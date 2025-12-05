Carlsberg Việt Nam vào Top 100 doanh nghiệp bền vững nhất

Carlsberg Việt Nam nhận vinh danh Top 100 doanh nghiệp bền vững nhất (lĩnh vực thương mại dịch vụ) tại Lễ trao giải chương trình đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI) 2025.

2025 cũng là năm đầu tiên công ty tham gia chương trình CSI, đánh dấu một cột mốc trên hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Sự kiện diễn ra ngày 5/12, tại Hà Nội do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong phát triển bền vững và kinh doanh có trách nhiệm.

Carlsberg Việt Nam nhận giải "Top 100 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam". Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Bước sang năm thứ 10, giải thưởng thường niên này tiếp tục khẳng định vai trò là "la bàn" giúp doanh nghiệp Việt Nam tiến gần hơn với các chuẩn mực ESG (Môi trường - Environmental, Xã hội - Social và Quản trị - Governance) toàn cầu. Với hơn 130 chỉ số trong bộ tiêu chí, chương trình năm nay thu hút sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp, thể hiện sự dịch chuyển của thị trường trước yêu cầu phát triển bền vững.

"Danh hiệu này là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những nỗ lực bền bỉ của Carlsberg Việt Nam. Với chúng tôi, phát triển bền vững là một hành trình không có điểm dừng. Đó là sự gắn kết giữa kinh doanh và trách nhiệm, giữa tăng trưởng xanh và hành động vì cộng đồng", ông Bùi Hữu Quang - Giám đốc Cấp cao phụ trách đối ngoại truyền thông và chiến lược của Carlsberg Việt Nam chia sẻ.

Ông Bùi Hữu Quang bổ sung, doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục đồng hành Việt Nam vun đắp tương lai bền vững bằng những sáng kiến lấy con người làm trung tâm, mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài, hướng đến sứ mệnh "sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn".

Bước tiến trong vận hành bền vững

Trong hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Carlsberg Việt Nam luôn đặt phát triển bền vững làm trụ cột chiến lược, bắt đầu từ chính hoạt động sản xuất. Nhà máy bia Phú Bài tại Huế là một ví dụ điển hình, vừa thể hiện năng lực sản xuất vừa là biểu tượng cho cam kết lâu dài của doanh nghiệp đối với môi trường và cộng đồng.

Nhà máy tích hợp những công nghệ tiên tiến hàng đầu nhằm tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu tác động môi trường. Điển hình như dây chuyền nấu bia hiệu suất cao giúp tiết kiệm 20% lượng nước và 15% năng lượng. Nguồn điện tái tạo đạt chứng nhận quốc tế I-REC kết hợp năng lượng sinh khối để vận hành.

Toàn bộ nước thải đều được xử lý bằng công nghệ lọc tiên tiến. Năm 2024, nhà máy bia Phú Bài đạt hiệu suất sử dụng nước 2,09 hl/hl, nằm trong top 10 cơ sở tiết kiệm nước nhất của Carlsberg tại châu Á. Nhà máy đang trên lộ trình đạt mức 2,0 hl/hl vào năm 2026, đồng thời hướng tới mục tiêu không phát sinh chất thải chôn lấp vào cuối năm 2025 và phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028.

Nhà máy bia Phú Bài của Carlsberg Việt Nam tại thành phố Huế. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Song song đó, doanh nghiệp còn là tham gia Liên minh Bao bì tái chế Việt Nam. Công ty đặt mục tiêu đến năm 2026 đạt 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế trên toàn bộ sản phẩm chai, lon và keg, cam kết đổi mới bao bì bền vững và góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Chung tay hành động vì cộng đồng

Carlsberg Việt Nam triển khai nhiều chương trình hướng đến cộng đồng với dấu ấn sâu đậm nhất tại miền Trung - nơi gắn bó với thương hiệu Huda.

Tiêu biểu là chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương", khởi động từ năm 2019, đã mang hơn 3.3 triệu m3 nước sạch đến gần 9.500 hộ dân, hỗ trợ sinh kế cho khoảng 40.000 người. Vượt xa khuôn khổ chương trình cấp nước, sáng kiến này đã trở thành biểu tượng cho tinh thần san sẻ với miền Trung - mảnh đất "đậm tình" gắn liền với hành trình phát triển của Carlsberg tại Việt Nam.

Nước sạch về với người dân, thông qua chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương". Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Bên cạnh đó, chương trình "Tết đủ đầy, Tết yêu thương" được duy trì hơn một thập kỷ, trao gửi hơn 75.000 phần quà tới người dân ở 9 tỉnh miền Trung, góp thêm niềm vui ngày Tết cho người dân khó khăn.

Gần đây nhất, khi miền Trung phải gánh chịu đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất lịch sử, công ty đã quyên góp 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ người dân thành phố Huế và Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong xã hội.

Bền vững khởi đầu từ con người

Với cộng đồng nội bộ, Carlsberg Việt Nam tập trung thúc đẩy đa dạng, công bằng và hòa nhập, tạo môi trường làm việc đầy động lực cho đội ngũ, khuyến khích truyền cảm hứng và hỗ trợ nhau cùng tiến bộ. Hơn 40% vị trí lãnh đạo tại công ty hiện do nữ giới đảm nhiệm.

Công ty ký kết Bộ nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (UN Women’s Empowerment Principles) của Liên Hợp Quốc, thể hiện cam kết trong thúc đẩy bình đẳng giới và tạo cơ hội nghề nghiệp công bằng cho mọi nhân viên.

Carlsberg Việt Nam cam kết về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại môi trường doanh nghiệp. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng. Năm 2025, năm thứ 3 liên tiếp Carlsberg Việt Nam được HR Asia Awards 2025 vinh danh là một trong những "Nơi làm việc tốt nhất châu Á".

Trong tháng 9, công ty nhận giải thưởng "Work the Nordic Way: Best Place to Work" tại lễ trao giải Nordic Business Awards 2025 do Hiệp hội Thương mại Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham) tổ chức. Tháng 11 vừa qua, công ty tiếp tục được ghi nhận với giải thưởng "Community Impact - Doanh nghiệp vì cộng đồng" dành cho khối doanh nghiệp quy mô lớn tại Lễ trao giải doanh nghiệp EuroCham 2025.

Phát triển bền vững tại Carlsberg Việt Nam không dừng ở khẩu hiệu, mà đã trở thành nguyên tắc vận hành mỗi ngày. "Khi trách nhiệm với cộng đồng đi cùng tăng trưởng kinh doanh, những giá trị được tạo ra không chỉ vững bền hơn mà còn có sức lan tỏa lâu dài, đúng với sứ mệnh của doanh nghiệp - ‘sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn’", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Hoàng Anh