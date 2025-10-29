Carlsen gieo thêm sầu cho Vua cờ Gukesh

MỹKỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen toàn thắng hai ván gặp Gukesh Dommaraju, ở ngày thi áp chót siêu giải Clutch Chess: Champions Showdown.

Carlsen thắng cả 4 ván gặp Gukesh và kỳ thủ số hai thế giới Hikaru Nakamura. Dù sau đó để thua hai ván liên tiếp dưới tay Fabiano Caruana, kỳ thủ Na Uy vẫn dẫn đầu giải trước ngày thi cuối. Nhưng Carlsen nói anh vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của bản thân: "Tôi muốn kiểm soát các ván đấu tốt hơn, nhưng dù sao, tôi vẫn phải chấp nhận kết quả này".

Gukesh Dommaraju (phải) trong ván đấu với Magnus Carlsen ở siêu giải Clutch Chess: Champions Showdown tại CLB cờ vua St Louis, bang Missouri, Mỹ, ngày 28/10/2025. Ảnh: SLCC

Cả hai ván thắng của Carlsen trước Gukesh hôm 28/10 có cùng kịch bản. Anh chiếm được ưu thế nhỏ ở cuối trung cuộc, để chuyển hóa thành chiến thắng trong tàn cuộc. Ở ván đầu, Carlsen có lợi thế đôi tượng so với tượng và mã đối thủ. Trong ván sau, anh lại hơn một tốt, dù phải chịu tốt chồng.

Ở ngày thi thứ hai, Gukesh chỉ kiếm được ba trong 12 điểm tối đa. Kỳ thủ 19 tuổi không chỉ mất đỉnh bảng sau hai ngày, mà còn rơi xuống cuối với 7 điểm như Hikaru Nakamura. Kỳ thủ Ấn Độ nói sẽ quên màn trình diễn đáng thất vọng trong ngày này.

Carlsen với 11,5 điểm, leo lên đỉnh bảng trước ngày cuối. Còn Caruana đứng thứ hai với 10,5 điểm.

Ngày cuối cùng diễn ra từ 0h thứ Năm 30/10, giờ Hà Nội. Theo thể thức đặc biệt, mỗi chiến thắng ở ngày cuối sẽ được tính ba điểm, hòa một điểm, khiến khả năng lật ngược tình thế hoàn toàn có thể xảy ra. Thắng một, thua một sẽ được lợi hơn hai ván hòa.

Giải quy tụ 4 kỳ thủ hàng đầu thế giới, gồm số một Carlsen, số hai Nakamura, số ba Caruana và Vua cờ đang đứng thứ 11 Gukesh, với quỹ thưởng 412.000 USD. Họ thi đấu cờ nhanh (10 phút, thêm 5 giây sau từng nước đi) theo thể thức vòng tròn 6 lượt, trong ba ngày. Mỗi ngày, số điểm cho một ván thắng tăng dần. Một điểm ở ngày đầu, hai điểm ngày hai và ba điểm ở ngày cuối.

Xuân Bình