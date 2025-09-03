Ngôi sao nhạc rap Cardi B thắng vụ kiện vu khống 'cào mặt' nữ bảo vệ

MỹNgôi sao nhạc rap được tuyên trắng án trong vụ kiện dân sự cáo buộc cô hành hung, khạc nhổ và cào cấu một nữ nhân viên bảo vệ.

Ngày 2/9, bồi thẩm đoàn chỉ cân nhắc trong khoảng một giờ trước khi tuyên bố Cardi không phải chịu trách nhiệm trong vụ kiện do Emani Ellis đệ trình, cáo buộc rapper khạc nhổ và cào mặt cô bằng móng tay tại phòng khám của một bác sĩ sản khoa ở Beverly Hills vào tháng 2/2018.

"Ngay cả khi tôi hấp hối trên giường bệnh, tôi thề rằng không hề chạm vào người phụ nữ đó. Tôi không hề động ngón tay vào cô gái đó", nữ rapper nói sau phiên tòa.

Cardi cảm ơn thẩm phán và luật sư, đồng thời cảnh báo rằng sẽ kiện ngược nếu lần sau có ai đó cố kiện cô vì "lý do tầm phào". Số tiền Emani yêu cầu từ vụ kiện không được nêu trong hồ sơ, nhưng Cardi nói với tòa rằng nhân viên bảo vệ này yêu cầu khoản bồi thường 24 triệu USD.

"Bạn không làm việc để kiếm tiền rồi lại cho đi. Vậy nên đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ đưa cho bạn số tiền mà tôi đã vất vả kiếm được", Cardi nói.

Cardi B vui vẻ rời tòa án hôm 2/9. Ảnh: PG/Bauer-Griffin

Lời khai của Cardi trong hai ngày diễn ra phiên tòa vào tuần trước được phát trực tiếp và thu hút nhiều người theo dõi. Nữ rapper "gây sốt" vì phong cách thời trang biến hóa, đáp trả "đanh đá" các câu hỏi của luật sư phía nguyên đơn. Luật sư đại diện cho Emani khiển trách rapper vì lời lẽ thô tục, thiếu tôn trọng.

Trên tòa, Cardi cho biết đến Los Angeles để quảng bá vào tháng 2/2018 khi đang mang thai con đầu lòng với rapper Offset được bốn tháng. Cô đã báo tin vui cho những người thân cận, nhưng chưa nói với bố mẹ và công chúng.

Phòng khám sản khoa đã đóng cửa vào hôm đó để đảm bảo sự riêng tư cho Cardi. Rapper cho biết Emani - nhân viên bảo vệ của tòa nhà - đã theo cô lên phòng khám ở tầng năm. Cardi khai rằng nghe thấy Emani nói tên mình vào điện thoại và dường như đang quay video.

Cardi cho biết việc cô mang thai là bí mật với hầu hết mọi người vào thời điểm đó, và lo sợ Emani sẽ công khai chuyện này. Cô thừa nhận hai người đã cãi nhau, nhưng không xảy ra xô xát.

"Tôi hỏi: Tại sao cô lại ghi hình?, cô ấy nói: Ôi trời, lỗi của tôi. Cô ấy gần như đã xin lỗi", Cardi kể. Nhưng ca sĩ cho biết cuộc tranh luận ngày càng gay gắt.

Cardi B (trái) và Emani Ellis đưa ra lời khai trước tòa vào tuần trước. Ảnh: CourtTV

Emani khai rằng vụ việc đã khiến cô mất việc, bị sỉ nhục và tổn thương tâm lý, phải phẫu thuật thẩm mỹ vết sẹo trên mặt. Emani yêu cầu bồi thường thiệt hại bao gồm chi phí y tế, tổn thương về tinh thần và thể chất, tiền lương bị mất, cùng với các khoản bồi thường mang tính trừng phạt. Cô không nêu rõ tổng số tiền trong vụ kiện, nhưng Cardi nói trước tòa rằng Emani "kiện tôi đòi 24 triệu USD".

Một nhân viên lễ tân can ngăn cuộc tranh cãi giữa Cardi và Emani đưa ra lời khai ủng hộ phần lớn câu chuyện của nữ rapper.

Tuệ Anh (Theo Independent)