Care For Việt Nam đổi nhận diện thương hiệu sau 10 năm

Sau thông báo đổi tên, Care For Việt Nam tiếp tục ra mắt logo mới, theo đuổi sứ mệnh chăm sóc hệ miễn dịch chủ động cho người Việt.

Logo mới nổi bật với biểu tượng chữ "e" nằm trong hình giọt sữa cách điệu. Chữ "e" viết tắt từ "everyone" (mọi người), hàm ý chăm sóc sức khỏe người Việt qua loạt sản phẩm có nguồn gốc từ sữa non bò tại New Zealand. Đầu tháng 12, sau 10 năm hoạt động, công ty TNHH MTV New Image Việt Nam thông báo đổi tên thành Care For Việt Nam.

Phó Tổng giám đốc Phạm Sơn Tùng tiết lộ ban lãnh đạo đã chuẩn bị bước đổi tên lẫn nhận diện từ lâu, đồng thời nhận định đổi mới để kế thừa di sản 10 năm dẫn đầu thị trường dinh dưỡng miễn dịch.

Ông Phạm Sơn Tùng - Phó Tổng giám đốc Care For Việt Nam.

Ông Tùng dẫn lại thống kê của VAFF, hơn 80% người Việt dùng thực phẩm chức năng nói chung vào năm 2021. Tỷ lệ người trên 18 tuổi sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng tăng 58,5%. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, doanh nghiệp ngành này buộc phải liên tục cải tiến sản phẩm, dịch vụ.

"Thay đổi nhận diện có thể giúp Care For Việt Nam tăng trưởng bền vững", ông Tùng nhận định. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu sẻ chia sự thịnh vượng, bảo đảm tất cả đối tác kinh doanh có thể cải thiện chất lượng cuộc sống bản thân và gia đình, khi quyết định gắn bó cùng công ty.

Care For Việt Nam muốn truyền tải thông điệp "Live your dream" (sống trọn ước mơ), cung cấp loạt sản phẩm, dịch vụ chất lượng và thân thiện với thể trạng người Việt.

"Tôi tin mỗi cá nhân đều có giấc mơ đặc biệt, động viên họ đi qua gian khó. Chúng tôi mong có thể trợ lực cho hành trình của bạn, giúp bạn bứt phá mọi giới hạn và 'sống trọn ước mơ'. 'Care For' không chỉ là thương hiệu, mà là tuyên bố sứ mệnh, chia sẻ tình yêu, sự chăm sóc, khiến thế giới xung quanh tốt đẹp hơn mỗi ngày", ông Tùng nói thêm.

Ban lãnh đạo coi trọng 5 yếu tố có thể giúp công ty bứt phá, chạm những mốc son mới: văn hóa, sản phẩm, chính sách, hệ thống và mô hình kinh doanh.

Cũng trong tháng 12, đơn vị ra mắt dòng Colos IgGold, nguyên liệu lấy từ đàn bò sữa tại hơn 400 nông trại khắp New Zealand. Sản phẩm cải tiến với thành phần sữa non kết hợp công nghệ BioLactol - do Viện Nghiên cứu Dinh Dưỡng, sức khỏe con người tại New Zealand - phát triển.

Doanh nghiệp cũng đầu tư mạng lưới đối tác khắp 63 tỉnh, thành, giúp mọi cá nhân dễ tiếp cận sản phẩm và nhận chế độ hậu mãi tốt nhất.

Lãnh đạo Care For Việt Nam đề cao tuân thủ pháp luật, quy định hiện hành, chia sẻ giá trị tốt đẹp. Cụ thể, đơn vị triển khai chuỗi hoạt động với thông điệp "gia đình kháng thể", nhằm nâng cao ý thức cải thiện hệ miễn dịch đến từng thành viên gia đình lẫn cộng đồng.

"Với sự chủ động từ khâu nghiên cứu, phát triển sản phẩm, nguồn nguyên liệu, nhà máy sản xuất và phân phối, chúng tôi hướng tới tầm nhìn trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành dinh dưỡng miễn dịch tại Việt Nam", ông Tùng cho hay.

10 năm qua, Care For Việt Nam cung cấp ra thị trường hơn 3 triệu sản phẩm mỗi năm, tức mỗi tháng gần 300.000 dòng bổ sung kháng thể, lợi khuẩn, vitamin khoáng chất thiết yếu... hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và chi trả hoa hồng cao trong ngành bán hàng trực tiếp.

2022 đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp công ty ghi nhận kết quả tăng trưởng dương, đạt 4.275 tỷ đồng. Cùng năm, đơn vị thu hút hơn 65.000 đối tác mới, nâng tổng số người tham gia kinh doanh lên 130.000. Trong hai năm đại dịch, ban lãnh đạo "biến nguy thành cơ" với nhiều chính sách bán hàng kèm ưu đãi (miễn phí vận chuyển...), đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

Thi Quân