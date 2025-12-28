Carlsen đoạt danh hiệu thế giới thứ 21

QatarKỳ thủ 35 tuổi Magnus Carlsen lần thứ sáu vô địch cờ nhanh thế giới, với 10,5 điểm sau 13 ván tại giải năm 2025.

Carlsen trong ván thắng Yagiz Kaan Erdogmus ở vòng 12, giải cờ nhanh thế giới tại Doha, Qatar ngày 28/12/2025. Ảnh: FIDE

Carlsen khởi đầu suôn sẻ với bốn ván thắng liên tiếp trước Lorenzo Lodici, David Paravyan, Eduardo Iturrizaga Bonelli và David Anton. Sau đó, anh hòa hai Siêu đại kiện tướng Arjun Erigaisi và Maxime Vachier-Lagrave. Ở ván bảy, cầm quân đen gặp Vladislav Artemiev, Carlsen có thế cờ cân bằng. Anh từ chối đề nghị hòa, cố gắng đánh thắng nên bị cưỡng cờ, và thất bại.

Sau ván thua này, Carlsen rơi xuống thứ 14 với 5 điểm, sau cả Lê Quang Liêm (5,5 điểm). Còn Artemiev độc chiếm đỉnh bảng với 6,5 điểm, nhiều hơn những kỳ thủ đứng sau ít nhất một điểm.

Tuy nhiên, những ván đấu tiếp theo cho thấy lý do vì sao Carlsen đã đoạt 20 chức vô địch thế giới ở các thể loại cờ. Kể từ sau ván thua Artemiev, kỳ thủ Na Uy toàn thắng năm ván gặp Shant Sargsyan, Ray Robson, Alexey Sarana, Hans Niemann và Yagiz Kaan Erdogmus. Trong khi, Artemiev hòa cả năm ván.

Chuỗi thắng năm ván đưa Carlsen trở lại đỉnh bảng, với một điểm nhiều hơn các đối thủ trước ván cuối. Vì thế ở ván cuối dù cầm quân trắng, Carlsen vẫn hòa nhanh Anish Giri để đủ điểm đăng quang.

Giải cờ nhanh thế giới đã được FIDE tổ chức năm 1988, 2001, 2003, nhưng từ năm 2012 mới diễn ra thường niên. Đây là chức vô địch cờ nhanh thế giới thứ sáu của Carlsen, sau các năm 2014, 2015, 2019, 2022 và 2023. Những kỳ thủ đứng sau, dù là nam hay nữ, mới giành tối đa hai danh hiệu.

Nếu tính tất cả giải thế giới của Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE), đây là chức vô địch thứ 20 của Carlsen, gồm 8 giải cờ chớp thế giới, 6 cờ nhanh, 5 cờ tiêu chuẩn và 1 World Cup cờ vua. Còn nếu tính cả esports World Cup 2025, Carlsen đã giành 21 danh hiệu có chữ "thế giới".

Trong ngày 29 và 30/12, Carlsen sẽ tiếp tục dự giải cờ chớp thế giới cũng ở Doha, nơi anh được kỳ vọng bảo vệ chức vô địch.

Xuân Bình