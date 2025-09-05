Care For Việt Nam tham dự diễn đàn tại New Zealand

New ZealandLãnh đạo của Care For Việt Nam mang đến góc nhìn ấn tượng về tiềm năng dinh dưỡng ở Việt Nam và chiến lược hợp tác bền vững tại diễn đàn ASEAN Forum 2025.

Diễn đàn "ASEAN Forum 2025: 50 Years + $50 Billion" do Hội đồng Kinh doanh ASEAN - New Zealand (ANZBC) tổ chức, vừa diễn ra vào ngày 28/8, tại ANZ Centre, Auckland, New Zealand. Năm nay, sự kiện diễn ra đúng kỷ niệm 50 năm quan hệ đối thoại New Zealand - ASEAN, với chủ đề nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 50 tỷ USD. Sự kiện có sự tham dự của Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay, cùng đại diện chính quyền, hiệp hội và gần 140 doanh nghiệp đa quốc gia.

ASEAN Forum 2025 đóng vai trò cầu nối chiến lược trong bối cảnh doanh nghiệp New Zealand cần tìm động lực tăng trưởng mới. Đây là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp cập nhật xu hướng, nhận diện thách thức và thảo luận sâu về hợp tác tại một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác, đồng thời chỉ ra những thế mạnh bổ trợ giữa ASEAN và New Zealand trong các lĩnh vực then chốt như thực phẩm, sản xuất, giáo dục và công nghệ.

Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Todd McClay phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Care For Việt Nam

Phía doanh nghiệp Việt Nam, ông Phạm Sơn Tùng, Phó chủ tịch CF Holdings đồng thời là Cố vấn cấp cao Ban Điều hành Care For Việt Nam (CFVN), đại diện công ty tham gia diễn đàn. Đây là năm đầu tiên CFVN góp mặt và chia sẻ tại sự kiện quốc tế này.

Tại phiên thảo luận, ông Phạm Sơn Tùng chia sẻ các thông tin về tiềm năng ngành dinh dưỡng tại Việt Nam, trong đó nhấn mạnh ba yếu tố then chốt tạo nên thành công bền vững của CFVN. Đó là sản phẩm chất lượng cao dựa trên nghiên cứu khoa học - hợp tác trực tiếp với các chuyên gia và đối tác tại New Zealand; mô hình bán hàng trực tiếp thông minh - vừa tạo giải pháp sức khỏe, vừa mở ra cơ hội kinh doanh bền vững cho cộng đồng; văn hóa doanh nghiệp "We Are One" - chất xúc tác giúp xây dựng một hệ sinh thái gắn kết, cùng phát triển và chia sẻ thịnh vượng.

Với hơn 12 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, CFVN là là một trong số doanh nghiệp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp (MLM). Đơn vị hiện kết nối trực tiếp với các đối tác tại New Zealand để mang những sản phẩm chất lượng cao về Việt Nam. Năm 2022, CFVN cán mốc doanh thu 181 triệu USD, giữ vững top dẫn đầu công ty bán hàng trực tiếp tại Việt Nam.

Ông Tùng cho biết để gia nhập thành công thị trường Việt Nam hoặc châu Á, chất lượng chỉ là điều kiện cần, sự am hiểu thị trường địa phương mới là điều kiện đủ. "Mỗi quốc gia trong khối ASEAN sở hữu nền văn hóa, ngôn ngữ và hành vi tiêu dùng riêng biệt. Vì vậy, việc đầu tư bài bản vào nghiên cứu thị trường và bản địa hóa sản phẩm, dịch vụ là yếu tố then chốt để tạo nên khác biệt và chạm đến trái tim người tiêu dùng", ông nhấn mạnh.

Ông Phạm Sơn Tùng – Phó chủ tịch CF Holdings đồng thời là Cố vấn cấp cao Ban Điều hành Care For Việt Nam (CFVN) đại diện công ty tham gia diễn đàn "ASEAN Forum 2025". Ảnh: Care For Việt Nam

Ông cũng khuyến khích các doanh nghiệp từ New Zealand tận dụng lợi thế về hình ảnh quốc gia. Bởi New Zealand là một đất nước tuyệt đẹp với những sản phẩm chất lượng vượt trội nhưng vẫn chưa được nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam biết đến. "Hãy kể câu chuyện của New Zealand để người Việt không chỉ yêu mến sản phẩm mà còn hiểu và trân trọng giá trị đến từ xứ sở này", ông nói.

Nhờ vào sự hiểu về thị trường và hành vi tiêu dùng nội địa, các sản phẩm CFVN đang phân phối không chỉ đáp ứng nhu cầu về sức khỏe mà còn được thiết kế phù hợp với thói quen sử dụng của người Việt. Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi đơn vị thực hiện tái cấu trúc toàn diện để nâng cao năng lực nội tại. Từ việc hợp tác với Carefore Global New Zealand (CFG) để chọn lọc vùng nguyên liệu đạt chuẩn và nhà máy sản xuất tiên tiến, đến đầu tư vào nghiên cứu phát triển (R&D), tất cả đều hướng tới mục tiêu kiểm soát chất lượng từ gốc, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Theo đại diện doanh nghiệp, chiến lược này là sự kết tinh của hơn một thập kỷ đồng hành và lắng nghe nhu cầu của người Việt - từ thể trạng, lối sống đến mong muốn cải thiện sức khỏe. CFVN không đi theo lối mòn mà đi đầu trong đổi mới công thức, tích hợp công nghệ dinh dưỡng tiên tiến để tạo ra sản phẩm đạt chuẩn quốc tế từ New Zealand, nhưng tối ưu cho thể trạng người Việt. Chuỗi giá trị này được bảo chứng bởi nguồn nguyên liệu được lựa chọn kỹ lưỡng từ các đối tác uy tín và sự hợp tác với các nhà máy sản xuất hiện đại hàng đầu tại New Zealand.

Ngoài ra việc đưa các giải pháp dinh dưỡng mới từ New Zealand về Việt Nam không chỉ giúp người tiêu dùng có điều kiện tiếp cận với các sản phẩm chất lượng hàng đầu mà còn thiết lập một cộng đồng đối tác kinh doanh bền vững, giúp lan tỏa lối sống lành mạnh tới cộng đồng.

Ông Phạm Sơn Tùng cùng các diễn giả chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: Care For Việt Nam

Bà Nga Blanchard, thành viên Ban Điều hành Hội đồng Kinh doanh ASEAN - New Zealand đánh giá những chia sẻ CFVN không chỉ khắc họa rõ nét hơn về tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực dinh dưỡng mà còn mở ra góc nhìn thực tiễn cho các doanh nghiệp New Zealand đang tìm hướng tiếp cận thị trường này.

"Những phân tích từ CFVN đã chỉ rõ những điểm còn 'thắt nút' trong quá trình hợp tác, từ đó giúp các bên định hình chiến lược tiếp cận hiệu quả và bền vững hơn", bà cho biết.

Care For Việt Nam (CFVN) là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ New Zealand, hướng tới mục tiêu lan tỏa kiến thức và giải pháp chăm sóc chủ động, chất lượng đến người tiêu dùng Việt. CFVN tìm kiếm hướng đi mới để mang lại sản phẩm dễ tiếp cận, đồng thời cam kết xây dựng cộng đồng khỏe mạnh thông qua phát triển bền vững, đem lại lợi ích lâu dài cho cả đối tác và khách hàng.

