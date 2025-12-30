QatarLàm rơi quân không kịp nhặt lên, kỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen để hết thời gian và thua Arjun Erigaisi ở giải cờ chớp thế giới 2025.

Ở vòng 9, Carlsen cầm quân trắng gặp Erigaisi ở bàn một, khi hai kỳ thủ cùng được 6,5 điểm và nằm trong nhóm dẫn đầu. Carlsen yếu thế ở trung cuộc, nhưng tìm ra cách để cân bằng ván đấu. Tuy nhiên khi thực hiện một nước bắt tốt trong lúc gần cạn giờ, kỳ thủ số một thế giới làm rơi quân hậu của chính anh, không kịp bấm đồng hồ.

Trong lúc định cúi xuống nhặt quân hậu, thời gian của Carlsen đã hết. Anh định dừng đồng hồ lại để nhặt quân cờ, nhưng không kịp. Kỳ thủ Na Uy tỏ ra tức giận rồi đập mạnh nắm đấm xuống bàn. Sau đó, anh mới bắt tay Erigaisi và chấp nhận thất bại.

Carlsen đập bàn khi thua ở giải cờ chớp thế giới Tình huống Carlsen làm rơi quân cờ, thua và đập bàn.

Theo luật cờ vua, một bên hết thời gian sẽ bị xử thua, trừ khi đối thủ không có khả năng chiếu hết. Ở những ván cờ chớp, thua vì hết giờ không hiếm gặp. Tuy nhiên, việc để rơi quân như Carlsen không dễ xảy ra, đặc biệt là khi thế cờ cân bằng.

Carlsen từng nhiều lần đập bàn sau một thất bại, nổi tiếng nhất là trong ván đấu với Vua cờ Gukesh Dommaraju tại giải cờ tiêu chuẩn Na Uy tháng 6/2025. Đó cũng là thất bại đầu tiên của anh trước Gukesh ở cờ tiêu chuẩn, dù sau đó kỳ thủ 35 tuổi vẫn vô địch giải đấu.

Giải cờ chớp thế giới 2025 diễn ra ngày 29 và 30/12 tại Qatar, với 252 kỳ thủ, thi đấu 19 vòng hệ Thụy Sĩ, tính điểm để chọn ra 4 người có kết quả tốt vào bán kết.

Carlsen trước ván đấu với Jorden Van Foreest ở vòng 8 giải cờ chớp thế giới tại Doha, Qatar ngày 29/12/2025. Ảnh: FIDE

Ngày thi đầu tiên diễn ra 13 vòng đấu, không suôn sẻ với Carlsen, khi anh chỉ giành 9 điểm, đứng thứ 11. Trong đó, anh nhận thêm thất bại trước Fabiano Caruana ở vòng 12, vì thiếu quan sát. Quân xe của Carlsen bị đuổi mà anh không nhận ra, để mất trắng quân và xin thua ngay lập tức. Khi nhận ra điều này, Carlsen giật người về phía sau, tỏ ra bị sốc.

Nếu bán kết bắt đầu ngay sau vòng 13 như kỳ trước, Carlsen đã bị loại. Tuy nhiên giải năm nay mở rộng lên 19 vòng trước bán kết. Kỳ thủ Na Uy vẫn còn 6 ván đấu nữa để cải thiện vị trí, và nuôi hy vọng bảo vệ chức vô địch.

Sau ngày thi 29/12, có ba kỳ thủ cùng đứng đầu được 10 điểm, là Erigaisi, Fabiano Caruana và Maxime Vachier-Lagrave. Nhóm đứng sau có 6 kỳ thủ được 9,5 điểm. Trong nhóm 9 điểm, Carlsen chỉ đang đứng sau Nodirbek Abdusattorov.

Trong các kỳ thủ Việt Nam, Lê Quang Liêm đang có kết quả tốt nhất với 8 điểm, kỳ thủ 14 tuổi Đầu Khương Duy được 7,5 điểm, Lê Tuấn Minh 6 điểm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn 5,5 điểm. Ngoài Khương Duy, các kỳ thủ còn lại đều chơi dưới kỳ vọng.

Ở bảng nữ, những đại diện Việt Nam đang thể hiện tốt hơn so với vị trí ban đầu. Sau 10 vòng, Võ Thị Kim Phụng, Phạm Lê Thảo Nguyên và Nguyễn Hồng Nhung cùng được 6 điểm, đứng thứ 31, 32 và 35. Nguyễn Hồng Anh và Lương Phương Hạnh đang có 5 điểm.

Ngày thi cuối cùng sẽ diễn ra từ 18h thứ Ba 30/12, giờ Hà Nội.

Xuân Bình