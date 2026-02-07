Carlsen đấu bán kết Speed Chess Championship hôm nay

AnhKỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen gặp tài năng trẻ Denis Lazavik, còn Hikaru Nakamura đấu với Alireza Firouzja tại bán kết Speed Chess Championship 2025.

Speed Chess Championship được Carlsen coi là giải cờ trực tuyến có thể thức hấp dẫn nhất. Các kỳ thủ đấu loại trực tiếp, hình thức cờ chớp và siêu chớp. Mỗi trận đấu có 180 phút, trong đó 90 phút cho thể loại 5+1 (mỗi ván kỳ thủ có 5 phút, thêm 1 giây sau từng nước đi), 60 phút cho 3+1 và 30 phút cho 1+1. Kỳ thủ có điểm cao nhất qua ba thể loại cờ này sẽ thắng trận đấu.

Magnus Carlsen ở chung kết Speed Chess Championship 2024 sau khi thắng Alireza Firouzja tại Paris, Pháp tối 8/9/2024. Ảnh: Chessbase

Vòng chung kết Speed Chess Championship 2025 gồm 8 kỳ thủ được mời, và 8 người vượt qua vòng loại, thi đấu trực tuyến hồi tháng 10 và 11/2025. Việt Nam có hai đại diện là Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh, đều bị loại ở vòng 1/8. Quang Liêm thua Nakamura 11,5-13,5, còn Tuấn Minh thất bại 8-16 trước Firouzja.

Bốn kỳ thủ vào bán kết sẽ thi đấu tại London, Vương quốc Anh, là Carlsen, Lazavik, Nakamura và Firouzja. Trên đường vào bán kết, Carlsen thắng Jose Martinez 14,5-8,5, rồi hạ Fabiano Caruana 14,5-7,5. Lazavik thắng Arjun Erigaisi 12-9, rồi loại Hans Niemann tỷ số 15,5-9,5.

Sau khi loại Quang Liêm, Nakamura thắng Wesley So 11-10 ở tứ kết. Còn Firouzja hủy diệt Ian Nepomniachtchi 19-9 ở vòng này.

Trận bán kết một diễn ra giữa Carlsen và Lazavik lúc 20h thứ Bảy 7/2 (giờ Hà Nội). Còn trận bán kết hai giữa Nakamura và Firouzja bắt đầu lúc 1h Chủ nhật 8/2. Các trận tranh giải ba và chung kết diễn ra sau đó một ngày.

Đây là lần thứ 10 Speed Chess Championship được tổ chức, có quỹ thưởng 250.000 USD. Trong 9 kỳ trước, Carlsen đăng quang bốn lần năm 2016, 2017, 2023 và 2024. Nakamura giữ kỷ lục vô địch năm lần, năm 2018, 2019, 2020, 2021 và 2022. Tuy nhiên, Carlsen vắng mặt tại giải trong giai đoạn 2018-2021.

Thất bại duy nhất của kỳ thủ Na Uy tại giải này diễn ra ở chung kết năm 2022, với tỷ số sát nút 13,5-14,5, ít giờ sau trận chung kết FIFA World Cup 2022. Dù thua trận đó, Carlsen vẫn tỏ ra thích thú với thể thức Speed Chess Championship.

Ở chung kết năm ngoái, Carlsen thắng áp đảo Firouzja 23,5-7,5.

Xuân Bình