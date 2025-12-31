Car Awards 2025 - 5 năm xây dựng không gian cho người dùng Việt

Từ khởi đầu tập trung vào các giải thưởng về xe, Car Awards dần mở rộng hệ sinh thái, thành một chuỗi hoạt động, quy tụ thêm các hãng xe, phụ kiện, cộng đồng mê xe tụ hội. Đáng chú ý là Vietnam Mobility Show 2025 - VnMS (Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam).

Khi những mô hình triển lãm trong nhà thuần tập trung vào giới thiệu xe dần lạc hậu, người dùng cần một nơi nhiều hơn thế, vừa có thể xem xe, lái thử và tham gia vào nhiều hoạt động khác. VnMS ra đời với quy mô như vậy. Trong ảnh là dòng người đổ về VnMS 2025, có quy mô hơn 9 ha, lớn hàng đầu Đông Nam Á. Ảnh: Lộc Chung