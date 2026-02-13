Cardi B mặc bodycon đính pha lê của Đỗ Long

Rapper Mỹ Cardi B diện trang phục ôm sát đính pha lê của nhà thiết kế Đỗ Long khi lưu diễn.

Mở màn Little Miss Drama Tour hôm 11/2 ở California, Cardi B chọn trang phục của Đỗ Long khi hát Hello. Cô biến hóa trên sân khấu với bộ đồ nhiều lớp. Ở đoạn cao trào, rapper cởi bỏ áo choàng để lộ bodycon xuyên thấu bên trong.

Phần bodycon được dựng phom cúp ngực, ôm sát. Điểm nhấn là chi tiết đính pha lê sắc đỏ, đen tương phản, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác. Nhà mốt xử lý bề mặt vải xuyên thấu với họa tiết gợi hình ảnh chuyển động như dung nham, tạo độ bắt sáng khi ca sĩ di chuyển trên sân khấu.

Áo choàng cấu trúc phần vai và cổ dựng cao, xử lý lớp tầng cùng chi tiết kim loại. Theo Đỗ Long, kết hợp hai kiểu áo tạo vẻ quyền lực, mạnh mẽ - phong cách mà Cardi B theo đuổi nhiều năm qua.

Hậu trường êkíp Đỗ Long thực hiện trang phục cho Cardi B Quá trình thực hiện trang phục cho Cardi B của êkíp Đỗ Long.

Nhà thiết kế cho biết stylist của Cardi B liên hệ êkíp của anh để đặt trang phục độc bản vào cuối năm 2025. Sau khi lắng nghe yêu cầu, anh và cộng sự đưa ra bản phác thảo dựa trên tìm hiểu hình thể, gu mặc yêu thích của rapper.

Họ mất hơn 20 ngày để hoàn thiện trang phục. "Điểm khó nhất khi làm bộ đồ là làm sao đáp ứng tiêu chuẩn couture (cao cấp) đồng thời đảm bảo sự thoải mái cho Cardi B khi vận động cường độ cao trên sân khấu", Đỗ Long nói.

Màn biến hóa hình ảnh của Cardi B trên sân khấu.

Cardi B, 34 tuổi, là một trong những rapper nổi tiếng hàng đầu thế giới. Cô từng làm người mẫu thoát y trước khi ca hát. Rapper sở hữu loạt hit tỷ view như I Like It, WAP, Up, Girls Like You. Hiện cô là nữ rapper có nhiều ca khúc đứng đầu Hot 100 của Billboard với tổng cộng 5 đĩa đơn. Năm 2019, cô giành cúp Grammy cho album Invasion of Privacy.

Người đẹp còn gây chú ý với thời trang phá cách. Tuy nhiên, rapper từng vướng không ít tai tiếng như bê bối đánh người, phát biểu gây sốc trên truyền thông hay đời sống tình cảm.

Đỗ Long, 42 tuổi, quê TP HCM. Anh từng học ngành kỹ sư xây dựng nhưng thấy không hợp, dần chuyển sang thời trang. Anh theo đuổi phong cách thiết kế thiên về gợi cảm với đường cắt xẻ táo bạo, kỹ thuật đính kết thủ công. Nhà mốt tổ chức show thường niên từ năm 2018 đến 2025. Anh từng làm trang phục cho nhiều mỹ nhân trong nước và quốc tế. Hiện Đỗ Long làm bố đơn thân, nuôi dạy bé Đỗ Ngọc Thanh Vy, hơn một tuổi.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhà thiết kế cung cấp