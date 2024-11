'Captain America' hé lộ nhân vật Red Hulk

Trailer mới của "Captain America: Brave New World" giới thiệu cuộc đối đầu giữa Đội trưởng Mỹ và người khổng lồ Hulk.

Hãng Marvel tung trailer tác phẩm tại sự kiện D23 Brazil dành cho người hâm mộ Disney, hôm 9/11. Trước đó, Anthony Mackie - thủ vai Sam Wilson/Captain America - và Danny Ramirez (đóng Joaquin Torres/Falcon) xuất hiện trên sân khấu để chào đón người hâm mộ.

Trailer hé lộ Red Hulk 'Captain America: Brave New World' Trailer "Captain America: Brave New World", nhân vật Red Hulk xuất hiện từ phút thứ 2:12. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 14/2/2025. Video: Marvel Vietnam

Video hé lộ những bí ẩn xung quanh âm mưu tạo nên trật tự thế giới mới, tiếp nối các sự kiện trong series Secret Invasion và The Falcon and the Winter Soldier. Siêu chiến binh Isaiah Bradley (Carl Lumbly) bị tẩy não để ám sát tân tổng thống Thaddeus Ross (Harrison Ford). Sau sự việc, Sam Wilson nhận được đề nghị từ Ross, muốn biến Captain America thành một đặc vụ của Mỹ.

Đoạn giới thiệu còn cho biết Ross thực chất là "người khổng lồ đỏ" Red Hulk. Trong truyện tranh Marvel, nhân vật có thể hấp thụ nhiều loại năng lượng, gồm bức xạ gamma, để tăng cường sức mạnh của mình. Anh mang khả năng hồi phục vết thương nhanh chóng, thậm chí tái tạo lại các bộ phận cơ thể bị mất. Nhiều chuyên trang điện ảnh chỉ ra Ross cũng đang gặp nguy hiểm khi bị cuốn vào kế hoạch đen tối.

Theo Variety, tác phẩm không chỉ là trận đánh đơn thuần giữa siêu anh hùng với ác nhân mà có quy mô xung đột toàn cầu. Captain America: Brave New World cho thấy cuộc đụng độ vũ trang với máy bay chiến đấu, chiến hạm và tên lửa có sức hủy diệt lớn.

Tạo hình nhân vật Red Hulk trong truyện tranh. Ảnh: IGN

Phim do Julius Onah đạo diễn, Malcolm Spellman, Dalan Musson và Matthew Orto biên kịch. Dàn diễn viên có sự góp mặt của Shira Haas (đóng siêu anh hùng Israel Sabra), Giancarlo Esposito (Sidewinder), Liv Tyler (Betty Ross) và Tim Blake Nelson (Leader).

Captain America: Brave New World là phim thứ tư về siêu anh hùng cùng tên, và là dự án đầu tiên Sam Wilson là nhân vật chính. Trước đây, nhân vật được gọi là Falcon, cộng sự của Captain America/Steve Rogers (Chris Evans). Vào cuối phim Avengers: Endgame (2019), Steve tạm biệt những người bạn siêu anh hùng và quay ngược thời gian, sống cuộc đời mới cùng người yêu Peggy Carter. Anh trao chiếc khiên vibranium cho Sam để kế nhiệm anh. Dù không có huyết thanh siêu chiến binh như Steve, Sam Wilson có bộ trang phục mang công nghệ cao đến từ vương quốc Wakanda.

Lần đầu tiên người hâm mộ Marvel thấy Sam trong bộ đồ Captain America là ở loạt phim The Falcon and the Winter Soldier. Anh hợp tác Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan) để đánh bại một nhóm khủng bố. Chương trình nhận được lời khen ngợi từ người hâm mộ và các nhà phê bình, nhận năm đề cử Emmy.

Quế Chi (theo Variety)