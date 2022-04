Card đồ họa giảm giá nhưng vẫn ế ẩm

Trái ngược với cơn khát năm ngoái, giá card đồ họa hiện liên tục lao dốc nhưng ít người mua do thợ đào tiền số không mở rộng quy mô.

Gần một tháng sau khi card đồ họa giảm giá sâu, sức mua tại các hệ thống bán lẻ ở Việt Nam vẫn không được như kỳ vọng. Ông Minh Tuấn, đại diện một công ty tin học lớn tại TP HCM, cho biết so với năm ngoái, nhu cầu mua sắm của người dùng bị sụt giảm mạnh.

"Giờ này năm ngoái, card đồ họa đang trong cơn sốt, khách muốn mua phải đặt cọc trước cả tháng mới có hàng. Năm nay hàng sẵn trên kệ, giá hạ cả chục triệu đồng nhưng vẫn vắng khách", ông Tuấn nói.

Bức tranh thị trường này trái ngược hoàn toàn cách đây hơn nửa năm. Trong cơn khát card đồ hoạ năm ngoái, các đại lý và thợ đào tiền mã hóa sẵn sàng mua với giá cao, thậm chí không cần chính sách hậu mãi, bảo hành. Game thủ gần như không có cửa thắng trong cuộc đua mua card. Tại Trung Quốc, một số chủ trại đào tiền điện tử còn đánh thẳng xe tải đến cổng nhà máy sản xuất card đồ hoạ ở Quảng Đông và những nơi khác để lấy hàng, chặn đứng nguồn cung ra thị trường.

Hoàng Quân, một người dùng ở Đồng Nai, cho rằng giá card hiện giảm nhiều so với đỉnh điểm giữa năm 2021 nhưng thực tế vẫn cao so với giá bán đề nghị của nhà sản xuất nên anh quyết định chưa mua ngay. "Ví dụ, mẫu GTX 1660 Super đang được giảm 36% xuống còn 10,9 triệu đồng. So với khi bị đẩy giá lên 17-18 triệu đồng, đây là con số mơ ước của nhiều game thủ. Tuy nhiên, nếu so với giai đoạn trước khi cơn sốt card đồ họa diễn ra, giá một chiếc VGA vẫn đắt hơn 2-5 triệu đồng, tùy model", anh Quân nói.

Giá card đồ hoạ liên tục giảm từ đầu năm 2022. Nguồn: 3DCenter

Theo anh Quân, nhiều người trong nhóm chơi game của anh cho biết vẫn sẽ tiếp tục chờ đến khi card về sát giá bán của nhà sản xuất. "Mọi người cũng đã chờ được hơn một năm qua, nên chờ thêm vài tuần không thành vấn đề. Giá card có thể tiếp tục giảm nên những người dùng phổ thông như tôi vẫn chưa xuống tiền", anh Quân cho hay.

Theo ông Tuấn, một nguyên nhân khác dẫn đến sức mua của card đồ họa giảm là nhu cầu của thợ đào tiền điện tử không còn lớn như trước đây. Những tin đồn về việc hợp nhất mạng Ethereum và tin xấu về việc hàng chục triệu card đồ họa có nguy cơ đắp chiếu khiến thị trường càng ảm đạm thêm.

Không chỉ thị trường Việt Nam, ở Trung Quốc, giá card cũng đang giảm mạnh nhưng vẫn ế ẩm. Sina dẫn lời người dùng có tên Ah Hao cho biết: "Trên nhiều trang thương mại điện tử, giá card đang lao dốc như 'tuyết lở'. Cộng đồng game thủ sẽ không bị cuốn vào đợt giảm giá này, chúng tôi tiếp tục 'tiệc chờ' cho đến khi có các đợt điều chỉnh tiếp theo". Theo Sina, trên khắp các hội nhóm game thủ, "phe chờ" card giảm giá ngày một lớn.

"Không giống thợ đào tiền số, người dùng phổ thông và game thủ đã quen với tình trạng khan hàng suốt một năm qua. Chỉ những người cần gấp mới mua lúc này, còn lại đều tiếp tục đợi một mức giá hợp lý hơn", Huang Yang, một người kinh doanh card đồ họa lâu năm ở Thâm Quyến nói với Sina.

Nhiều người kinh doanh card đồ họa ở Thâm Quyến cũng đang lo lắng kịch bản tồi tệ cuối năm 2018 có thể quay lại. Nếu card đồ họa không còn được dùng để khai thác được tiền số, hàng triệu máy đào có thể bị đắp chiếu, đem bán sắt vụn. Chưa kể sau khi cấm các trang trại khai thác tiền hóa, vẫn còn hàng triệu máy đào Bitcoin bị mắc kẹt lại Trung Quốc.

Ở phương Tây, giá card đã giảm dần từ đầu năm nay. Tuy nhiên, thống kê của 3DCenter hồi tháng trước cho thấy, giá trung bình của card AMD vẫn cao hơn 45% so với giá đề nghị của nhà sản xuất (MSRP). Trong khi đó, card của Nvidia cao hơn khoảng 57% so với MSRP.

"Khả năng cao giá card sẽ tiếp tục giảm khi game thủ tiếp tục chờ. Khi đó những người đầu cơ, trục lợi từ cơn sốt card đồ họa sẽ phải bán chúng với giá rẻ, thậm chí phải bán lỗ", Tech Radar dẫn lời Jon Peddie, người đứng đầu Jon Peddie Research.

Khương Nha