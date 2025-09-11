Carlsberg Việt Nam lan tỏa văn hóa doanh nghiệp bằng MV âm nhạc

Carlsberg Việt Nam xây dựng MV âm nhạc với sự tham gia của cả đội ngũ lãnh đạo và nhân viên, thể hiện sự kết nối các thế hệ trong doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia nhân sự, trong môi trường công sở đa thế hệ ngày nay, thách thức của doanh nghiệp bên cạnh duy trì giá trị cốt lõi, còn là tìm ra "ngôn ngữ chung" đủ sức kết nối, để mọi người cảm thấy mình thật sự là một thành viên của tập thể. Lý do này thúc đẩy Carlsberg Việt Nam biến văn hóa doanh nghiệp thành một MV âm nhạc - nơi khẩu hiệu không còn trên giấy, mà vang lên bằng giai điệu, bước nhảy và những khoảnh khắc đồng đội cùng nâng ly vì một sứ mệnh chung.

Một hình ảnh trong MV. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

"Nếu văn hóa Carlsberg Việt Nam là một bản nhạc, nó sẽ vang lên thế nào?" - câu hỏi khởi nguồn cho ý tưởng biến văn hóa doanh nghiệp thành một MV âm nhạc với sự tham gia của chính đội ngũ lãnh đạo và nhân viên.

Lấy cảm hứng từ bản hit Bắc Bling của Hòa Minzy, ca khúc được làm mới với ca từ dí dỏm, giai điệu bắt tai và vũ đạo tràn đầy năng lượng. Những góc văn phòng, dây chuyền sản xuất ở nhà máy bia Phú Bài (Huế) hay không gian sinh hoạt chung bỗng trở thành sân khấu. Đồng nghiệp "hóa thân" thành ca sĩ, rapper, vũ công, mang đến hình ảnh sống động cho những giá trị cốt lõi vốn trừu tượng.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của MV là hình ảnh ban lãnh đạo Carlsberg Việt Nam hòa mình vào tập thể. Trên cùng một sân khấu, không còn khoảng cách giữa "người dẫn dắt" và "người thực hiện".

"Ở Carlsberg Việt Nam, mọi vị trí đều quan trọng và mọi người đều chung một nhịp. Khi lãnh đạo thực sự hòa mình cùng đồng đội, khoảng cách sẽ biến mất", đại diện công ty chia sẻ.

Đội ngũ Carlsberg Việt Nam cùng sát cánh và hòa mình vào từng giai điệu. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Là sản phẩm truyền thông nội bộ, MV minh họa cho văn hóa phát triển vốn đã trở thành DNA của Carlsberg Việt Nam: tinh thần Semper Ardens (luôn cháy hết mình) thể hiện qua sự nhiệt huyết của từng cá nhân, nguồn năng lượng tích cực lan tỏa trong các tương tác hay niềm đam mê với người tiêu dùng. Tất cả yếu tố trên gói trọn trong sự tự hào về thương hiệu. Doanh nghiệp cũng đề cao tính quyết định nhanh chóng, thực thi xuất sắc thể hiện ở tốc độ triển khai dự án. Một "tính cách" quan trọng nữa của Carlsberg Việt Nam là trao quyền và phát triển đội ngũ, để mỗi cá nhân đều có cơ hội tỏa sáng.

MV cũng phản chiếu cam kết về đa dạng - công bằng - hòa nhập (DE&I) của doanh nghiệp. Từ kỹ sư vận hành đến nhân viên văn phòng, từ TP HCM đến Huế - các thành viên xuất hiện cùng nhau trong MV, bất kể vị trí hay thâm niên. Mỗi người một cá tính, một sắc màu, nhưng cùng hòa trong nhịp chung của tinh thần đồng đội.

Ở ngoài đời thật, doanh nghiệp còn thể hiện DE&I qua nỗ lực phá bỏ định kiến giới, trao cơ hội để phụ nữ phát huy tối đa năng lực. Hơn 40% lãnh đạo cấp cao của công ty là nữ - minh chứng cho môi trường làm việc công bằng, hòa nhập và trao quyền thực chất.

Một hoạt động thể hiện sự tôn vinh đa dạng trong tập thể công ty. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Carlsberg Việt Nam vừa được HR Asia Awards vinh danh "Best Companies to Work for in Asia - Nơi làm việc tốt nhất châu Á" năm 2025, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp nhận giải thưởng danh giá này. Chủ đề của HR Asia năm nay là "Multi-Generation Synergy" (Sức mạnh đa thế hệ) - cũng được thể hiện qua MV của Carlsberg Việt Nam. Trong MV, Gen Z mang đến sự bùng nổ, Millennials đem sự linh hoạt, Gen X truyền bản lĩnh. Tất cả cộng hưởng như những nốt nhạc khác nhau nhưng hòa thành một giai điệu chung, kết nối mọi thế hệ trong một tập thể gắn kết và bền vững.

Đội ngũ Carlsberg Việt Nam tại lễ trao giải HR Asia Award - "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" 2025. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Với Carlsberg Việt Nam, văn hóa doanh nghiệp không chỉ là những khẩu hiệu treo tường hay dòng chữ trong cẩm nang nhân sự. Văn hóa là trải nghiệm được sống mỗi ngày, từ văn phòng đến nhà máy, từ ban lãnh đạo đến từng nhân viên. "MV này chỉ là một chương trong hành trình ấy, đồng thời minh chứng rằng văn hóa doanh nghiệp sẽ luôn phát triển khi tất cả cùng hòa nhịp - mỗi ngày, bằng chính câu chuyện và nhịp bước của mình", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

