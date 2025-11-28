Carlsberg Việt Nam đẩy mạnh cam kết năng lượng sạch tại GEF 2025

Carlsberg Việt Nam vận hành nguồn điện tái tạo đạt chứng nhận quốc tế I-REC, kết hợp năng lượng sinh khối, đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028.

Thông tin được lãnh đạo doanh nghiệp nêu tại Diễn đàn Kinh tế Xanh 2025 (GEF 2025) do EuroCham tổ chức. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy nhanh lộ trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng giữ vai trò trụ cột trong thúc đẩy chuyển đổi xanh. GEF lần thứ 4 quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia phát triển bền vững nhằm phân tích những thay đổi chính sách và động lực thị trường đang định hình lộ trình và các bước tiến tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Tổng giám đốc Andrew Khan chia sẻ cách tiếp cận của Carlsberg Việt Nam trong chuyển dịch sang năng lượng tái tạo tại phiên thảo luận DPPA thuộc Diễn đàn Kinh tế Xanh 2025. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Tại diễn đàn, Carlsberg Việt Nam tham gia phiên thảo luận "Thách thức và cơ hội của cơ chế DPPA đối với doanh nghiệp FDI", chia sẻ cách doanh nghiệp FDI này cải thiện hiệu quả vận hành và tái cấu trúc chiến lược năng lượng nhằm đồng hành với các định hướng phát triển bền vững của quốc gia. Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam - ông Andrew Khan cũng cung cấp những góc nhìn thực tiễn về cơ chế DPPA (Direct Power Purchase Agreement - hợp đồng mua bán điện trực tiếp giữa nhà sản xuất năng lượng tái tạo và khách hàng lớn sử dụng điện), đồng thời chia sẻ cách doanh nghiệp chuẩn bị cho các bước tiếp theo trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch sang năng lượng sạch.

Hơn ba thập kỷ hướng tới phát triển bền vững

Carlsberg Việt Nam là một trong những doanh nghiệp Đan Mạch tiên phong đầu tư vào Việt Nam, đã hiện diện trong bức tranh kinh tế Việt Nam hơn ba thập kỷ. Công ty kiên định phát triển song hành cùng cộng đồng địa phương, đồng thời đưa tư duy phát triển bền vững trở thành trụ cột xuyên suốt trong chiến lược dài hạn.

Tư duy phát triển bền vững được thể hiện rõ nét tại nhà máy bia Phú Bài - công trình vừa hoàn tất giai đoạn mở rộng vào tháng 8. Những khoản đầu tư vào thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến và hệ thống tự động hóa đã giúp Carlsberg Việt Nam giảm thiểu tác động môi trường và tối ưu hiệu suất vận hành.

Hiện nay, nhà máy bia Phú Bài vận hành bằng nguồn điện tái tạo đạt chứng nhận quốc tế I-REC, kết hợp với năng lượng sinh khối. Dây chuyền nấu hiệu suất cao mới giúp giảm 20% lượng nước sử dụng và 15% năng lượng tiêu thụ. Hệ thống làm lạnh được nâng cấp tiếp tục góp phần giảm phát thải. Đây là những nền tảng quan trọng giúp Carlsberg Việt Nam hiện thực hóa lộ trình phát triển bền vững: hướng tới không rác thải chôn lấp vào cuối năm 2025, đạt 100% bao bì tái chế hoặc tái sử dụng và hiệu suất sử dụng nước 2.0 hl/hl (2 héctôlít nước tạo ra 1 héctôlít thành phẩm) vào năm 2026, cùng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028.

DPPA - động lực then chốt trong lộ trình phát thải ròng bằng 0

Trong phiên thảo luận về DPPA, ông Andrew Khan nhấn mạnh rằng quá trình chuyển dịch sang năng lượng tái tạo của Việt Nam đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nhà cung cấp năng lượng và cộng đồng doanh nghiệp. Lãnh đạo Carlsberg Việt Nam, khẳng định cơ chế DPPA là một phần quan trọng trong các cam kết phát triển bền vững dài hạn của doanh nghiệp.

