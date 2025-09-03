'Carlsberg Việt Nam mở rộng nhà máy Phú Bài vì cam kết bền vững'

Nhà máy Phú Bài mở rộng của Carlsberg Việt Nam là nhà máy có công suất lớn nhất châu Á của tập đoàn toàn cầu, áp dụng công nghệ thân thiện môi trường, theo tổng giám đốc Andrew Khan.

Công ty Carlsberg Việt Nam phối hợp UBND TP Huế khánh thành nhà máy bia Phú Bài mở rộng tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng (gần 90 triệu USD) ngày 26/8. Dịp này, ông Andrew Khan - Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, chia sẻ với truyền thông về dự án cũng như chiến lược toàn cầu về tăng trưởng dài hạn (Accelerate SAIL) của Tập đoàn Carlsberg.

Ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

- Nhà máy bia Phú Bài mở rộng mang ý nghĩa như thế nào đối với công ty?

- Dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài không chỉ gia tăng quy mô, công suất mà còn thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi đối với Việt Nam. Điều quan trọng hơn, dự án tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, củng cố chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng sản phẩm và mang lại giá trị lâu dài cho người tiêu dùng cũng như cộng đồng.

Với quy mô mới, Phú Bài hiện là nhà máy có công suất sản xuất bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á, đồng thời nằm trong nhóm dẫn đầu toàn tập đoàn về hiệu suất vận hành. Thành quả này có được nhờ sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, hệ thống tự động hóa thông minh và trên hết là sự tận tâm, bền bỉ của đội ngũ nhân sự Carlsberg Việt Nam.

Dự án mở rộng này cũng là minh chứng cho cam kết không đổi của chúng tôi về chất lượng. Các thương hiệu nội địa như Huda và Halida đã nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế, trong đó có huy chương vàng Monde Selection năm 2024.

Trên nền tảng đó, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng với toàn bộ danh mục sản phẩm, từ các thương hiệu quốc tế cao cấp như Carlsberg, 1664 Blanc, Tuborg, Somersby đến các thương hiệu nội địa quen thuộc như Halida, và nhất là Huda - biểu tượng của miền Trung trong hơn 35 năm qua.

Lễ khánh thành dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

- Bước tiếp theo của Carlsberg Việt Nam sau cột mốc mở rộng này là gì?

- Dự án mở rộng đã mang đến cho chúng tôi một nền tảng vững chắc, nhưng quan trọng hơn là cách chúng tôi khai thác và phát huy nền tảng đó. Ưu tiên của Carlsberg Việt Nam rất rõ ràng: vận hành với chuẩn mực cao nhất, luôn thấu hiểu và đồng hành người tiêu dùng, đồng thời phát triển theo hướng bền vững, đặt con người làm trung tâm và gắn kết chặt chẽ với cộng đồng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng các mục tiêu kinh doanh, đồng thời giữ vững những giá trị cốt lõi đã làm nên Carlsberg Việt Nam. Đó chính là cách chúng tôi xây dựng niềm tin, duy trì sự gắn bó lâu dài và hiện thực hóa sứ mệnh "sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn".

- Dự án mở rộng Phú Bài hiện thực hóa những cam kết về môi trường của Carlsberg Việt Nam như thế nào?

- Phát triển bền vững được tích hợp trong mọi khía cạnh vận hành của nhà máy. Hiện nay, nhà máy bia Phú Bài vận hành chủ yếu bằng nguồn điện tái tạo được chứng nhận quốc tế iREC, kết hợp với hệ thống hơi nước sinh khối, giúp loại bỏ phát thải carbon trong quá trình sản xuất.

Chúng tôi cũng áp dụng công nghệ tiết kiệm nước tiên tiến và hệ thống xử lý nước thải hiện đại hàng đầu. Năm 2024, Carlsberg Việt Nam ghi nhận mức tiêu thụ nước chỉ 2,09 hl/hl (hectolit nước cho mỗi hectolit bia thành phẩm) - nằm trong nhóm nhà máy có mức tiêu thụ nước thấp nhất ngành bia Việt Nam và thuộc top 10 cơ sở tiết kiệm nước nhất của Carlsberg tại châu Á.

Nhìn về phía trước, chúng tôi đã đặt ra một lộ trình rõ ràng. Năm 2025: đạt mục tiêu không rác thải chôn lấp. Năm 2026: giảm mức tiêu thụ nước xuống còn 2,0 hl/hl và đảm bảo 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế trên toàn bộ sản phẩm chai, lon và keg. Đến năm 2028: đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất, đồng hành Việt Nam trong lộ trình hướng đến phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Những cột mốc này cũng là những cam kết định hình cách chúng tôi vận hành và đóng góp cho cộng đồng, được dẫn dắt bởi chiến lược Together Towards Zero and Beyond (Cùng nhau hướng đến không khí thải và hơn thế nữa) của Tập đoàn Carlsberg, trong đó Việt Nam giữ vai trò tiên phong.

Carlsberg Việt Nam nhắc lại cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028 tại lễ khánh thành nhà máy mở rộng. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

- Đổi mới sáng tạo đóng vai trò như thế nào trong dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài?

