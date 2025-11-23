Carlos Forbs - từ hàng thải đến áo số 7 của Ronaldo

Bồ Đào NhaTrước khi thay Cristiano Ronaldo mang áo số 7 ở tuyển Bồ Đào Nha, Carlos Forbs còn không có chỗ đứng ở Ajax và Wolves.

Hôm 18/11, khi Ronaldo phải nghỉ do bị cấm thi đấu, Forbs mang áo số 7 thay đàn anh. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi không chỉ ra mắt tuyển Bồ Đào Nha, mà còn đem lại quả phạt đền cho Bruno Fernandes hoàn tất hat-trick, góp phần vào chiến thắng 9-1 trước Armenia.

Carlos Forbs (phải) ăn mừng cùng Bruno Fernandes trong trận Bồ Đào Nha thắng Armenia 9-1 ở vòng loại World Cup hôm 18/11. Ảnh: Socrates

Forbs mới là cầu thủ thứ hai thay Ronaldo mang áo số 7 ở tuyển Bồ Đào Nha kể từ năm 2007. Bruma từng làm điều này lần đầu vào tháng 3/2024, khi kiến tạo cho Bruno Fernandes trong trận thắng Thụy Điển 5-2.

Một trong những điều gây bất ngờ nhất về Forbs là hành trình thăng tiến như tên lửa bốn tháng qua. Hồi tháng 7, cầu thủ 21 tuổi còn là món hàng thải của hai CLB. Khi đó, Wolves từ chối mua đứt sau mùa giải mà Forbs không ghi được bàn nào trong 11 lần vào sân. Theo HLV vừa bị Wolves sa thải Vitor Pereira, Forbs là một cầu thủ chất lượng, nhưng không phù hợp với hệ thống mà ông xây dựng cho "Bầy sói".

Ajax cũng không giữ lại Forbs sau khi nhận về. Anh thậm chí là một trong bảy cầu thủ bị Giám đốc kỹ thuật CLB này Alex Kroes, nói qua WhatsApp rằng không được chào đón tại sân tập. Sau đó, Ajax bán Forbs cho Club Brugge với giá chỉ 9 triệu USD, chấp nhận lỗ gần một nửa so với khi mua từ Man City năm 2023.

Nhưng chính tại CLB Bỉ, tài năng người Bồ Đào Nha tìm thấy mảnh đất phù hợp để phát triển. Anh góp năm bàn và năm kiến tạo trong 20 trận đầu mùa 2025-2026, trong đó có hai bàn và một kiến tạo trong trận hòa Barca 3-3 ở Champions League hôm 5/11. Màn trình diễn xuất sắc của Forbs lập tức lọt vào mắt HLV tuyển Bồ Đào Nha Roberto Martinez. Anh có tên trong danh sách triệu tập tháng 11 và cơ hội mang áo số 7 thay Ronaldo.

Carlos Forbs góp hai bàn và một kiến tạo trong trận Club Brugge 3-3 Barca ở Champions League hôm 5/11. Ảnh: AFP

Giới chuyên môn đang so sánh sự hồi sinh của Forbs với Vitinha, tiền vệ đồng hương cũng gặp khó khăn tại Wolves trước khi tỏa sáng với PSG. "Thật hấp dẫn khi so sánh họ với nhau, bởi Vitinha là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay", bình luận viên Andy Brassell nói trên talkSPORT.

Forbs chào đời tại Sintra, một thị trấn thuộc thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha. Anh gia nhập học viện Man City từ năm 2015 đến 2023. Mùa 2022-2023, Forbs là cầu thủ hay nhất giải trẻ Ngoại hạng Anh, góp 29 bàn và 18 kiến tạo cho đội trẻ Man City.

Vào tháng 6/2023, sau khi Forbs ghi một bàn thắng đẹp, Erling Haaland viết trên mạng xã hội: "Bàn thắng tuyệt vời, phải không Carlos? Pha chạm bóng hoàn hảo và dứt điểm đẹp mắt. Tôi đã tập rất nhiều với những chàng trai này. Carlos rất giỏi".

Nhưng sau mùa 2022-2023, do không thấy cơ hội lên đội một Man City, Forbs chuyển sang Ajax với giá 16 triệu USD. Một mùa sau đó, anh chơi cho Wolves theo hợp đồng mượn. Giờ đây, anh trở thành viên ngọc quý của Club Brugge. Giá trị của cầu thủ 21 tuổi đang tăng mạnh và nhiều CLB lớn sẽ hỏi mua trong tương lai.

Thanh Quý (theo talkSPORT)