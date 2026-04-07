Carlsen đứt chuỗi vô địch 4 giải cờ vua

ĐứcKỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen giành giải ba, sau nhà vô địch Vincent Keymer và á quân Maxime Vachier-Lagrave tại giải cờ 960 Grenke.

Sau bốn giải liên tiếp đều vô địch là cờ nhanh, cờ chớp thế giới, Speed Chess Championship và cờ 960 thế giới, Carlsen không còn giữ phong độ tuyệt đối. Tại giải Grenke Freestyle kết thúc tối 6/4, kỳ thủ Na Uy đứng thứ ba với 7 điểm sau 9 ván. Trước đây, giải gần nhất anh không thể đăng quang là Freestyle Chess Grand Slam Tour ở Cape Town, Nam Phi tháng 12/2025.

Bước vào ngày thi đấu cuối với 0,5 điểm ít hơn nhóm đầu, Carlsen không thể lật ngược tình thế. Ở ván cuối, anh cầm quân trắng nhưng chỉ hòa Aryan Chopra sau 17 nước đi bằng thế bất biến. Kết quả này khiến Carlsen dừng ở 7 điểm, cùng nhóm bảy kỳ thủ chia sẻ vị trí thứ ba.

Carlsen trong ván thắng Nodirbek Yakubboev tại vòng 8 Grenke Freestyle Chess ở thành phố Karlsruhe, Đức ngày 6/4/2026. Ảnh: Grenke Chess

Trong khi đó, cuộc đua vô địch diễn ra trực tiếp giữa Keymer và Maxime Vachier-Lagrave (MVL). Hai kỳ thủ cùng đạt 7,5 điểm sau chín ván, nhưng đại diện Đức đăng quang nhờ chỉ số tie-break tốt hơn, nhận 60.000 euro (khoảng 69.000 USD) tiền thưởng và suất dự giải cờ 960 thế giới 2027.

Ván đối đầu trực tiếp giữa Keymer và MVL ở vòng cuối đã được chờ đợi phân định ngôi vô địch. Với bất lợi về tie-break, kỳ thủ Pháp buộc phải chơi tấn công. "Tôi muốn chiến thắng, nhưng không muốn mạo hiểm quá mức. Cuối cùng mọi thứ vẫn trở nên khá hỗn loạn", kỳ thủ Pháp nói.

Tuy nhiên, sau giai đoạn khai cuộc nhiều biến hóa, hai bên nhanh chóng đơn giản hóa thế trận và chấp nhận hòa, khiến cuộc đua được định đoạt bằng hệ số phụ. Keymer sau đó thừa nhận thế cờ ban đầu ở ván này nguy hiểm hơn cho Đen, nhưng anh đã thoát hiểm khi đối thủ không chọn phương án sắc bén nhất.

Vài năm qua, Keymer và Carlsen tạo nên một cặp kỳ phùng đáng chú ý. Tại World Cup 2023, Keymer từng thắng ván tiêu chuẩn và suýt loại Carlsen, trước khi kỳ thủ Na Uy lội ngược dòng ở tie-break rồi lên ngôi. Đến Freestyle Weissenhaus 2025, Keymer trả món nợ khi loại Carlsen ở bán kết và vô địch. Nhưng tại Grenke Freestyle 2025, Carlsen thắng đối đầu trực tiếp để hoàn tất 9 ván thắng tuyệt đối. Tại giải này, chính Carlsen chặn chuỗi thắng của Keymer bằng ván hòa, nhưng kỳ thủ Đức vẫn đăng quang.

Ở nội dung nữ, ba kỳ thủ Harika Dronavalli, Alua Nurman và Dinara Wagner cùng đạt 6 điểm để giành suất dự giải 960 thế giới đầu tiên cho nữ năm 2026.

Grenke Freestyle Open 2026 diễn ra theo thể thức cờ 960 (Freestyle Chess), với các vị trí xuất phát ngẫu nhiên, tạo ra nhiều thế cờ lạ và buộc kỳ thủ phải sáng tạo ngay từ khai cuộc. Giải đấu gồm chín vòng theo hệ Thụy Sĩ, thời gian mỗi ván là 90 phút cộng 30 giây mỗi nước đi, tổng quỹ thưởng hơn 200.000 euro (231.000 USD).

Xuân Bình