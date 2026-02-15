Carlsen gặp Caruana ở chung kết cờ vua 960 thế giới

ĐứcMagnus Carlsen và Fabiano Caruana lần lượt thắng Nodirbek Abdusattorov và Vincent Keymer ở bán kết FIDE Freestyle Chess World Championship 2026.

Vòng bán kết diễn ra giữa bốn kỳ thủ đều đang đứng trong Top 5 cờ tiêu chuẩn thế giới hiện tại. Carlsen gặp chút khó khăn trước Abdusattorov, khi chỉ hòa hai ván đầu tiên. Nhưng ở ván thứ ba, cầm quân trắng, kỳ thủ số một thế giới tận dụng sai lầm của đại diện Uzbekistan ở tàn cuộc để vươn lên dẫn trước.

Carlsen (phải) trong trận đấu bán kết gặp Abdusattorov ở FIDE Freestyle Chess World Championship 2026, tại Weissenhaus, Đức ngày 14/2/2026. Ảnh: FIDE

Abdusattorov buộc phải thắng ở ván thứ tư, để đưa trận đấu vào tie-break. Nhưng với những nước thí xe và mã liên tiếp, Carlsen tạo ra bẫy chiếu hết và khiến kỳ thủ 21 tuổi phải xin thua sau 29 nước cờ. Nhờ đó, đại diện Na Uy thắng chung cuộc 3-1 để vào chung kết.

Đối thủ của Carlsen ở chung kết là kỳ thủ số ba thế giới Caruana. Trong trận bán kết gặp chủ nhà Keymer, kỳ thủ Mỹ vượt lên dẫn trước ngay ván đầu tiên, dù chỉ cầm quân đen. Nhưng ở ván thứ ba, đại diện Đức cân bằng tỷ số. Trong ván quyết định, kỳ thủ 33 tuổi chiếm ưu thế ngay từ khai cuộc, và kết thúc trận đấu ở trung cuộc nhờ bắt được một tượng của Keymer.

Trận chung kết sẽ diễn ra từ 21h hôm nay 15/2 (giờ Hà Nội), với bốn ván theo thể thức 25+10, tức 25 phút mỗi bên, thêm 10 giây sau từng nước đi, nếu hòa sẽ phân định bằng armageddon 10 phút.

FIDE Freestyle Chess World Championship 2026 là giải thế giới đầu tiên của FIDE ở thể loại cờ 960 kể từ FIDE World Fischer Random Chess Championship 2022, nơi Hikaru Nakamura đăng quang.

Giải năm nay quy tụ tám đại kiện tướng, thi đấu vòng tròn một lượt cờ nhanh để chọn bốn người vào bán kết. Trước khi bước vào sự kiện này, Magnus Carlsen đã sở hữu 22 danh hiệu có chữ "Thế giới", trong đó có 20 chức vô địch thuộc hệ thống World Championships của FIDE. Dù vậy, anh vẫn chưa từng lên ngôi ở một giải vô địch thế giới cờ 960.

Cờ vua 960, còn được gọi là Fischer Random hoặc Freestyle Chess, do Vua cờ thứ 11 Bobby Fischer khởi xướng. Ở biến thể này, các quân trên hàng một và hàng tám được máy tính sắp xếp ngẫu nhiên trước mỗi ván đấu, tạo ra tổng cộng 960 thế xuất phát khác nhau. Chính sự đa dạng đó khiến thể thức mang tên cờ 960. Với cách bố trí không cố định, các kỳ thủ khó dựa vào việc học thuộc khai cuộc, buộc phải tự tính toán và xây dựng kế hoạch ngay từ những nước đi đầu tiên.

Xuân Bình