Carlsberg Việt Nam ba năm nhận giải 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

HR Asia Awards 2025 năm thứ 3 liên tiếp vinh danh Carlsberg Việt Nam, công nhận thành quả xây dựng môi trường gắn kết, phát triển và hòa nhập cho các thế hệ nhân viên của doanh nghiệp.

Giải thưởng của Tạp chí Nhân sự châu Á (HR Asia) năm nay mang chủ đề "Multi-Generation Synergy - Sức mạnh đa thế hệ" ghi nhận nỗ lực cải thiện môi trường làm việc và giữ chân nhân sự trong bối cảnh cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt. Năm nay có 119 doanh nghiệp tham gia đề cử. Đại diện HR Asia cho biết, các doanh nghiệp thắng giải đã đáp ứng tốt các tiêu chí về giữ chân nhân sự, tuyển dụng nhân tài công nghệ, môi trường làm việc đa thế hệ, từ đó chọn ra các mô hình và giải pháp có thể nhân rộng.

Carlsberg Việt Nam là một trong những doanh nghiệp đã thành công dung hòa nhiệt huyết, sáng tạo của thế hệ trẻ với kinh nghiệm của lớp đi trước. Tinh thần này thể hiện qua các chương trình phát triển nhân tài, luân chuyển nội bộ, đào tạo liên tục và chính sách chăm sóc sức khỏe toàn diện. Mỗi nhân viên đều có tiếng nói, được trao quyền và có không gian phát huy năng lực, góp phần giúp công ty trở thành hình mẫu cho tinh thần "Multi-Generation Synergy" mà HR Asia tôn vinh.

Ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ: "Lấy con người làm trọng tâm, chúng tôi nuôi dưỡng một môi trường làm việc khuyến khích sự học hỏi, đổi mới và hòa nhập - nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển trọn vẹn, đồng thời truyền cảm hứng và hỗ trợ nhau để cùng tiến bộ".

Tập thể Carlsberg Việt Nam nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" tại HR Asia Awards 2025. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Tại Carlsberg Việt Nam, văn hóa phát triển đã thấm sâu vào "DNA" của doanh nghiệp, được định hình bởi 5 nguyên tắc cốt lõi: luôn cháy hết mình với tinh thần Semper Ardens (trong tiếng Latin, Semper có nghĩa là luôn luôn còn Ardens tượng trưng cho sự cháy sáng và đam mê); lan tỏa năng lượng tích cực và lòng nhân ái; niềm đam mê với người tiêu dùng; quyết định nhanh chóng và thực thi xuất sắc; trao quyền, hỗ trợ và phát triển đội ngũ.

Những nguyên tắc này được hiện thực hóa qua nhiều sáng kiến như các khóa đào tạo trực tuyến, huấn luyện thực tiễn, trải nghiệm nhiều vị trí khác nhau, lộ trình thăng tiến rõ ràng, khuyến khích mỗi cá nhân bứt phá giới hạn.

Phát triển nghề nghiệp của mỗi nhân viên tại Carlsberg Việt Nam song hành với chính sách chăm lo đời sống và phúc lợi toàn diện của doanh nghiệp. Theo đó, sức khỏe tinh thần là ưu tiên chiến lược, lồng ghép vào các hoạt động hàng ngày.

Nổi bật là chương trình "Sống khỏe" (Well-being) 2025, quy tụ hơn 1.000 nhân viên toàn quốc tham gia bóng đá, cầu lông, pickleball và chạy bộ, vừa rèn luyện thể chất, vừa gắn kết đồng đội, và nuôi dưỡng năng lượng tích cực trong công việc lẫn cuộc sống.

Chương trình "Sống khỏe" (Well-being) tại Carlsberg Việt Nam khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động thể thao. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

An toàn lao động cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Công ty tổ chức "Ngày hội An toàn & Sức khỏe" (Health & Safety Day) thường niên nhằm trang bị kiến thức và khẳng định cam kết môi trường "không tai nạn lao động". Trong giai đoạn mở rộng Nhà máy bia Phú Bài (Huế), công ty ghi nhận hơn 1,4 triệu giờ làm việc an toàn, minh chứng cho vận hành hiệu quả gắn liền với sự quan tâm con người.

Trong quá trình đổi mới và phát triển bền vững, Carlsberg Việt Nam luôn coi trọng sự khác biệt. Công ty kiên định với cam kết "đa dạng - bình đẳng - hòa nhập" (DE&I), kiến tạo môi trường nơi mọi nhân viên được chào đón, trao quyền và khuyến khích thể hiện năng lực.

Cam kết này thể hiện qua chiến dịch thường niên "Welcome You", với các hoạt động như Ngày Phụ nữ Việt Nam, Tháng Tự hào, Ngày Quốc tế Nam giới... nhằm tôn vinh bản sắc cá nhân và thúc đẩy tôn trọng.

Carlsberg cũng mở rộng cơ hội lãnh đạo cho nữ giới; hiện hơn 40% vị trí lãnh đạo cấp cao do nữ đảm nhiệm, minh chứng cho sự bình đẳng và hòa nhập được thực thi bằng hành động.

Một hoạt động tôn vinh sự đa dạng tại công ty, biến sự đa dạng thành sức mạnh tập thể. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Ông Andrew Khan cho biết, mỗi nhân sự không chỉ là hiện thân của các giá trị doanh nghiệp, mà còn là trung tâm của sự phát triển bền vững. "Sứ mệnh của chúng tôi không dừng ở việc sản xuất những thức bia hảo hạng, mà còn 'ủ nên' một môi trường nơi mọi cá nhân được trân trọng, trao quyền và nuôi dưỡng để vươn xa", vị CEO khẳng định.

Hơn 30 năm, doanh nghiệp gắn bó Việt Nam và ba năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Theo Carlsberg Việt Nam, đây mới là điểm xuất phát cho hành trình nơi mỗi thành viên được truyền cảm hứng để tỏa sáng, lan tỏa giá trị và viết nên câu chuyện phát triển bền vững, vì hiện tại tốt đẹp và tương lai tươi sáng hơn.

Diệp Chi