tối 30/12/2025 tại Doha, Qatar. Ảnh: FIDE

Tuy nhiên, đó là lúc Carlsen thể hiện bản lĩnh của kỳ thủ số một thế giới ở mọi thể loại cờ. Anh thắng liền 4 ván trước Rudik Makarian, Bốc Tường Chí (Bu Xiangzhi), Ihor Samunenkov và Maxime Vachier-Lagrave. Sau khi thắng Vachier-Lagrave, Carlsen thở phào nhẹ nhõm vì kết quả đó đưa anh vào Top 4, đủ để đi tiếp. Ở vòng cuối, Carlsen hòa nhanh và dắt tay Abdusattorov vào bán kết.

Sau 19 vòng đấu, Arjun Erigaisi dẫn đầu với 15 điểm, Fabiano Caruana 14, Carlsen 13,5 và Abdusattorov có chỉ số phụ tốt nhất trong nhóm 13 điểm. 4 kỳ thủ này vào bán kết, trong đó Erigaisi gặp Abdusattorov, còn Carlsen đấu với Caruana.

Vòng bán kết và chung kết diễn ra theo thể thức 4 ván chạm 2,5 điểm, nếu hòa 2-2 sẽ đấu ván armageddon. Carlsen thắng Caruana 3-1, còn Abdusattorov hạ Erigaisi 2,5-0,5.

Trận chung kết diễn ra tối 30/12, thu hút hàng chục nghìn lượt xem đồng thời trên kênh YouTube của Liên đoàn cờ vua thế giới. Carlsen cầm quân trắng, bất ngờ thua Abdusattorov ở ván đầu trong tàn cuộc mã đấu tượng. Trong những thế cờ này, tượng thường mạnh hơn mã và kỳ thủ Uzbekistan đã làm tốt nhiệm vụ phong tỏa đường đi của mã trắng.

Nhưng ngay ở ván thứ hai cầm quân đen, Carlsen thắng lại ở tàn cuộc mã tốt đối xứng, tưởng như hoàn toàn cân bằng. Kỳ thủ 35 tuổi điều vua và mã đến bắt tốt cô lập của đàn em, trong khi Abdusattorov không kịp làm như vậy.

Trong ván quyết định, Carlsen lại đưa được cờ về tàn cuộc tượng cùng màu đúng với sở trường, lại có lợi thế hơn tốt. Vì thế, dù máy tính đánh giá cờ cân bằng, các chuyên gia đã dự đoán kỳ thủ 21 tuổi khó có thể chống đỡ. Quả thực, Carlsen kết thúc trận đấu bằng hai nước thí quân đẹp mắt.

Thế cờ sau nước 60.Bc1 sai lầm của Abdusattorov (Trắng). Carlsen nhanh chóng đẩy tốt xuống e3, thí tốt.

Abdusattorov dùng tượng trắng bắt tốt đen, nhưng đó là lúc Carlsen thực hiện thêm đòn thí tượng nữa.

Nếu Trắng bắt tượng đen, Vua đen sẽ bắt lại tượng trắng. Lợi thế hơn tốt trong tàn cuộc này dễ dàng giúp Carlsen chiến thắng.

Sau 62 nước cờ, Abdusattorov bắt tay xin thua, còn Carlsen ngoảnh mặt về phía khán giả và cười rồi đứng lên vỗ hai tay vào nhau. Chiến thắng này có thể là màn đòi nợ ngọt ngào của kỳ thủ số một thế giới, khi anh từng thua Abdusattorov tại giải cờ nhanh thế giới 2021. Sau đó, kỳ thủ Uzbekistan vô địch, còn Carlsen chỉ đoạt HC đồng.

Lần này, Carlsen tiếp tục thống trị làng cờ khi giành cú đúp giải cờ nhanh và chớp thế giới trong năm ngày. Đây là lần thứ năm anh làm được điều này, sau các năm 2014, 2019, 2022, 2023 và 2025. Carlsen cũng lần thứ tư liên tiếp vô địch cờ chớp thế giới.

Trong sự nghiệp, đây là danh hiệu World Championships thứ 20 của Carlsen, gồm 9 cờ chớp, 6 cờ nhanh và 5 cờ tiêu chuẩn. Ngoài ra, anh còn một lần vô địch World Cup và giành một danh hiệu esports World Cup.

Trong các kỳ thủ Việt Nam tại giải cờ chớp thế giới, Lê Quang Liêm có vị trí cao nhất, thứ 33, sau đó đến Đầu Khương Duy 58, Nguyễn Ngọc Trường Sơn 86 và Lê Tuấn Minh 88.

Ở bảng nữ, chức vô địch thuộc về kỳ thủ 21 tuổi người Kazakhstan, Bibisara Assaubayeva. Vị trí của các kỳ thủ Việt Nam là Võ Thị Kim Phụng 40, Nguyễn Hồng Anh 48, Lương Phương Hạnh 58, Nguyễn Hồng Nhung 63 và Phạm Lê Thảo Nguyên 82.

Xuân Bình