Trên phạm vi tập đoàn toàn cầu, các hợp đồng mua bán điện (PPA) giữ vai trò nền tảng trong việc đảm bảo nguồn điện từ các dự án năng lượng tái tạo mới. Những hợp đồng PPA dài hạn được triển khai tại châu Âu và châu Á thể hiện quyết tâm của Carlsberg hướng tới sử dụng 100% điện từ các nguồn tái tạo mới xây dựng trước năm 2030, đưa tập đoàn này trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong của ngành bia toàn cầu trong quá trình chuyển dịch năng lượng sạch.

Nhà máy của Tập đoàn Carlsberg tại châu Âu, nơi các hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đang góp phần mở rộng sử dụng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo mới. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Đối với Carlsberg Việt Nam, DPPA là bước tiếp nối tự nhiên của định hướng toàn cầu. Doanh nghiệp đã sử dụng điện tái tạo thông qua chứng chỉ I-REC từ năm 2022, nhưng theo ông Andrew Khan, đây mới là bước khởi đầu. Doanh nghiệp chuẩn bị mở rộng tỷ trọng năng lượng tái tạo thông qua tham gia cơ chế DPPA và đầu tư vào các dự án điện mặt trời, phù hợp với lộ trình Net Zero của Việt Nam đến năm 2050 cũng như các mục tiêu của tập đoàn toàn cầu.

Ông Andrew Khan nhấn mạnh, DPPA giúp hoạt động sử dụng năng lượng tái tạo trở nên thực chất và tạo ra giá trị lớn hơn. Cơ chế này góp phần củng cố hạ tầng năng lượng sạch của Việt Nam, hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững dài hạn

DPPA mở ra cơ hội tăng cường trao đổi công nghệ và chuyên môn giữa Việt Nam và châu Âu. Các doanh nghiệp châu Âu có thể mang tới những đổi mới, kinh nghiệm kỹ thuật và giải pháp tài chính hỗ trợ thiết thực cho chương trình khí hậu của Việt Nam. "Với kinh nghiệm toàn cầu và cam kết mạnh mẽ tại địa phương, Carlsberg Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển dịch bền vững này", ông Andrew Khan nói.

Ông Andrew phát biểu tại GEF 2025. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Cam kết dài hạn với cộng đồng

Hành trình phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam còn mở rộng vào đời sống cộng đồng, đặc biệt tại miền Trung - quê hương của thương hiệu Huda. Trong 7 năm qua, chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" đã mang nguồn nước sạch đến gần 40.000 người dân. Đồng thời, chương trình Tết thường niên "Tết đủ đầy, Tết yêu thương" hỗ trợ hơn 75.000 người dân trong suốt một thập kỷ.

Doanh nghiệp cũng luôn sát cánh cộng đồng trong những thời điểm khó khăn. Cuối tháng 10 vừa qua, Carlsberg Việt Nam đã hỗ trợ khẩn cấp 1,5 tỷ đồng cho các hộ dân tại Huế và Đà Nẵng khắc phục hậu quả đợt bão lũ lịch sử. Trước thềm diễn ra sự kiện GEF 2025, công ty hưởng ứng lời kêu gọi của EuroCham, đóng góp 1.000 USD vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chung tay với các doanh nghiệp thành viên của EuroCham vì "một Việt Nam kiên cường".

Carlsberg Việt Nam chung tay với các doanh nghiệp thành viên của EuroCham vì "một Việt Nam kiên cường". Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Từ các chương trình dài hạn đến những hỗ trợ kịp thời trong thời khắc cấp thiết nhất đã hiện thực hóa cam kết của Carlsberg Việt Nam trong việc đồng hành cộng đồng. Giải thưởng "Doanh nghiệp vì cộng đồng" tại EuroCham Business Impact Awards 2025 tiếp tục khẳng định mối gắn kết của Carlsberg Việt Nam với các cộng đồng mà doanh nghiệp phục vụ.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy nhanh lộ trình phát triển bền vững, Carlsberg Việt Nam xem chiến lược của mình như một phần của mối quan hệ hợp tác dài hạn và có trách nhiệm với quốc gia. Doanh nghiệp kiên định theo đuổi những bước tiến thực chất: nâng cao hiệu quả môi trường, tối ưu hóa vận hành và tiếp tục duy trì các chương trình vì cộng đồng. "Thông qua những nỗ lực này, Carlsberg Việt Nam hướng tới đóng góp vào một tương lai kiên cường và bền vững hơn cho Việt Nam, đúng như sứ mệnh của công ty: 'sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn'", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Hoàng Anh