Carlsen: 'Gukesh xứng đáng là Vua cờ, nhưng chưa phải số một'

Kỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen cho rằng tân vô địch thế giới Gukesh Dommaraju cần chứng tỏ thêm nếu muốn vượt qua anh.

Kể từ khi thắng Đinh Lập Nhân trong trận chung kết cờ vua thế giới 2024 và được coi là Vua cờ, Gukesh đặt mục tiêu tích lũy Elo để vượt qua Carlsen. Trong năm tháng qua, có lúc kỳ thủ 18 tuổi lên đứng thứ ba thế giới. Nhưng anh đã rơi xuống thứ năm, với Elo 2.777, không thay đổi so với khi vô địch. Tại siêu giải Grand Chess Tour ở Romania vừa kết thúc hôm 16/5, Gukesh chỉ đứng thứ bảy trên 10 kỳ thủ.

Carlsen nói anh từ chối chơi trận chung kết thế giới không phải vì tránh Gukesh. "Tôi rất tôn trọng Gukesh ở cờ tiêu chuẩn", Carlsen nói trên kênh Take Take Take. "Cậu ấy vô địch thế giới xứng đáng, cùng màn trình diễn xuất sắc tại Candidates trước đó. Nhưng liệu cậu ấy có phải kỳ thủ số một không, thì chúng ta phải chờ xem".

Carlsen (phải) gặp Gukesh ở siêu giải nhanh chớp Grand Chess Tour tại Croatia năm 2023. Ảnh: GCT

Theo Carlsen, lối đánh của Gukesh khác nhiều kỳ thủ hàng đầu. Đó là bởi anh thi đấu không dựa vào trực giác, mà phải tính toán ở từng nước đi. "Cậu ấy tính toán rất tốt", kỳ thủ Na Uy nói thêm. "Điều này có lợi trong cờ tiêu chuẩn, nhưng sẽ là vấn đề ở cờ nhanh, chớp".

Carlsen cho biết anh thường chỉ trích Gukesh nhiều, nhưng chỉ ở cờ tiêu chuẩn vì kỳ vọng lớn. Còn ở cờ nhanh, chớp, kỳ thủ số một thế giới không kỳ vọng nhiều ở Gukesh. Kỳ thủ Ấn Độ cũng hiếm khi thi đấu ở các giải cờ nhanh, chớp. Thành tích của kỳ thủ 18 tuổi tại hệ thống Freestyle Chess cũng không tốt. Qua hai giải, anh một lần dừng bước ở tứ kết, một lần bị loại ngay vòng bảng.

Kỳ thủ 34 tuổi nói thêm rằng Gukesh anh không còn muốn tranh ngôi Vua cờ, không phải vì sợ đối thủ này. Anh một lần nữa khẳng định bản thân không còn hứng thú với thể thức trận tranh ngôi, quá nhiều ván cờ tiêu chuẩn.

Carlsen là kỳ thủ số một thế giới ở cờ tiêu chuẩn, liên tục từ tháng 7/2011. Elo của anh đang là 2.837, hơn người đứng thứ hai Hikaru Nakamura 33 hệ số. Carlsen cũng đang là số một ở cờ nhanh lẫn cờ chớp, với cách biệt lớn so với các đối thủ.

Xuân Bình