CaraWorld bổ sung nguồn cung cho bất động sản biển

Dự án CaraWorld tổ chức ra quân hôm 2/12, bắt đầu hành trình đưa các sản phẩm bất động sản biển đa tiện ích ra thị trường.

Đô thị biển CaraWorld tổ chức lễ ra quân với chủ đề "The Rise of New Legend" (Sự trỗi dậy của một huyền thoại mới) tại sân golf Long Thành. Sự kiện quy tụ hơn 8.000 chuyên viên kinh doanh cùng hàng loạt đối tác chiến lược, tạo sự sôi động cho thị trường bất động sản biển.

Đại diện chủ đầu tư và Big Four thực hiện nghi thức truyền lửa, đánh trống trong lễ ra quân CaraWorld. Ảnh: KN Cam Ranh

Sự kiện tại sân Polo thuộc sân Golf Long Thành, được đầu tư bài bản. Tâm điểm là màn hình LED dài 50 mét, cùng 40 khối cát trắng tái hiện bờ biển Cam Ranh, tạo nên không gian sống động, đậm chất miền biển. Khu vực check-in với cụm chữ "CaraWorld" khổng lồ trở thành điểm nhấn thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ.

Chủ đầu tư KN Cam Ranh đã ký kết hợp tác với các đối tác lữ hành như Chi hội Golf Du lịch Sài Gòn, Diễn đàn Doanh nghiệp Du lịch vừa và nhỏ Việt Nam, Bến Thành Tourist, Wyndham Grand, Asia Tourist, BT Tour, Savaco để giới thiệu dự án và cung cấp các dịch vụ du lịch trọn gói tại CaraWorld. Ngoài ra, các đối tác chiến lược và 100 đại lý tham gia sự kiện góp phần cho thấy sự quan tâm của thị trường với dự án mới.

Các chuyên viên kinh doanh tham gia sự kiện. Ảnh: KN Cam Ranh

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó tổng giám đốc KN Cam Ranh cho biết CaraWorld là tâm huyết của đơn vị trong suốt nhiều năm qua. Với quy mô 800 ha, dự án mang đến một không gian sống bên bờ biển Cam Ranh, mở ra cơ hội đầu tư bền vững. "Chúng tôi cam kết triển khai dự án với chất lượng cao nhất, từ quy hoạch, thiết kế đến vận hành, hợp tác với các đối tác hàng đầu để xây dựng một siêu đô thị biển đáng sống bậc nhất", ông Dũng nói.

Tại sự kiện, chủ đầu tư đã giới thiệu phân khu "Sông" Town - kết hợp ba ngôn ngữ thiết kế Á Đông tinh tế, châu Âu cổ điển và Mỹ Latinh phóng khoáng. Dòng sản phẩm được định vị mang đến giá trị sống đẳng cấp, tạo cơ hội gia tăng giá trị bền vững.

"Sông Town là điểm nhấn đầu tiên của CaraWorld, hội tụ tinh hoa kiến trúc và thiên nhiên. Đây là nơi sống vừa mở ra cơ hội đầu tư cho khách hàng", Ông Vũ Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Kinh doanh Big Four nhận định.

Phần giới thiệu phân khu "Sông" Town với nhiều phong cách thiết kế. Ảnh: KN Cam Ranh

Lễ ra quân là khởi đầu cho hành trình kiến tạo CaraWorld thành biểu tượng sống mới của chủ đầu tư KN Cam Ranh, truyền cảm hứng cho hơn 8.000 chuyên viên kinh doanh. Chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng đội ngũ này thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu, tài liệu tư vấn và chính sách hấp dẫn. "Đây chính là nền tảng để đội ngũ kinh doanh tự tin mang những sản phẩm chất lượng như phân khu 'Sông' Town - dòng nhà phố biển sở hữu lâu dài, đến với khách hàng", đại diện đơn vị nói.

Hoài Phương