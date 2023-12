Carlsen lần thứ ba vô địch Champions Chess Tour

CanadaMagnus Carlsen tiếp tục là kỳ thủ duy nhất từng vô địch Champions Chess Tour (CCT), giải đấu online hàng đầu thế giới do chính anh khởi xướng.

Trong trận chung kết với kỳ thủ số tám thế giới Wesley So tại thành phố Toronto, Carlsen thắng 2,5-1,5 sau cả hai hiệp, nên cả hai không cần đánh thêm hiệp thứ ba. Kỳ thủ Na Uy vô địch sớm một ngày thi, giành 200.000 USD tiền thưởng. Tổng giải thưởng anh giành được trong CCT 2023 lên tới hơn 325.000 USD.

Carlsen trong hiệp một trận chung kết Champions Chess Tour với Wesley So tại Toronto, Ontario, Canada ngày 15/12/2023. Ảnh: Chess

CCT mùa này có sáu chặng, trong đó Carlsen thắng ba trong năm chặng anh tham dự, một lần về nhì và một lần đạt giải ba. Anh dĩ nhiên vào vòng chung kết, nơi có tám kỳ thủ, thi đấu trực diện từ 9/12 đến 16/12 tại Toronto, Canada. Mỗi trận đấu có bốn ván cờ nhanh, ai giành 2,5 điểm trở lên sẽ thắng. Trên đường tới chức vô địch, kỳ thủ số một thế giới đã thắng cả bảy đối thủ. Anh hạ kỳ thủ số hai thế giới Fabiano Caruana 2-0 ở bán kết, trước khi thắng So.

So là kỳ thủ Mỹ gốc Philippines, có lối đánh chắc chắn và có phần an toàn. Trước trận chung kết, anh hỏi Caruana rằng có bí quyết nào thắng Carlsen không. Caruana trả lời là hãy chuẩn bị đánh nước đầu tiên b3. Câu trả lời của Caruana mang tính bông đùa, nhưng So làm đúng như vậy trong ván đầu của hiệp hai. Nước cờ này đánh mất đi lợi thế đi trước của trắng, vì không kiểm soát được khu trung tâm. Khi bình luận trận chung kết, Caruana nói rằng anh không hài lòng khi So đi nước cờ như vậy.

Trong hiệp đầu tiên của chung kết tối 15/12, Carlsen hòa ba, thắng một ván. Còn ở hiệp hai tối qua, anh thắng hai, thua một và hòa một. Khi được hỏi bí quyết thắng So, kỳ thủ 30 tuổi nói: "Tôi tận dụng lối đánh thiếu quyết liệt của So để chống lại cậu ấy. Đối thủ đã rơi vào thế bị động ngay từ khi bắt đầu".

Carlsen sở hữu cổ phần của một nền tảng cờ vua đã khởi xướng Champions Chess Tour, từ năm 2021. Anh luôn vô địch với cách biệt lớn về điểm số lẫn tiền thưởng so với các đối thủ. "Tôi đã lặp lại một vòng tuần hoàn", anh nói sau chức vô địch thứ ba.

Xuân Bình