Car Awards 2025 - 5 năm xây dựng không gian cho người dùng Việt

Car Awards do VnExpress tổ chức, bắt đầu hành trình tìm kiếm, vinh danh các mẫu xe nổi trội nhất phân khúc lẫn toàn thị trường vào tháng 1/2021 tại Hà Nội. Tất cả hoạt động đều cẩn trọng vì thủ đô khi ấy chỉ mới ở những bước đầu tiên của giai đoạn bình thường mới lúc đại dịch Covid-19 dần được kiểm soát. Ảnh: Ngọc Thành
Sau 5 năm, Car Awards trở thành một giải thưởng quen thuộc, nổi bật và sôi động nhất ngành xe, được đón chờ mỗi dịp cuối năm của giới chuyên môn và người sử dụng. Trong ảnh, dòng người di chuyển qua khu vực trưng bày 5 mẫu ôtô giành giải thưởng "Ôtô của năm" qua 5 lần tổ chức, trong khuôn khổ Vietnam Mobility Show 2025, hôm 27/12 tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng
Từ khởi đầu tập trung vào các giải thưởng về xe, Car Awards dần mở rộng hệ sinh thái, thành một chuỗi hoạt động, quy tụ thêm các hãng xe, phụ kiện, cộng đồng mê xe tụ hội. Đáng chú ý là Vietnam Mobility Show 2025 - VnMS (Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam).
Khi những mô hình triển lãm trong nhà thuần tập trung vào giới thiệu xe dần lạc hậu, người dùng cần một nơi nhiều hơn thế, vừa có thể xem xe, lái thử và tham gia vào nhiều hoạt động khác. VnMS ra đời với quy mô như vậy. Trong ảnh là dòng người đổ về VnMS 2025, có quy mô hơn 9 ha, lớn hàng đầu Đông Nam Á. Ảnh: Lộc Chung
Trong ảnh là dàn xe hơn 20 chiếc từ tất cả các hãng tham dự "catwalk" qua khán đài trung tâm, tạo nên một trong những tiết mục đặc biệt nhất ở VnMS 2025, xóa bỏ hình ảnh lối mòn về những buổi khai mạc triển lãm thuần phát biểu, thiếu hấp dẫn. Ảnh: Hoàng Giang
Bé Quốc An (4 tuổi - số 143) tham gia đua xe chòi chân cùng các bạn. Mẹ của An, chị Vũ Thị Thúy (Long Biên, Hà Nội) nói biết đến sự kiện thông qua mạng xã hội. "Nhà tôi chưa có đủ điều kiện mua xe, cả nhà đến đây chủ yếu tham quan, cho bé vui chơi, trải nghiệm", chị cho biết. Ảnh: Thành Nhạn
Giữa nhiều giải thưởng, sự kiện về xe ở Việt Nam, VnMS tạo dấu ấn khác biệt khi ngoài các nội dung chuyên môn, sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động kết nối gia đình.
Ở VnMS, không chỉ xe, các hãng còn trình diễn những công nghệ độc đáo, thu hút khách thưởng lãm. Trong ảnh là chó robot ở khu trưng bày Omoda & Jaecoo. Ảnh: Hoàng Giang
Không gian cho giới yêu xe độ là nét mới ở VnMS và Car Awards 2025. Những màn đốt lốp, trình diễn gymkhana, drift thu hút hàng nghìn người theo dõi trực tiếp lẫn trực tuyến. Ảnh: Minh Quân
Thu hút không kém các khu trưng bày là giải chạy miễn phí cho gia đình - Carlympic Family Run - thuộc VnMS 2025. Đây là dịp để các thành viên kết nối, cùng chơi, cùng vui, cùng rèn luyện sức khỏe. Ảnh: Quốc Đạt
VnMS 2025 còn mang đến một chương trình đặc biệt: "Thoát hiểm - thoát nạn trên xe" dành cho trẻ em. Thiếu tá Phạm Đăng Quý, cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 20, Công an Hà Nội, đảm trách phần giải thích, hướng dẫn cho các bé kỹ năng phát tín hiệu kêu cứu, thoát khỏi xe khi không may bị bỏ rơi trên ôtô.
"Trang bị cho con kiến thức thoát hiểm không bao giờ là thừa", Thiếu tá Quý nói. "Được giáo dục, các bé có thể giúp mình và cả người khác". Ảnh: Hoàng Giang
Dòng người chờ đến lượt lái thử dòng xe nhỏ và giá rẻ nhất của VinFast - Minio Green tại VnMS 2025. Ảnh: Minh Quân
Hiếm có sự kiện nào như VnMS nói chung và Car Awards nói riêng, người dùng có thể lái thử cùng lúc nhiều dòng xe đến vậy. Tính riêng ở VnMS 2025, có khoảng hơn 70 mẫu xe từ các hãng cho khách trải nghiệm thực tế ở sa hình, đường trường.
Ở các khu trưng bày xe, khách tham quan xuyên suốt 3 ngày diễn ra triển lãm, 26-28/12. Những mẫu xe mới nhất, bán chạy nhất được các hãng mang đến VnMS 2025. Trong ảnh là nhóm khách tìm hiểu chiếc sedan hiệu suất cao Octavia RS của Skoda. Ảnh: Minh Quân
Bà Lê Thanh Hải, Tổng giám đốc Subaru Việt Nam, trong niềm vui chiến thắng khi chiếc Forester nhập khẩu Nhật Bản giành giải Ôtô của năm phân khúc gầm cao cỡ C. Ảnh: Lương Dũng
Một trong những nội dung được mong chờ nhất ở VnMS là Lễ trao giải Ôtô của năm. "Rất hạnh phúc, tự hào khi chúng tôi có được giải thưởng này", bà Hải nói. "Bởi đây là sự công nhận của hội đồng giám khảo, những người giỏi chuyên môn, am hiểu ngành xe trong nước".
Đại diện các hãng, hội đồng chuyên môn đứng chung trên sân khấu Car Awards 2025. Ảnh: Hoàng Giang
"Hành trình 5 năm của Car Awards chắc chắn là động lực để chúng tôi tạo ra những điều mới mẻ hơn ở những tới", ông Phạm Đức Huy, trưởng ban Xe - VnExpress, trưởng ban tổ chức VnMS 2025 nói.