- Đổi mới sáng tạo giữ vai trò then chốt trong dự án này. Về công nghệ, chúng tôi đã đưa vào vận hành một trong những dây chuyền đóng gói nhanh nhất Việt Nam, ứng dụng phân tích dữ liệu theo thời gian thực để tối ưu hiệu suất dây chuyền, kết hợp với hệ thống tự động hóa tiên tiến. Dây chuyền nấu bia mới giúp tiết kiệm 20% nước và 15% năng lượng - một giải pháp thông minh, thân thiện môi trường và sẵn sàng cho tương lai.

Tuy nhiên, đổi mới ở Carlsberg Việt Nam còn là tư duy. Chính tinh thần đổi mới đã giúp đội ngũ của chúng tôi làm việc hiệu quả hơn, an toàn hơn. Những bước tiến về năng suất và hiệu suất vận hành không chỉ đến từ công nghệ và tự động hóa, mà còn từ sự kết hợp hài hòa giữa con người và công nghệ, và đó mới là ý nghĩa lớn nhất của dự án mở rộng này.

- Theo ông, đổi mới sáng tạo cần được thực hiện như thế nào để vừa thúc đẩy hiệu quả, vừa gắn kết con người?

- Chúng tôi bảo đảm điều đó bằng cách để đội ngũ tham gia ngay từ đầu và cùng đồng hành trong quá trình thay đổi. Từ xe nâng điện tích hợp công nghệ AI đến việc tái thiết kế luồng di chuyển trong nhà máy, mọi cải tiến đều được định hình dựa trên ý kiến trực tiếp từ chính đội ngũ nhân sự làm việc trong nhà máy.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng đầu tư đào tạo và phát triển năng lực cho đội ngũ, từ huấn luyện kỹ thuật chuyên môn, phát triển kỹ năng lãnh đạo đến đào tạo về an toàn - sức khỏe. Để đổi mới sáng tạo được thành công, mỗi nhân sự cần được trang bị đầy đủ công cụ, sự tự tin và niềm tin để cùng phát triển.

- Dự án mở rộng đã nâng cao điều kiện làm việc và an toàn tại nhà máy bia Phú Bài như thế nào?

- Ngay từ đầu, an toàn luôn là nguyên tắc hàng đầu của chúng tôi. Mọi quyết định đều đặt con người ở vị trí trung tâm.

Nhà máy bia Phú Bài được tái thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe toàn cầu của Tập đoàn Carlsberg với hệ thống phân khu dành riêng cho người đi bộ, khu vực đóng gói được thông gió và làm mát cục bộ, nhà ăn được nâng cấp hiện đại cùng hệ thống quản lý đồng phục cải tiến.

Hệ thống xe nâng được chuyển đổi sang xe điện, tích hợp công nghệ AI giúp phát hiện rủi ro theo thời gian thực, tăng cường an toàn tại các khu vực có mật độ lưu thông cao. Đặc biệt, trong suốt quá trình thi công, dự án đã ghi nhận hơn 1,4 triệu giờ làm việc an toàn. Đây chính là minh chứng rõ nét cho văn hóa "An toàn là trên hết" tại Carlsberg Việt Nam.

Với chúng tôi, an toàn không chỉ là một danh mục kiểm tra, mà là một tư duy xuyên suốt. Mọi cải tiến đều bắt đầu bằng câu hỏi: "Điều này có an toàn và tốt hơn cho đội ngũ của chúng ta không?" Nếu có, chúng tôi triển khai; nếu chưa, chúng tôi tiếp tục điều chỉnh cho đến khi đạt được.

- Carlsberg Việt Nam sẽ đóng góp như thế nào cho kinh tế địa phương và cộng đồng trong những năm tới?

- Trên hành trình mở rộng và phát triển bền vững, Carlsberg Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tầm nhìn của chúng tôi là đồng hành dài hạn cùng Việt Nam. Điều này được đo bằng tăng trưởng thị phần, những con số về mặt kinh doanh, và nhất là những giá trị chung mà chúng tôi kiến tạo cùng cộng đồng. Carlsberg Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong nước, chuyển giao kinh nghiệm toàn cầu và nâng cao chuẩn mực bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Trên phương diện xã hội, chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì Miền Trung yêu thương" đã mang nguồn nước sạch đến hàng ngàn hộ gia đình trong suốt 7 năm qua. Đây là minh chứng cho cam kết đi xa hơn trách nhiệm xã hội thông thường, hướng tới những tác động bền vững và lâu dài.

Chúng tôi hướng đến việc Carlsberg Việt Nam không chỉ được nhìn nhận là một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng, mà quan trọng hơn, là một đối tác tin cậy của chính quyền, các đối tác và cộng đồng mà chúng tôi đồng hành và phục vụ.

- Với cương vị một nhà lãnh đạo, cột mốc này mang ý nghĩa gì đối với ông trên phương diện cá nhân?

Chúng tôi đã cùng nhau thực hiện một dự án quy mô một cách an toàn, bền vững và với đội ngũ Carlsberg Việt Nam ở trung tâm. Điều đó nhắc tôi rằng, khi có mục tiêu rõ ràng và đặt niềm tin vào con người, chúng ta có thể đạt được những thành quả đầy ý nghĩa.

Hoàng Anh