Chủ đầu tư tháp Saigon Marina IFC lỗ hơn 2.700 tỷ đồng

Trong nửa đầu năm, Capitaland Tower - chủ đầu tư tòa tháp Saigon Marina IFC trên "đất vàng" Ba Son - lỗ hơn 2.700 tỷ đồng.

Theo bảng công bố thông tin mới đây, Công ty TNHH Capitaland Tower báo lợi nhuận sau thuế âm gần 2.733 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Mức này cao gấp 71,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi ngày, công ty lỗ khoảng 15 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này đã kinh doanh thua lỗ liên tục từ 2022 đến nay. Tuy nhiên, họ chưa công bố thông tin tài chính cả năm 2024 để nêu rõ số liệu cụ thể.

Kết quả kinh doanh tiêu cực làm ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu. Tính đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu của Capitaland Tower âm hơn 7.046 tỷ đồng, lùi thêm gần 2.600 tỷ so với kỳ trước.

Tuy nhiên công ty cắt giảm được nợ phải trả từ mức gần 22.066 tỷ đồng cùng kỳ về còn khoảng 14.514 tỷ đồng. Trong báo cáo gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), doanh nghiệp này không thuyết minh rõ cơ cấu nợ phải trả.

Theo dữ liệu từ HNX, hiện tại Capitaland Tower đang có 4 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng trị giá khoảng 12.240 tỷ đồng. Tất cả đều được phát hành từ cuối tháng 7/2023 và đáo hạn sau 5 năm. Lãi suất cố định chỉ 1% mỗi năm, thuộc hàng rất thấp trên thị trường. Ngoài lãi suất, trái chủ có quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ số tiền tương ứng với gốc và lãi chưa thanh toán, để góp vốn và trở thành thành viên góp vốn của doanh nghiệp này.

Tòa tháp Saigon Marina IFC cao 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2. Ảnh: HDBank

Công ty TNHH CapitaLand Tower là chủ đầu tư dự án Trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina IFC tại "đất vàng" Ba Son (phường Sài Gòn, TP HCM), liên thông với ga ngầm của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Với tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2, tòa tháp cung cấp không gian văn phòng hạng A+, trung tâm thương mại, trở thành điểm đến cho các tập đoàn đa quốc gia và định chế tài chính lớn, ước tính thu hút 10.000 nhân sự đến làm việc.

Ban đầu, CapitaLand Tower do CVH Cayman Holdings Limited sở hữu 100% vốn. Sau nhiều lần sang tay, Capitaland Tower đã tăng vốn điều lệ mạnh từ 2.020 tỷ lên 22.520 tỷ đồng hồi đầu tháng 8.

Hiện tại, cổ đông của doanh nghiệp này chỉ toàn người Việt gồm bà Lê Thị Huyền Linh sở hữu 91,03% vốn khi góp vào 20.500 tỷ đồng; 3 cá nhân còn lại gồm ông Lương Phan Sơn với 8,522% vốn, ông Nguyễn Mạnh Kiên và ông Nguyễn Tân Hưng mỗi người nắm 0,224% vốn. Tổng giám đốc của công ty là ông Nguyễn Diệp Anh. Còn Chủ tịch Hội đồng thành viên là cổ đông Lương Phan Sơn.

Buổi lễ khánh thành tòa tháp hồi tháng 8 có sự xuất hiện của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị HDBank (HDB). Đến ngày 12/8, HDBank trình cổ đông phương án chuyển trụ sở chính từ số 25bis Nguyễn Thị Minh Khai về Saigon Marina IFC.

Tất Đạt