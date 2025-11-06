Carlsberg Việt Nam nhận giải thưởng "Doanh nghiệp vì cộng đồng" dành cho khối doanh nghiệp quy mô lớn tại EuroCham Gala Dinner & Business Awards 2025, có hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

EuroCham Gala Dinner & Business Awards là sự kiện thường niên do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức nhằm tôn vinh những đóng góp nổi bật của các doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam trên hành trình thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Lễ trao giải năm nay mang chủ đề "Wings of Change - Tung cánh vươn mình", quy tụ đông đảo các Đại sứ và Tổng lãnh sự châu Âu, đại diện chính quyền, các nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp... cùng lan tỏa tinh thần đổi mới, khả năng thích ứng và hợp tác giữa Việt Nam và châu Âu trong giai đoạn tăng trưởng xanh.

Đặc biệt, năm nay đánh dấu lần đầu tiên EuroCham giới thiệu hạng mục "Doanh nghiệp vì cộng đồng", với kết quả được bình chọn trực tiếp bởi cộng đồng và các thành viên trong mạng lưới doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Carlsberg Việt Nam được vinh danh "Doanh nghiệp vì cộng đồng" tại EuroCham Gala Dinner & Business Awards 2025, ngày 30/10, tại TP HCM. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Với Carlsberg Việt Nam, giải thưởng này mang ý nghĩa đặc biệt: ghi nhận hơn ba thập kỷ kiên định theo đuổi sứ mệnh "Sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ: "Hơn ba thập kỷ qua, chúng tôi coi phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu, mà là con đường để doanh nghiệp lớn mạnh cùng xã hội". Từ đổi mới trong sản xuất, quản lý tài nguyên có trách nhiệm đến các chương trình cộng đồng, Carlsberg Việt Nam vừa sản xuất bia, vừa kiến tạo cơ hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia.

Theo đại diện doanh nghiệp, giá trị bền vững không đến từ những hành động đơn lẻ, mà được vun đắp qua những chương trình và tinh thần trách nhiệm lâu dài. Một trong những dấu ấn tiêu biểu nhất là chương trình cộng đồng "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương", khởi động từ năm 2019, thể hiện cam kết lâu dài của công ty đối với một trong những nguồn tài nguyên quý giá nhất của cuộc sống: nước sạch. Sau 7 năm triển khai, chương trình đã mang hơn 3,3 triệu m3 nước sạch đến gần 9.500 hộ dân, góp phần cải thiện sinh kế cho khoảng 40.000 người tại các tỉnh miền Trung. Riêng trong năm 2025, bốn công trình cấp nước mới tiếp tục được khởi công với sự đồng hành của chính quyền địa phương, hướng đến mục tiêu giúp người dân tiếp cận nguồn nước bền vững, an toàn và chủ động hơn.

Niềm vui của người dân miền Trung khi được đón nhận nguồn nước sạch từ chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương". Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Song song đó, chương trình "Tết đủ đầy, Tết yêu thương" được doanh nghiệp duy trì hơn một thập kỷ, góp phần mang niềm vui đến hàng chục nghìn gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến nay, chương trình đã trao gửi hơn 75.000 phần quà tới người dân ở 9 tỉnh miền Trung (cũ).

Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, ông Andrew Khan, trực tiếp trao quà Tết cho người dân trong chương trình "Tết đủ đầy, Tết yêu thương". Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Tinh thần trách nhiệm của Carlsberg Việt Nam còn thể hiện trong những thời khắc gian nan nhất. Gần đây nhất, khi miền Trung, đặc biệt là Huế và Đà Nẵng, phải gánh chịu trận mưa lũ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, công ty đã quyên góp 1,5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người hai tỉnh thành này khắc phục hậu quả thiệt hại và ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Trước đó, trong năm 2024, khi bão Yagi đổ bộ miền Bắc, Carlsberg Việt Nam cùng tập thể nhân viên đã đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng, lan tỏa tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái trong cộng đồng.

Đại diện doanh nghiệp trao 1 tỷ đồng giúp người dân Huế khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Là một phần trong chiến lược "Together Towards Zero & Beyond" của tập đoàn toàn cầu, Carlsberg Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028. "Quan trọng hơn, mỗi bước đi trong hành trình bền vững này đều hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích thiết thực cho con người - từ nhân viên, đối tác đến cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Giải thưởng này là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về lý do khiến chúng tôi bắt đầu: để không chỉ sản xuất ra những thức bia hảo hạng, mà còn cùng Việt Nam vun đắp một tương lai xanh và bền vững hơn", đại diện Carlsberg Việt Nam chia sẻ.

Hoàng Anh