Carlsberg Việt Nam 5 năm đồng hành VnExpress Marathon Huế

Carlsberg Việt Nam với thương hiệu Huda tiếp tục đồng hành VnExpress Marathon Huế 2026 ngày 19/4, đánh dấu năm thứ năm gắn bó giải.

VnExpress Marathon Huế 2026 thu hút 8.000 runner, đánh dấu lần thứ 6 sự kiện tổ chức ở cố đô. Carlsberg Việt Nam tham gia với vai trò nhà tài trợ chính, đồng thời tổ chức các hoạt động nội bộ nhằm tăng cường gắn kết đội ngũ.

Các sản phẩm của thương hiệu được giới thiệu đến cộng đồng runner cả nước thông qua gian hàng trải nghiệm tại Expo. Ngoài ra, hình ảnh của Huda cũng xuất hiện trên đường chạy, tại vạch đích.

Runner với trang phục áo dài, nón lá in logo Huda chạy trên Đập Đá. Ảnh: VnExpress Marathon

Huế là địa bàn trọng điểm của Carlsberg Việt Nam, nơi đặt nhà máy bia Phú Bài và gắn với sự phát triển của thương hiệu Huda. Việc duy trì đồng hành với VnExpress Marathon Huế là một phần trong chiến lược gắn kết với cộng đồng địa phương, thúc đẩy tình yêu thể thao, đồng thời tăng nhận diện thương hiệu tại khu vực miền Trung.

Tại giải chạy, gần 200 nhân viên của Carlsberg Việt Nam, bao gồm ban lãnh đạo và Tổng giám đốc Andrew Khan, tham gia ở nhiều cự ly, chinh phục những cung đường di sản. Việc khuyến khích nhân sự tham gia các hoạt động thể thao là một phần trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực và xây dựng môi trường làm việc bền vững.

Ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, khẳng định tăng trưởng không chỉ đến từ chiến lược hay những con số mà còn tạo nên khi đội ngũ có sự gắn kết, luôn sẵn sàng đồng hành để theo đuổi các mục tiêu. "Khi lãnh đạo chạy bên cạnh nhân viên, đó cũng là cách chúng tôi xây dựng văn hóa doanh nghiệp", ông Andrew nói.

Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam Andrew Khan sải bước cùng đồng đội. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Bên cạnh tài trợ sự kiện, Carlsberg Việt Nam triển khai các chương trình nội bộ liên quan đến sức khỏe và phúc lợi nhân sự.

Doanh nghiệp cho biết đã xây dựng các sáng kiến về thể thao, gắn kết đội ngũ và nền tảng chăm sóc sức khỏe nhân viên, hướng đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực dài hạn.

Trong những năm gần đây, Carlsberg Việt Nam được vinh danh trong các bảng xếp hạng môi trường làm việc, trong đó có danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" do HR Asia bình chọn.

Gần 200 nhân viên Carlsberg Việt Nam tham gia giải chạy ở Huế. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

VnExpress Marathon là chuỗi giải chạy lớn nhất Việt Nam, xuất hiện tại các địa phương du lịch nổi tiếng cả nước như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Hạ Long. Tại Huế, sự kiện tổ chức lần đầu năm 2020, gián đoạn năm 2021 do dịch.

Năm nay, VnExpress Marathon Huế là sự kiện mở màn cho Lễ hội mùa hạ của thành phố. Bên cạnh 8.000 vận động viên, giải hút thêm hàng nghìn người thân, gia đình đến cố đô.

Hoài Phương