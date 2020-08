Cara Delevingne biến hóa phong cách thảm đỏ

Cara Delevingne bước sang tuổi mới hôm 12/8. Sinh năm 1992 trong một gia đình giàu có, siêu mẫu Anh lần đầu xuất hiện trên Vogue Italy năm 10 tuổi. Từ năm 2011, cô trình diễn liên tục trong các show của Oscar de la Renta, Burberry, Chanel, Dolce & Gabbana, Fendi, Stella McCartney, Dsquared... Năm 2012 và 2014, Cara được trao giải "Người mẫu của năm" tại Giải thưởng Thời trang Anh quốc. Ngoài làm mẫu, cô còn ghi dấu với các vai diễn trong "Anna Karenina", "Suicide Squad", "Valerian and the City of a Thousand Planets"...